Tőkeholding-vezér: kulcsfontosságú az energiafüggetlenedés a magyar gazdaság számára

Ott vállalunk szerepet, ahol a piac még fejletlen, vagy piaci kudarc, esetleg piaci rés van jelen - fogalmazott a Portfolio-nak adott interjújában Katona Bence, a Nemzeti Tőkeholding Zrt. elnök-vezérigazgatója. Elmondása szerint Tőkeholdingnál az idei év egyértelműen az energetikai beruházások ösztönzéséről szólt, hiszen ez volt a legnagyobb kihívás a vállalati szektor számára. A Tőkeholding első embere azt vallja: a naperőmű-fejlesztéseket gyakran csak tőkéből lehet megkezdeni. Azt is elárulta lapunknak, hogy a holding gyors reagálású hadtestként tud működni a kormányzati gazdaságpolitika, valamint a vállalatok szemszögéből is, és hogy a jövőben a növekedési tőkére, a magántőke szerepére fognak fókuszálni.

Kezdjük talán azzal, hogy lassan eltelt egy év a Nemzeti Tőkeholding megalakulása óta. Milyen változásokat hozott a szervezet működése, lehet-e párhuzamot vonni a korábbi évekkel a Tőkeholding és más állami tőkebefektetési társaságok között?

A cél az volt, hogy a tőkebefektetések állami szerepvállalását egységes mederbe és koordinátarendszerbe tereljük. Létrejött egy hatékony intézményi struktúra a Gazdaságfejlesztési Minisztérium alá rendelve, hiszen korábban több állami szereplő is foglalkozott tőkebefektetésekkel vagy tőkealapok finanszírozásával. Ennek nyomán már egységes stratégia mentén fejlesztjük tovább ezt a piacot. A minisztérium iránymutatásai alapján

keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel javítani tudjuk a magyar vállalkozások tőkeellátottságát, és közben a stratégiai ágazatokra is fókuszálunk.

Megvalósult tehát ennek nyomán egyfajta koncentráció és koordináció?

Igen, az NTH-nál egy szervezet alá került az ilyen típusú tevékenységek felügyelete, egységes koordináció mentén végzi mindenki a feladatát. Azt fontos látni, hogy

egyfajta kompetenciaközpontként is szolgál a Tőkeholding, hiszen széles rálátásunk van a piacra,

mostanra ugyanis közel 70 tőkealap befektetési jegyeihez kapcsolódóan gyakoroljuk a befektetői jogokat. Ennek köszönhetően első kézből látjuk a portfólióink teljesítményét, amelyeket az határoz meg, hogy a vállalatok milyen kihívásokkal küzdenek. Gyorsan és rugalmasan keressük és találjuk meg azokat a megoldásokat, programokat, amelyek tőkefinanszírozáson keresztül reagálnak az aktuális problémákra, lehetőségekre, illetve általános célunk, hogy javítsuk a befektetési környezetet a magyar vállalkozások számára valamennyi iparágban.

Mi az első egy év tapasztalata a különböző tőkealapok felügyeletét tekintve?

Megvizsgáltuk, hogy a különböző, részben vagy teljes mértékben állami hátterű tőkealapok hogyan működnek. A kiértékelés alapján megállapítottuk, hogy az alapok többsége jól teljesít, nemcsak időben, hanem minőségben is. Megvizsgáltuk azokat az alapokat, illetve portfóliókat, ahol elmaradást láttunk, megnéztük, mi az elmaradás oka, és hogyan lehet ezen alapok befektetési intenzitását növelni. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a Nemzeti Tőkeholding jó úton jár ebben a tekintetben is, hiszen

a kevésbé eredményes vagy éppen inaktív alapok megszűntek, vagy sikerült velük közösen egy olyan beavatkozást eszközölni, amivel fel tudták pörgetni a kihelyezéseiket,

ezáltal jobban tudják szolgálni a gazdaság élénkítését. Emellett fontos feladat volt a befektetésekre vonatkozó általános szabályrendszerünk egységesítése, ilyen például az alapkezelési díj. Valamennyi alapkezelőnél egységes alapkezelési díjakat határoztunk meg, és minden olyan piaci feltételrendszert széles körben alkalmazunk, ami illeszkedik a nemzetközi normákhoz.

Vagyis a Tőkeholding alapvető célja nem változott, a gazdaságpolitika aktuális céljainak támogatása a fő feladat, így például a gazdasági növekedés ösztönzése, a vállalatok tőkeellátottságának javítása, a legnagyobb működési kihívásokra adott gyakorlati megoldások megtalálása. Ha ebből indulunk ki, akkor azt feltételezem, hogy az idei évet meghatározta az energiaárak elszállása és az ebből fakadó vállalati sokkok kezelése.

Valóban erről szólt főként a 2023-as évünk. De lépjünk kicsit hátrébb: a Nemzeti Tőkeholding széles eszköztárral rendelkezik, melynek köszönhetően egy gyors reagálású hadtestként tud működni a kormányzati gazdaságpolitika, valamint a vállalatok szemszögéből is.

Mi ott vállalunk szerepet, ahol a piac még fejletlen, vagy piaci kudarc, esetleg piaci rés van jelen.

A mi lehetőségeink felett pedig ott áll a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, ahol egy helyen elérhető a garancia-, a hitel- és a tőketermék. A tárca egységes stratégia, illetve koordináció mentén tud beavatkozni szükség esetén.

Az idei év nálunk egyértelműen az energetikai beruházások ösztönzéséről szólt, legyen szó a zöld átállásról, az energiatárolásról, a körforgásos gazdaságról, az energiahatékonyság problematikájának felkarolásáról,

hiszen ezek voltak a legnagyobb kihívások a vállalati szektor számára 2023-ban. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter többször kinyilvánította, hogy a cél a fogyasztás, a kereslet helyreállítása, mert ez ad támaszt a gazdaság fellendülésének és eredményez újabb beruházásokat, fenntartható pályára állítva a vállalatokat. Így fontos feladat volt a vállalati költségek normalizálása, az energiakiadások elszállása miatt ugyanis sok magyar cég egyszerűen kiárazódott a piacról. Olyan mértékű költségnövekedéssel szembesült egy gyártóipari, vegyipari vagy akár egy élelmiszeripari cég, amelyet beépítve a fogyasztói árakba versenyképtelenné tette őt, itthon és a nemzetközi piacokon egyaránt.

A hozzánk beérkező jelzések, tapasztalatok azt mutatták, hogy

2023-ban az olcsó, lehető legzöldebb energiaellátásra, a külső fosszilis anyagoktól való függés felszámolására kell fókuszálnia a Nemzeti Tőkeholdingnak.

Azt viszont látni kell, hogy az energetikai beruházások rendkívül tőkeigényesek. Ráadásul ez a forrásszükséglet egyszerre lett jelentős az energiaintenzív vállalkozások szintjén, például a gyártóiparban, feldolgozóiparban, élelmiszeriparban és agráriumban, valamint a naperőművek magyarországi beépített kapacitásának kiemelkedően gyors növelését, a rendszerszintű kiegyenlítést és az energiatárolási technológia fejlesztését célzó projektekben egyaránt.

Vagyis az energiafüggőség csökkentése kettős célt szolgál: egyrészt az olcsó energiaforráshoz való hozzáférés elengedhetetlen sok szektorban a túléléshez, másrészt ezen keresztül lehet elősegíteni az ország energiaszuverenitását?

Igen, alapvetően két irány van ezen a téren, ahol a Tőkeholding be tud lépni a képbe. Egyrészt forrást tud biztosítani ahhoz, hogy például a termelő vállalatok saját maguk beruházzanak azért, hogy hosszú távon olcsó energiához jussanak, jellemzően saját napenergiatermelést valósítsanak meg. Másrészt

legalább ennyire fontos az olyan típusú fejlesztések felkarolása, amelyek a naperőművek magyarországi beépített kapacitásának kiemelkedően gyors növelését célozzák.

Mivel mára piaci alapon is jó üzlet lett Magyarországon naperőművet fejleszteni, a Tőkeholdinghoz tartozó alapkezelők meglévő portfólióiban már voltak ez utóbbi kategóriába sorolható vállalkozások, vagyis rendelkezünk mindazzal a tapasztalattal, kompetenciával, amellyel az érintett naperőmű-fejlesztő csoportok számára gyorsan tudtunk forrást biztosítani.

Hogyan jön a képbe itt a Baross Gábor Tőkeprogram?

Gyakorlatilag az energetikai beruházások ösztönzésének létezik egy harmadik és talán legnagyobb hatást gyakorló útja, amikor is a Tőkeholding nem közvetlenül a vállalkozásokat vagy projekteket finanszírozza, hanem piaci alapok számára biztosít forrást és azokon keresztül jönnek létre energetikai fejlesztések. A Baross Gábor Tőkeprogram ilyen. Az összesen 164 milliárd forintos keretösszegű konstrukció két elemből állt: egyrészt volt egy 150 milliárd forint értékű, ingatlanalapokra fókuszáló befektetési program, valamint volt egy 14 milliárd forintos tőzsdefejlesztési program értékpapír-alapkezelőknek. Az ingatlanalapok esetében a legkiválóbb piaci szereplőkről, prosperáló befektetőkről beszélünk, ahol az állami befektetés aránya legfeljebb 30%-ot érhetett el. Az alapokon keresztül megvalósuló beruházások kifejezetten a zöld átállást célozzák, zöld energetikai beruházások, zöld ingatlanok fejlesztése valósul meg. De a GFM szerepvállalásának köszönhetően az ingatlanalapok már gyakorlatilag erőműveket is képesek fejleszteni. Ezzel vissza is csatolnék beszélgetésünk elejére, ahol azt hangsúlyoztam, hogy a Tőkeholding szerepe ott van, ahol piaci hiányosságot, fejletlenséget tapasztal, bár az sem mellékes szempont, hogy ezek az energetikai befektetések üzletileg is nagyon jó lehetőségek.

Vagyis, ha jól értem, az állam ezzel gyakorlatilag két legyet üt egy csapásra?

Igen, hiszen az elmúlt években elképesztő hozamokat lehetett elérni energetikai fejlesztésekkel, ami befektetői oldalról egy nagyon fontos szempont. Ezen túlmenően pedig hosszú távon rendkívül hasznos, nemzetstratégiailag kiemelt projektek valósulnak meg, hiszen ezen keresztül csökkenhet az ország energiakitettsége. Nem véletlen, hogy

a Tőkeholding tervei között szerepel több, kifejezetten zöld fókuszú magántőkealap felállítása.

Szemléltetné ezeket a programokat egy gyakorlati befektetésen keresztül?

Fontos állításom, hogy

naperőmű-fejlesztést gyakran csak tőkéből lehet megkezdeni.

Induljunk ki abból, hogy van egy cégcsoport, amelyik 50 megawattos naperőművet kíván fejleszteni, piaci alapon, nem a kötelező átvételi rendszer keretében. Ehhez a kereskedelmi bankok addig nagy valószínűséggel nem biztosítanak forrást, amíg nem látják azt, hogy a megtermelt áramra ki lesz a vevő. Képzeljük el ezt a naperőmű-fejlesztést úgy, mintha egy logisztikai csarnok vagy ipari ingatlanfejlesztés lenne. Két útja lehet ennek: egyrészt a fejlesztő megállapodik már a projekt kezdetén fix bérlőkkel, vagy elméleti, spekulatív jövőképpel kezdi meg a munkát. A portflóliócégeink között is szerepelnek olyan energiatermelő vállalatok, amelyek energiatermelésük jelentős mértékét vállalatok számára kívánják értékesíteni. A keresleti oldal jelen van és a termelés is, viszont a kettő a gyakorlatban még nincs összekötve.

Vagyis ez is egy piaci hiányosság, ahol a Tőkeholdingnak érdemes belépnie?

Igen, éretlen még ez a piac. Miközben a beruházó cég fejlesztésének elindítása nagyon költséges: rendelkezni kell minden szükséges engedéllyel, alkalmassá kell tenni a földterületet a naperőmű-telepítésre, ebbe beletartozik az előkészítés, átminősítés folyamata, sőt, az esetleges tárolókapacitás kiépítése. A beruházónak mindenképp szüksége van előfinanszírozásra, ami tőkeigényesebb, mint sokan gondolják. Jó példa erre a Solar Markt fejlesztőcéggel tavaly októberben kötött megállapodásunk, amely befektetéssel gyakorlatilag egy piacfejlesztést is meg szeretnénk valósítani. Az új üzleti modell keretében összekötjük a piaci szereplőket: a végfogyasztók szerződő partnerekké válnak, egyfajta piacteret hoz létre a cég.

A 2024-re tervezett naperőmű-fejlesztés esetében a kapacitás jelentős volumenére leszerződtek már, ebben a fázisban a banki hitelező is meg tudott jelenni az ügyletben.

Ez az eset is jól mutatja, hogy a Tőkeholdingnál rendkívül gyorsan és rugalmasan tudunk reagálni a piaci igényekre.

Amíg mások a kockázatokat mérlegelik, addig mi megoldást szállítunk, ami végső soron innovációt szül.

Ebben van a mi szerepünk: magas kockázatot is fel tudunk vállalni a piacfejlesztés elkezdése érdekében. Nem véletlen tehát, hogy az idei év fókuszába az energetikai beruházások kerültek.

Ki kell mondanunk:

ha valaki a következő 5-10 évben olcsó energiát tud előállítani a megújuló energiatermelésnek köszönhetően, akkor annak sikerül magához csábítani a nagyvállalatokat.

Így lehet ellátni az olyan felfutó térségek energiaellátását, mint például Debrecen, Miskolc vagy Nyíregyháza. Ez is egy fontos pontja annak, hogy Magyarországot válasszák a külföldi tőkebefektetések, és eközben a hazai vállalkozások is versenyképesek maradjanak.

Jól értem tehát, hogy a Tőkeholding most már hangsúlyosabban fókuszál a magántőke-befektetésekre, mint a kockázati tőkére? Fogalmazhatunk úgy is, hogy eljött a növekedési tőke ideje Magyarországon is?

A kockázati tőkebefektetés terén, vagyis az innovatív induló startup vállalatok finanszírozásában nagyot fejlődött a piac az elmúlt 7 évben, a Hiventures-nek is köszönhetően. Azt látjuk, hogy ezen a téren az állami szerepvállalás csökkenthető és csökkenni is fog. Elérte Magyarország ugyanis azokat a célértékeket, amelyeket a régiós benchmarkok alapján meghatároztunk. Például a hazai kockázati tőkebefektetések GDP-arányos volumene abszolút toplistás a régiónkban. Ebben a tekintetben nincs szégyenkezni valónk, sőt, egy szinten vagyunk a csehekkel és az osztrákokkal.

A magántőkebefektetések viszont fejletlenebb fázisban vannak egyelőre, a GDP-arányos értékekben ötszörös lemaradásban vagyunk az EU-átlaghoz képest.

Ezért a jövőben a növekedési tőkére, a magántőke szerepére fogunk fókuszálni. Hiszek abban, hogy ezen a téren is képesek vagyunk létrehozni egy versenyképes ökoszisztémát, benne erős hazai közép- és nagyvállalati szektorral. Mi minden erőfeszítésünkkel hozzájárulunk majd ahhoz, hogy piaci magánberuházásokat vonzzunk a gazdasági szakpolitikai prioritásokhoz, a fenntartható gazdasági fellendülés támogatásához vagy a zöld energiára való átálláshoz.

