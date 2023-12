Elmondta Jim Cramer, hogy hol vannak jó befektetési lehetőségek

Jim Cramer szerint a részvénypiacok az ősz folyamán még tartottak az elhízás elleni gyógyszereknek a piacra gyakorolt hatásától, mondván, hogy a vonatkozó vállalatok sikeressége minden bizonnyal együtt jár a gyorsétteremláncok kilátásainak romlásával, illetve az olyan orvosi eszközöket gyártó cégek számára is kedvezőtlen a fogyasztó gyógyszerek térnyerése, amelyek hasznot húznak az elhízás vagy a cukorbetegség magasabb arányából. De mivel volt egy markáns trendforduló és a piac egésze fellendülést mutat az elmúlt hetekben, Cramer szerint a befektetők hozzáállásában is változás állhat be, és olyan részvények felé fordíthatják figyelmüket, amelyek ezeknek a gyógyszereknek köszönhetik a sikerüket.

Ha tényleg elhisszük, hogy rengeteg ember fogja szedni ezeket a fogyókúrás gyógyszereket, olyannyira, hogy ez transzformatív hatású lesz a gazdaságra is, nos, akkor ennek a sztorinak sok nyertese lesz

- mondta Cramer.

Első körben a befektetők egyszerűen megvásárolhatják azoknak a vállalatoknak a részvényeit, amelyek ezeket a gyógyszereket gyártják, kezdi a tanakodást a guru. Cramer alapja már két vállalat részvényével is rendelkezik ezen a területen, ezek az Eli Lilly és a Novo Nordisk - ezen vállalatok részvényei már eddig is jelentős emelkedést produkáltak, előbbi idén 60 százalékkal került feljebb,

míg utóbbinál 49 százalékos emelkedést könyvelhettünk el, ráadásul piaci méretét tekintve nemrég a legnagyobb európai, tőzsdén jegyzett társasággá vált a Novo Nordisk.

Cramer szerint azonban az idei bődületes ralit követően is maradt tere a további emelkedésnek, ugyanis a vállalatok által gyártott gyógyszerek az elhízáson és a cukorbetegségen kívül olyan betegségek kezelésére is alkalmasak lehetnek, mint a szívbetegségek, a vesebetegségek és az alkoholizmus.

De van néhány kevésbé nyilvánvaló GLP-1 választás is, például a hús és magas fehérjetartalmú élelmiszerek gyártásáról ismert vállalatok, mint a Tyson Foods vagy a Hormel Foods, jegyzi meg a műsorvezető. Cramer szerint ugyanis a GLP-1 gyógyszerek hatására a betegek a zsír mellett izmot is veszíthetnek, ezért az orvosok arra ösztönözhetik őket, hogy több fehérjét fogyasszanak.

Egy olyan mérnöki és építőipari cég, mint a Jacobs Solutions, szintén profitálhat a GLP-1-őrületből, mivel segít megtervezni azokat a gyártási létesítményeket, amelyeket a gyógyszergyártó cégek használnak e gyógyszerek előállításához, zárta értekezését Jim Cramer.

Címlapkép forrása: Getty Images