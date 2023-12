Szakértők: a PMÁP-korszaknak vége, 6% alatti hitelkamatoknál felrobbanhat a magyar ingatlanpiac

Portfolio 2023. december 06. 09:36

Európában idén először fordult elő az elmúlt 10 évben, hogy nominálisan csökkentek az ingatlanárak, a folyamat Magyarországon is tetten érhető, itthon a lakásépítések is nagyot estek – derült ki a Portfolio „Otthonteremtés 2024-ben” rendezvényén. A szakértők szerint a hitelkamatok csökkenése nagy fordulatot hozhat, várakozásaik szerint ha visszajönnek a 6% alatti kamatok, felrobbanhat a magyar ingatlanpiac. Főleg most, hogy a PMÁP eddigi korszaka lezárult.