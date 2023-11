Mennyire jó Magyarországon nyugdíjasnak lenni? Itt a rangsor

Kiadta új nyugdíjrangsorát a Natixis , a jelentés szerint 10 év után először van ok az optimizmusra, ha a nyugdíjbiztonságról van szó. Csakhogy öt nagy kockázatot is azonosítanak, amelyek kihatással lehetnek a nyugdíjas évekre és megélhetésre. Kiderül az is, Magyarország hányadik helyen végzett a listán.