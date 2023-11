Hidegzuhany a javából: jön az új Prémium Magyar Állampapír, de micsoda kamattal!

Jön az új Prémium Magyar Állampapír, de ilyet eddig még nem láttunk: 2025 áprilisáig 9,9% kamatot fizet, majd ezt követően ígér csak az infláció felett előbb 0,5, majd 1,0 százalékpontos felárat. Sokan dönthetnek úgy, hogy november 30-áig gyorsan bevásárolnak a most még elérhető, jövőre 18% felett kamatozó PMÁP-ból.

Most érkezett a hír, hogy új Prémium Magyar Állampapírt dob a piacra az ÁKK, az új sorozat, a 2032/I több ponton is újszerű lesz az eddigi PMÁP-okhoz képest:

9 éves futamidővel rendelkezik;

a kamatbázist az éves átlagos infláció adja, de

az első kamatperiódus esetében fix kamat lesz (évi 9,9%), és az első kamatperiódus 1,5 évet ölel fel;

a kamatprémium mértéke is változik, az alábbiak szerint:

Az első kamatperiódus esetében tehát az évesített kamat 9,9% lesz (az időarányosan fizetendő kamat így 2025 áprilisában 13,8%), amellyel gyakorlatilag

az idei magasabb inflációt, és ezzel a potenciálisan 18% feletti jövő évi hozamot kiveszik a rendszerből.

Az ÁKK által kiadott közlemény szerint az irányadó kamat és piaci hozamok csökkenése vezetett ahhoz a döntéshez, hogy az új, 2032. április 22-i lejáratú PMÁP-sorozat a 2022. szeptemberétől 2023. januárjáig értékesített 2027/J és 2029/J PMÁP-sorozatokhoz hasonlóan ismét „hibrid” kamatozású lesz.

Kitérnek arra is, hogy a 2032/I PMÁP-sorozat esetében az értékesítési korlát változatlan, vagyis minden forgalmazó továbbra is 25 millió forintos értékhatárig értékesíthet az elsődleges piacon egy lakosságibefektető számára a sorozatból, amelynek célja a lakossági program keretében a kisebb megtakarításokat kezelő állampapír-befektetők széleskörű kiszolgálása.

Mindezzel együtt lezárják a most még elérhető, 2033-ban lejáró (2033/I) sorozatot, azt legkésőbb november 29-ig lehet megvásárolni.

Az új, 2032/I november 29-től vásárolható.

A legújabb, idén november 29-étól elérhető PMÁP kevésbé kedvező ajánlat az eddigi inflációkövető állampapír-sorozatokhoz és sokak várakozásához képest is, különösen azok számára, akik eddig a PMÁP-ra viszonylag rövid távú (egy-két éves) befektetésként gondoltak. Ha maradt volna az utóbbi évek legalább 0,25 százalékpontos infláció feletti prémiuma az első kamatperiódusban is, akkor a legújabb PMÁP is évi 18% (a visszavásárlási diszkonttal együtt 17%) feletti hozamot biztosított volna a következő több mint egy évben a befektetői számára. Ennek alig a fele a bejelentett 9,9%, amivel egészen 2025 áprilisáig kamatozni fog az új PMÁP.



Ezért az alacsonyabb kezdeti hozamért cserébe csak a befektetők egy része számára lesz elégséges kompenzáció az, hogy 2025 tavaszát követően 0,5 százalékpontos, 2029 tavasza után 1 százalékpontos felárat fizet a PMÁP az előző évi (a mostaninál vélhetően jóval alacsonyabb) infláció felett a jelenleg elérhető 0,25 százalékkal szemben. Érdemes megjegyezni ugyanakkor, hogy a 9,9%-os kamat megegyezik az októberi inflációval, amelynél a következő időszakban alacsonyabb inflációra számítunk, így várhatóan még ezen a szinten is képes lesz pozitív reálhozamot termelni az új állampapír-sorozat a befektetők számára.



A friss ajánlattal elégedetlen befektetők számára racionális lépés lehet a most még (várhatóan november 29-ig) elérhető 2033/I sorozatú PMÁP-ba való befektetés, amely az inflációs várakozások alapján nagy valószínűséggel 18% feletti hozamot fog biztosítani 2024 januárja és 2025 januárja között a befektetők számára, azt követően pedig megmarad az infláció feletti 0,25 százalékpontos kamatfelára.



Ami a befektetők számára az új PMÁP-ban bosszantó, az az állam szempontjából persze racionális lépés: az új inflációkövető állampapír-sorozat esetében jelentős, évi több mint 8 százalékos kamatmegtakarítást érhet , legalább 2025 elejéig. Bár a már eladott sorozatok kamatkiadása az állam számára nem fog csökkenni ettől, az új állampapír-értékesítésből származó költségeket jelentősen lejjebb tudja szorítani a kormány rövid távon, ami nem érdektelen a 2024-es költségvetés szempontjából.



Az ÁKK lépése új megvilágításba helyezi az állam elmúlt hónapokban tett erőfeszítéseit is arra, hogy az állampapírpiac felé terelje a lakossági megtakarítókat: a lépésekkel (köztük a más megtakarításokat terhelő 13%-os szocho bevezetésével) a saját árazási mozgásterét növelte az állam, amelynek most látjuk az első igazi eredményét.

Részletesebb elemzéssel a témában hamarosan jelentkezünk.

