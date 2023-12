Erste: ráborult a piacokra a Fed-Mikulás puttonya

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Hatalmas sikere volt 2023 végén a Fed-Mikulásnak: puttonyából kamatcsökkentési ígéretek és az amerikai gazdaság puha landolását valószínűsítő jelzések kerültek elő. Ennek nyomán decemberben folytatódott a piacok szárnyalása, a részvényindexek történelmi csúcsaik közelébe kerültek vissza, a kötvénypiaci hozamok pedig tovább zuhantak. Bár a Fed vezetői később több nyilatkozatban igyekeztek hűteni a hangulatot, a befektetők többségét ez nem ingatta meg. A piacok már ott tartanak, hogy 2024-re összesen 150 bázispontnyi kamatvágás lett beárazva az Egyesült Államokban, holott a legfrissebb előrejelzésükben a Fed vezetői átlagosan még csak 75 bázispontot prognosztizáltak.

A piaci optimizmus mértéke kapcsán mindenesetre merülhetnek fel kétségek. Bár az utoljára közzétett amerikai adatok szerint az infláció csökkenése folytatódik, a szolgáltatási ágazatban az árak dinamikája továbbra is magas. Novemberben a fogyasztóiár-infláció már csak 3,1 százalék volt éves szinten, a hagyományos maginflációs ráta (energia és az élelmiszerek nélkül) viszont még 4 százalék. Míg az áruk árai csökkennek, addig a szolgáltatási szektor inflációja még mindig magas (5,2 százalék). Az egyik, Jerome Powell Fed-elnök által preferált mutató, az ingatlanszektor nélküli szupermag infláció éves szinten 3,9 százalék, de a legutolsó havi adat egy évre extrapolálva 4,8 százalékot mutatna (igaz, mostanában ezt a mutatót nem nagyon emlegették).

Úgy tűnik viszont, hogy a Fed vezetőinek legfrissebb előrejelzései jelentős javulást feltételeznek a kínálati oldalon, vagyis a termelékenység növekedését. Ez pedig alapvető feltétele lenne annak, hogy a piac által remélt puha landolás megvalósulhasson. A Fed korábbi becsléseihez képest ugyanis decemberben az inflációs várakozás lefelé, a növekedési felfelé módosult, miközben a munkanélküliségi rátára vonatkozó nem változott. A legfrissebb gazdasági adatok kedvező alakulása (növekedés felfelé, infláció lefelé, munkanélküliségi ráta csak enyhén emelkedett) az idei évben valószínűbbé tette a puha landolásai forgatókönyvet. És a magasabb termelékenység mellett ehhez valóban szükséges lenne egy mielőbbi kamatcsökkentés is.

Korábban a Fed kommunikációja az volt, hogy a magas irányadó kamatlábak addig maradnak érvényben, amíg az inflációs probléma fennáll. Ez a stratégia persze azzal a kockázattal jár, hogy a

restriktív kamatpolitika recesszióhoz vezet. A restriktív monetáris politikától való mielőbbi elszakadás rövid távon mindenképpen pozitív lenne a gazdasági aktivitás szempontjából, de középtávon növelheti az inflációs problémát, ha a termelékenység nem javul tovább jelentősen. Ennek fényében talán nem is meglepő az Európai Központi Bank óvatosabb kommunikációja, lévén az Atlanti-óceán ezen oldalán kevés jele van a termelékenység javulásának. Az amerikainál sokkal gyengébb európai gazdasági adatok nyomán viszont a piac már az euróövezetben is több mint 150 bázispontnyi kamatcsökkentést árazott be 2024 végéig.

Az mindenesetre biztosra vehető, hogy 2024-ben a piaci folyamatok szempontjából sok múlik majd a jegybanki politikák sikerességén. Bár a recesszió megúszására, a puha landolásra mi továbbra sem fogadnánk nagy téttel, rövidtávon jó eséllyel kitarthat a kedvező piaci hangulat. Ezért egyelőre mi is kitartunk mérsékelt részvény-túlsúlyunk mellett a portfóliókban, és tartjuk feltörekvő piaci és kockázatosabb vállalati kötvény pozícióinkat is. A masszív hozamzuhanást követően kissé óvatosabbak lettünk a hazai állampapírpiacon, rövidítettük a futamidőket és részlegesen átcsoportosítottunk a nemzetközi piacok irányába."