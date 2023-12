Diófa: egyre esélyesebb a "soft landing"

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt egy hónapban tovább emelkedtek a részvénypiacok. Az S&P 500 4,68%-ot, a Nasdaq 6,01%-ot emelkedett november végi záróáráról a december 27-ei záróáráig. Az emelkedést katalizálta, hogy továbbra is a „soft landing” narratívát erősítő adatok láttak napvilágot az időszak során, továbbá a decemberi Fed kamatdöntő ülés is nagyon galamb hangvételű volt. Ugyanis úgy tűnik, hogy a várakozásoknak megfelelően a Fed már szinte biztos nem fogja tovább szigorítani a monetáris politikáját, továbbá a jövő évre három kamatvágást vetítettek előre, amely több mint az azt megelőző kamatdöntő ülés során prognosztizált volt. A piacok likviditása is folyamatosan javul, ugyanis a Janet Yellen vezette Treasury rövid lejáratú diszkontkincstárjegyeket bocsát ki az államadósság kezelése érdekében, mely eszköz kiszívja a Fed fordított repo eszközéből a likviditást és azok a források a rövid DKJ állományba vándorolnak, javítva ezzel a likviditási kondíciókat.

Az EKB a Fed-del szemben azonban eléggé héja hangvételű kamatdöntő ülést tartott december folyamán. A monetáris kondíciókon az EKB nem változtatott és Christine Lagarde kiemelte, hogy nem is esett szó a kamatvágásról a kamatdöntő ülés során és az inflációval kapcsolatban pedig megemlítette, hogy ragadósabb lesz és majd csak 2026-ban fog tudni visszatérni a 2% alatti szintre. Így a két kamatdöntő ülésből eredően az Euró tovább tudott erősödni a Dollárral szemben, illetve a dollár index a kamatdöntő ülés óta 3% körüli mértékben gyengült, mely szintén jelentős mértékben hozzájárult a kockázatos eszközök felértékelődéséhez.

A jelenlegi piaci pozícionáltság tükrében azonban nem eszközölnénk változtatást a legutóbbi portfólió ajánlóhoz képest."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.