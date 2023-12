Véleményt mondott a Scope Ratings a 4iG-ről

A 4iG bejelentette , hogy lezárult a Scope Ratings éves auditja, amely során a független nemzetközi hitelminősítő a 4iG adósbesorolását vizsgálta. A Scope Ratings stabilról pozitív kilátásúra változtatta a 4iG (BB-) kibocsátói besorolását – amely a jövedelmezőség javulásával későbbiekben a vállalatcsoport felminősítését is eredményezheti – ugyanakkor változatlanul hagyta a 4iG kibocsátott kötvényeinek adósságbesorolását (BB-).

A Scope Ratings éves felülvizsgálatán stabilról pozitív kilátásúra változtatta a 4iG kibocsátói adóságbesorolását (BB-), amely a jövedelmezőség javulásával későbbiekben az infokommunikációs vállalatcsoport felminősítését is eredményezheti. Emellett a német hitelminősítő intézet megerősítette a tőkepiaci társaság kötvényeinek korábbi adóságbesorolását (BB-) is. A Scope elemzői szerint az adóságbesorolás pozitív kilátásait a 4iG pénzügyi politikájával összhangban lévő várható adósságcsökkentés, valamint a felvásárolt távközlési vállalatok között elindult integrációs folyamatok is indokolják.

A Scope értékelése alapján a 4iG vezető piaci pozíciókkal, valamint erős versenyképességgel rendelkezik Magyarországon és Albániában. Hozzáteszik, hogy a vállalatcsoport stabil hitelmutatókat és jelentős eredményjavulást mutat a lezárt akvizíciók eredményeként. A vállalatcsoport üzleti kockázati profilja alacsony, amelyet a telekommunikációs iparág alacsony volatilitása, valamint a Vodafone Magyarország felvásárlásával elért piaci pozíció is támogat - írták.

A Scope előrejelzése szerint a vállalatcsoport pénzügyi kockázati profilja javul, a Scope által korrigált adósság/EBITDA mutató 2024-re várhatóan 4,2x-re csökken, míg a kamatfedezet az elkövetkező években több mint háromszoros lesz. A Scope a 4iG likviditását megfelelőnek ítéli, nincs a társaságon jelentős hiteltörlesztési nyomás: a hitelminősítő szerint a rendelkezésre álló készpénz és a szabad cash flow kombinációja a rövid lejáratú hitelek több mint kétszeresét fedezi, továbbá a hosszútávú hitelek kapcsán a csoportnak nincs jelentős három éven belüli tőkefizetési kötelezettsége.

A 4iG árfolyama idén 8,4 százalékkal került feljebb.

Címlapkép forrása: Portfolio