OTP: fellélegezhetnek a befektetők

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hónapok kedvezőtlen folyamatai után végre fellélegezhettek a befektetők: egy nem meggyőző jegybanki üzenet és a gyenge szentiment kombinációjából erős relief rally bontakozott ki novemberben, a nyári csúcsok közelébe hajtva elsősorban az amerikai részvénypiacokat.

Elsején tartotta legutóbbi kamatdöntő ülését a FED, ahol, habár nem változtattak az irányadó kamaton, de kommentárukban továbbra is nyitva tartották még a kamatemelés lehetőségét a döntéshozók. Ezzel ellentétben a piaci szereplők a szigorító ciklus végére kezdték pozícionálni magukat, a hónap folyamán így a részvény- és kötvényárfolyamok is szépen emelkedtek.

A FED ülés óta tovább erősödtek 2024-re a kamatvágási várakozások Amerikában és az eurózónában is. Előbbinél jelenleg közel 100 bázispontnyi lazítás a piaci konszenzus, szerintünk ennek mértékével előreszaladtak a befektetők. Az amerikai gazdaság állapota (alacsony munkanélküliség, vártnál erősebb növekedés) és az inflációs várakozások nincsenek még ezzel összhangban, emiatt nem gondoljuk, hogy a FED döntéshozói elsietnék a monetáris kondíciók lazítását. Ez alapján egyelőre a „higher for longer” szcenárió mutatkozik a legvalószínűbbnek, ennek fényében pedig óvatosan viszonyulunk a kialakult részvénypiaci optimizmushoz, az indexszintű részvényvételekkel még kivárunk.

A mostani helyzetben valós alternatívát jelentenek a kötvények a részvényekkel szemben, a pozitív reálkamat visszatérése jelentős muníciót jelent az előbbi eszközosztálynak (főleg az amerikai piacot vizsgálva). A további részvénypiaci emelkedésre több veszély is leselkedik, a két fő forrásnak a vártnál szigorúbb jegybankokat és az earnings recession-t emelnénk ki. A vállalati profitok visszaesésének előszele már tapasztalható is valamelyest a legutóbbi jelentési szezonban megszaporodott profit warningokból. Az idei részvénypiaci emelkedés megoszlása sem szolgál sok jó előjellel, mivel javarészt pár tech papírnak tudható be az idei pozitív teljesítmény. Mindezek alapján tehát megalapozottnak tűnik óvatosságunk.

A nemzetközi kötvénypiacon erős rally volt megfigyelhető, a hosszú hozamok 40-60 bázispontot estek novemberben. Ezt kihasználva a korábbi hónapokban felépített 10 éves amerikai állampapír-pozíciónkon realizáltuk a nyereség egy részét 4.5%-os hozamszinten. Rövidtávon korrekcióra számítunk, 4.8-4.9% környékén kezdenénk újra venni ezen papírokat.

A hazai állampapírpiac a nyári, szabályozói oldalról generált rally óta szembe megy a várakozásainkkal. Habár a hazai makrogazdasági helyzet javuló tendencián van, az inflációs várakozások és az EU-s források körüli folyamatos herce-hurca miatt ezen szinteken drágának tartjuk a magyar kötvényeket. Emiatt tovább csökkentettük kitettségünket, rövidtávon 7.3%-os 10 éves hozamszint környékén növelnénk vissza pozíciónkat. A jövő év eleji átárazások hozhatnak még kellemetlen meglepetést inflációs fronton, így a jegybanki toleranciasávba való visszatérést nem tartjuk lefutott kérdésnek."

