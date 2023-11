Nyugdíjra gyűjtenél? Itt egy fontos lista a nyugdíjbiztosításokról és nyugdíjpénztárakról

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknak és a nyugdíjbiztosításoknak is megvan az előnye és hátránya, ha viszont arra vagyunk kíváncsiak, melyik az olcsóbb konstrukció, akkor érdemes a Teljes Költségmutató (TKM) alapján is összehasonlítani a portfóliókat. Az MNB adatai szerint egyértelműen az önkéntes pénztárak jönnek ki győztesként a versenyből, de azért itt se árt résen lenni.

Önkéntes nyugdíjpénztár vagy nyugdíjbiztosítás?

Érdemes felidézni, melyek a főbb előnyei és hátrányai a két megtakarítási formának (a nyugdíjcélú megtakarítások közé tartozik a nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) is, de ezzel mostani cikkünkben nem foglalkozunk).

Önkéntes nyugdíjpénztár

Az önkéntes nyugdíjpénztár előnye, hogy:

itt a legnagyobb az adójóváírás maximuma (150 ezer forint az egészség és önsegélyező pénztárak után igénybe vett adójóváírással együtt),

ez a legkényelmesebb megtakarítási forma, hiszen gyakorlatilag csak aktívan kezelt portfóliókat vehetünk igénybe, ezért nehéz mellényúlni,

tíz év eltelte után hozzáférhetünk a hozamhoz (amely, ha kifejezetten nyugdíjra akarunk spórolni, nem nevezhető mindenképp előnynek, ugyanis időskori önmagunktól vesszük el ezt a pénzt),

a munkáltató befizetése is gyarapíthatja a félrerakott vagyont.

Hátránya, hogy:

ha megszorulunk tíz éven belül, nem férhetünk hozzá, maximum tagi kölcsön formájában, ami jelentős plusz költségeket jelenthet.

Nyugdíjbiztosítás

A nyugdíjbiztosítás előnye, hogy:

a tanácsadó, biztosító noszogat, hogy fizessük a megtakarításunkat rendszeresen,

számos olyan plusz extrát tudunk venni, mint a kockázati kiegészítők (vagyis munkaképesség csökkenésére; rokkantságra, tartós betegségre is nyújthat fedezetet), a haláleseti alapbiztosítás, a díjátvállalás, árfolyamfigyelés (szintén nem feltétlen előny, erről itt írtunk), a sok esetben díjmentes portfólió-módosítás lehetősége,

egységes, MNB által jóváhagyott költségmutatók és európai KID-dokumentumok teszik átláthatóvá ezeket a termékeket.

Hátránya, pedig:

ez lehet a legdrágább termék, ha nem jól választunk, ha nem fizetjük rendszeresen, végig az előre meghatározott futamidő alatt, ha pedig az első 1-2 év után mondjuk fel, a tőkénk 80-100%-át is elbukhatjuk (mivel a már igénybe vett adójóváírást 20%-kal növelten is vissza kell fizetnünk),

a tanácsadó, akinek a zsebébe vándorol a kezdeti költség jelentős része, jellemzően nem lesz ott húsz év múlva is mellettünk.

Nem árt tudni, hogy a nyugdíjbiztosításnál kétféle megtakarítási forma érhető el:

befektetési egységekhez kötött (unit-linked) és

garanciákkal működő (vegyes).

Előbbinél eszközalapok (lényegében befektetési alapok) közt kell válogatnia az ügyfélnek, míg utóbbinál a biztosító fekteti be a megtakarításunkat (kockázatkerülő eszközökbe, jellemzően állampapírba) és valamekkora garantált hozamot is fizet rá (technikai kamat, általában kevesebb, mint a termék teljes költsége).

Szocho és a nyugdíjcélú megtakarítások



NYESZ: A kamatadó eddig is létezett a nyugdíj-előtakarékossági számlán (NYESZ) elhelyezett befektetésekre, ugyanakkor a NYESZ-en lévő megtakarítás akkor vehető fel teljesen adómentesen, ha 10 év eltelt a számlanyitás óta és nyugdíjba vonult a megtakarító. Ha rokkanttá nyilvánítják a megtakarítót, 3 év után is felvehető adómentesen a megtakarítás. Ekkor tehát sem kamatadó-, sem szocho-fizetés nem terheli a megtakarítót.



Önkéntes nyugdíjpénztár: A NYESZ-hez hasonló az önkéntes nyugdíjpénztárak esete is, ez esetben a hozam 10 év után adómentessé válik és onnantól 3 évente felvehető. A tőke továbbra is adóköteles a 21. évig - addig folyamatosan csökken az adóköteles rész. A nyugdíjcélú megtakarítások tehát adómentesek továbbra is, de csak akkor, ha teljesülnek a fenti feltételek.



Rendszeres díjas életbiztosítás: A rendszeres díjas életbiztosítás a 10. évtől válik teljesen adómentessé. 6 év után és 10 év előtt az adó felét - tehát 7,5% szja-t és 6,5% szochót, összesen 14% - kell megfizetni. Ha viszont a szerződés első 6 évben történik a kifizetés, akkor az adóteher 15 százalék szja és 13 százalék szocho, vagyis összesen 28 százalék.

Összehasonlítás alapja: TKM

Amennyiben össze akarjuk hasonlítani az önkéntes nyugdíjpénztárak és a nyugdíjbiztosítások díjait, erre a legjobb alapot a Teljes Költségmutatókat (TKM) adja. A TKMnyp abban újdonság a pénztárak esetén elérhető korábbi mutatószámokhoz képest, hogy előretekintő költségeket próbál megjósolni ahelyett, hogy múltbéli költségeket vesz alapul. A TKMnyp egy pénztártag feltételezett, hosszú távú megtakarításának, modellezett költségét mutatja be.

A biztosítói TKM-hez képest eltérés, hogy 10, 15 és 20 év helyett a TKMnyp 10, 20 és 30 évre kerül kiszámításra.

Akár a biztosítói TKM-nél, a TKMnyp-nél is:

Az EIOPA kockázatmentes hozamgörbével számolnak, mint feltételezett hozam,

25 ezer forintos havi díjat fizet be az ügyfél / tag,

minden közvetett költséget figyelembe vesz,

portfóliókra lebontva elérhető,

a költségmentes és a költségterheléses forgatókönyv belső megtérülési rátájának különbségét tükrözi.

Összehasonlítási alapnak tehát jó lehet, ha ezeket a TKM-eket vesszük alapul, az eltérő időtávokra vonatkozó mutatószámok miatt viszont csak a 20 éves TKM-ek összehasonlításának van értelme.

Az MNB oldalán több nyugdíjbiztosítás is elérhető, mi azonban csak a unit-linked, rendszeres díjfizetésű nyugdíjbiztosításokat vettük alapul az összehasonlításhoz. Bár vannak hagyományos nyugdíjbiztosítások is a piacon, a unit-linked termékek hasonlítanak jobban az önkéntes nyugdíjpénztári termékekre például abban, hogy a portfóliót az ügyfél választhatja ki.

Az önkéntes pénztárak olcsóbbak

Ha megnézzük, hogy a piacon elérhető nyugdíjbiztosítási és önkéntes pénztári portfóliók esetében milyen 20 éves TKM-értékkel találkozunk, akkor láthatjuk, hogy az önkéntes pénztárak portfóliói messze olcsóbbak, mint a nyugdíjbiztosítási portfóliók.

Vegyük először a nyugdíjbiztosításokat. Itt érdemes kiemelni, hogy egy-egy terméket több eszközalap is alkot, így a minimum és maximum TKM-ek az adott nyugdíjbiztosítási terméken belül fellelhető legolcsóbb és legdrágább eszközalapok értékét jelenti.

A legolcsóbb nyugdíjbiztosításnak az Allianz Bónusz Euró nyugdíjbiztosítása bizonyult 1,45%-os 20 éves TKM-mel, szomorú viszont, hogy egy nyugdíjbiztosítás sincs 1% alatti mutatóval. A minimum értékeket nézve a legolcsóbb nyugdíjbiztosítások 1,45-3,16% közötti TKM-mel bírnak 20 éves időtávon.

A felső sávokat nézve a legdrágább nyugdíjbiztosítások viszont bőven 4% feletti TKM-mel bírnak a vizsgált időtávon. Ezek között a legdrágábbnak az NN Motiva nyugdíjbiztosítás bizonyult 4,69%-kal. A maximum értékeket nézve a legdrágább nyugdíjbiztosítások 2,77-4,69% közötti TKM-mel bírnak 20 éves időtávon.

Merőben más számokat látunk, ha az önkéntes pénztárakat vizsgáljuk ezen a 20 éves időtávon. Ha csak a 10 legnagyobb pénztári vagyont kezelő önkéntes pénztári portfóliót nézzük, a legalacsonyabb TKM-értékkel a Horizont Kiegyensúlyozott portfóliója rendelkezik 1,06%-kal, míg a legdrágább ezek között Generali Eldorado Medium 1,73%-kal.

a teljes önkéntes pénztári szektort tekintve a legolcsóbb portfólióval a Bongrain Pénztár rendelkezik (0,23%), a legdrágábbal pedig a Zugliget pénztár (2,49%). Látható, hogy az önkéntes pénztárak legdrágább portfóliói is sok esetben olcsóbbak, mint a legolcsóbb nyugdíjbiztosítások.

A 10 legnagyobb vagyont kezelő önkéntes pénztár klasszikus díjterhelését mutatja az alábbi ábra, ezen látható, hogy tavaly az Aranykor és az OTP nyugdíjpénztárak díjterhelése volt a legalacsonyabb, az Erste Nyugdíjpénztáré pedig a legmagasabb. Ez utóbbi volt az egyedüli, amelynek díjterhelése 1% felett volt a nagyok közül.

Nem árt ugyanakkor tisztában lenni azzal, hogy a fenti számok nem feltétlen egyeznek majd meg azokkal a konkrét költségekkel, melyeket saját megtakarításunkra ki kell majd fizetnünk.

Nyugdíjpénztáraknál úgynevezett sávos költségelvonás érvényesül, ami azt jelenti, hogy az alacsonyabb tagdíjakat fizetőknek lényegesen magasabb a költségterhelése, mint azoknak, akik rendszeresen, magasabb összegeket tesznek félre nyugdíjra.

Ha az egzakt költségekről szeretnénk tájékozódni,

ki kell halásznunk a pénztári szabályzatokból a működési és likviditási alapba kerülő levonásokat,

valamint az MNB bruttó-nettó hozamadataiból többé-kevésbé ki tudjuk számolni a portfóliónk múltbéli kezelési költségeit is.

