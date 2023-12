Íme a 10 legdrágább, aukción eladott műalkotás 2023-ban

Míg 2022-ben az aukciók visszatértek eredeti működésükhöz a COVID-19 járvány után, addig 2023 egy sokkal visszafogottabb év volt.

Az elmúlt évben a 100 legdrágább árverési tétel összértéke 2,4 milliárd dollár volt, jelentős visszaesés a 2022-es 4,1 milliárd dollárhoz képest. Idén két műalkotás kelt el több mint 100 millió dollárért - Pablo Picasso Femme à la montre (1932) és Gustav Klimt Dame mit Fächer (Lady with a Fan) (1917) c. munkája - a 2022-ben eladott hat művel szemben. A 2023-as aukción eladott 50 legdrágább műalkotás között mindössze három női művész - Louise Bourgeois, Georgia O’Keeffe és Joan Mitchell - munkája volt.

Az elmúlt év meghozta a maga részét a kiemelkedő eredményekből és az aukciós rekordokból. A műtárgy.com összegyűjtötte az idei év 10 legdrágább, aukción eladott műalkotását.

1. Pablo Picasso, Femme à la montre, 1932 – 139 363 500 dollár

Körülbelül 50 évvel Pablo Picasso halála után, a művész 1932-es Femme à la montre című festménye a legdrágábban eladott műalkotásként emelkedett ki ebben az évben, körülbelül 139,4 millió dollárért kelt el a Sotheby’s aukcióján a néhai filantróp Emily Fisher Landau gyűjteményéből. A mű Picasso második legdrágábban értékesített műve a Les femmes d’Alger (Version ‘O’) után, amit 179,4 millió dollárért adtak el 2015-ben.

Pablo Picasso, Femme à la montre, 1932. Forrás: Artsy

A festmény Marie-Thérese Walter kubista portréja, aki Picasso szeretője és múzsája volt. A műalkotás bizonyítéka Picasso szerelmének és csodálatának Walter iránt, aki számos másik művében is megjelenik, beleértve a Femme nue couchée (1932) festményt, amit 67,5 millió dollárért adtak el 2022-ben.

2. Gustav Klimt, Dame mit Fächer (Lady with a Fan), 1917 – 106 756 354 dollár

A Sotheby’s londoni nyári aukciójának sztárja Gustav Klimt utolsó portréja, a Dame mit Fächer (Lady with a Fan) c. alkotása volt, amely még a festőállványon állt, amikor a festő hirtelen elhunyt 1918-ban. A festmény, ami egy névtelen nőt ábrázol, virágokkal és pávákkal körülvéve, a legdrágább műalkotássá vált, amelyet európai aukciós házban adtak el, 85,3 millió fontot (106,8 millió dollár) hozott a Sotheby’s londoni modern és kortárs aukcióján.

Gustav Klimt, Dame mit Fächer (Lady with a Fan), 1917. Forrás: Artsy

A munka új kikiáltási rekordot állított az osztrák művésznek, felülmúlva a Birch Forest (1903) című festményéért kifizetett 104 millió dollárt a Christie’s-nél 2022 novemberében. A mű értékének növekedése az utolsó aukciós felbukkanása óta figyelemre méltó: a Dame mit Fächer (Lady with a Fan) korábban 1994-ben 11,6 millió dollárért lett kikiáltva.

3. Claude Monet, Le bassin aux nympheas, 1919 – 74 010 000 dollár

Ahogy Claude Monet 80 éves kora felé közeledett, a híres impresszionista a Le bassin aux nympheas (1919) c. festményén dolgozott. A kései impresszionizmus mérföldköveként, a lélegzetelállító festmény egy tájat idéz fel, ahol az ég és a víz kék színárnyalatban olvad össze, a vízililiomok jelentik az egyetlen térbeli jelzőt.

Claude Monet, Le bassin aux nymphéas, 1919. Forrás: Artsy

Az előzetes 65 millió dolláros becslést túllépve, a festmény 74 millió dollárt hozott a Christies’s impresszionista és modern művészeti aukcióján idén novemberben. A Le Bassin aux nympheas még nem volt kiállításon bemutatva vagy aukción eladásra kínálva. A “felfedezetlen” munka privát kézben volt ugyanabban a családi gyűjteményben több mint 50 évig és a művész hatodik legdrágább alkotása, amit valaha aukción értékesítettek. A rekordot a Meules (1890) tartja, amit a Sotheby’s-nél adtak el 110,7 dollárért 2019-ben.

4. Jean-Michel Basquiat, El Gran Espectaculo (The Nile), 1983 – 67 110 000 dollár

Jean-Michel Basquiat, El Gran Espectaculo (The Nile), 1983. Forrás: Artsy

Az El Gran Espectaculo (The Nile) - Jean-Michel Basquiat 1983-as triptichonja - az ókori Egyiptom és az Egyesült Államok déli részének történelmét keveri össze, kritikát megfogalmazva a feketék kizsákmányolását tekintve a történelem során, a rabszolgaságra reflektálva az ókori Egyiptomban és a polgárháború előtti Egyesült Államokban.

A műalkotás 67,1 millió dollárt ért el a Christie’s aukcióján májusban, ami az eladáson elért 98,2 millió dollár bevételnek több mint kétharmadát teszi ki. Ráadásul a Basquiat festmény leütési ára a 45 millió dollár becsértéket is túlszárnyalta. Ez a művész negyedik legdrágább aukción elkelt műalkotása. A rekordot az Untitled (1982) tartja, amit a Sotheby’s-nél adtak el 110,5 millió dollárért.

Az El Gran Espectaculo-t (The Nile) utoljára egy divattervező, Valentino Garavani vásárolta meg a Sotheny’s-nél 2005-ben 5,2 millió dollárért - akkoriban “magas árnak” ítélték meg a művész munkájáért.

5. Gustav Klimt, Insel im Attersee (Island in the Attersee), 1901 körül – 53 188 500 dollár

Ennek a műnek az eladásával Gustav Klimt az egyetlen művész, aki kétszer szerepet a listán. Az Insel im Attersee-t (Island in the Attersee) a Sotheby’s modern művészeti aukcióján adták el New Yorkban 53,2 millió dollárért, hetekkel a Dame mit Fächer (Lady with a Fan) eladása előtt.

Gustav Klimt, Insel im Attersee, 1901 körül. Forrás: Artsy

Az Insel im Attersee (Island in the Attersee) eredetileg az osztrák művészettörténész, Otto Kallir gyűjteményének volt a része. A New York-i Galerie St. Etienne 1940-es “Saved from Europe” kiállításán szerepelt, amely kulcsfontosságú esemény volt Klimt műveinek megismertetésében az észak-amerikai művészekkel.

Az Insel in Attersee (Island in the Attersee) azon számos műalkotások között szerepel, amelyeket Klimt sajátos négyzet alakú vászonra készített. Ez a festmény az Attersee-tónál jött létre Ausztriában és az egyike Klimt azon két festményének, amelyek ugyanabból a nézőpontból készültek. A másik, az Attersee (1900) a Leopold Múzeumban található Bécsben.

6. Francis Bacon, Figure in Movement, 1976 – 52 160 000 dollár

A festmény két, egy átlátszó kockában birkózó alakot ábrázol, amelyet George Dyer 1971-es hirtelen halála ihletett, akivel viharos viszonya volt a művésznek. Az alakok fölé Bacon egy lebegő mitológiai lényt festett, amelyet általában veszteséggel, bosszúval és bűntudattal társítanak.

Francis Bacon, Figure in Movement, 1976. Forrás: Artsy

A Figure in Movement (1976) 52,2 millió dollárért kelt el idén novemberben a Christie’s 20. századi művek aukcióján New Yorkban. A műalkotás nem szerepelt még árverésen, 50 évig magánkézben volt. Ez a hetedik legdrágább alkotás a művész képei közül. Bacon 1969-es triptichonja, a Three Studies of Lucian Freud a legdrágább mű, egy évtizeddel ezelőtt 142,4 millió dollárért kelt el a Christie’s-nél.

7. Richard Diebenkorn, Recollections of a Visit to Leningrad, 1965 – 46 410 000 dollár

Richard Diebenkorn, Recollections of a Visit to Leningrad, 1965. Forrás: Artsy

A Recollections of a Visit to Leningrad (1965) egy hatalmas, Henri Matisse által inspirált Richard Diebenkorn festményt, amelyet 46,4 millió dollárért adtak el a Christie’s 20. századi aukcióján idén novemberben. Ez az eladás messze túllépte a művész korábbi aukciós rekordját, az Ocean Park #40-t (1971), amit a Sotheby’s-nél adtak el 2021-ben 27,3 millió dollárért.

Diebenkorn az 1960-as években a Szovjetunióba látogatott és először találkozott személyesen több Matisse festménnyel. Ez az élmény stílusváltást idézett elő az amerikai művésznél, akinek festményeiben élénk színekkel teli geometrikus képek kezdtek megjelenni.

8. Mark Rothko, Untitled (Yellow, Orange, Yellow, Light Orange), 1955 – 46 410 000 dollár

Mark Rothko impozáns arany színű Untitled (Yellow, Orange, Yellow, Light Orange) című alkotása ugyanabban az évben készült, mint a művész első önálló kiállítása a New York-i Sidney Janis Galériában és a művész tapasztalatai ihlették, amikor európai útja során megtekintette a régi mesterek műveit. A közel 2 méter magas munka egy a 22 festmény közül, amit a művész abban az évben készített el - ezeknek több mint fele nagyobb múzeumi gyűjteményekben található.

Mark Rothko, Untitled (Yellow, Orange, Yellow, Light Orange), 1955. Forrás: Artsy

A munka 46,4 millió dollárért történő eladása a Christies’s-nél novemberben 10 millió dolláros értékbeli növekedést mutat az elmúlt tíz évben: a Sotheby’s 2014-ben 36,5 millió dollárért adta el a festményt a Paul and Bunny Mellon gyűjteményből. Ez bizonyítja a művész tartós piaci helyzetét és a mai relevanciáját. Jelenleg a párizsi Louis Vuitton Alapítványban, 2024. február 4-ig tekinthető meg a művész jelentős retrospektív kiállítása.

9. Wassily Kandinsky, Murnau mit Kirche II (Murnau with Church II), 1910 – 44 758 691 dollár

Wassily Kadinsky’s 1910-es, a németországi Murnau falut ábrázoló festménye, a Murnau mit Kirche II (Murnau with Church II) az év elején jelentős figyelmet kapott és márciusban 37,197 millió font értékben (44,8 millió dollárt kelt el a Sotheby’s londoni modern és kortárs aukcióján. Kadinsky 44 éves korában készült tájképe az orosz művész átmenetét jelzi az absztrakció felé. A festmény a város hegyek feletti templomtornyát ábrázolja, élénk színű tájban.

Wassily Kandinsky, Murnau mit Kirche II (Murnau with Church II, 1910. Forrás: Artsy

Egykor dekoráció volt Johanna Margarethe Stern-Lippmann és Siegbert Stern textilgyár tulajdonosok étkezőjében, a festményt a nácik lopták el az 1930-as években és csaknem egy évtizede fedezték fel a Van Abbemuseum-ban Eindhovenben, ahol 1951 óta őrizték. A mű eladása új rekordot jelentett a művész számára az aukción és a The Guardian szerint a család leszármazottjai elmondták, hogy az eladásból származó bevétel egy részét a család művészeti gyűjteményének további felkutatására fordítják, amit a nácik az 1930-as években tulajdonítottak el.

10. Henri Rousseau, Les Flamants, 1910 – 43 535 000 dollár

Henri Rousseau Les Flamants című művének (1910) eladása több mint tízszeresen meghaladta a francia művész korábbi aukciós rekordját, amikor 43,5 millió dollárért kelt el a Christie’s májusi 20. árverésén New Yorkban. A művész korábbi, 4 millió dolláros árverési rekordját 1993-ban érte el a Portrait of Joseph Brummer című mű.

Henri Rousseau, Les Flamants, 1910. Forrás: Artsy

A Rousseau életének utolsó évében festett Les Flamants egyike annak a csaknem kéttucatnyi trópusi dzsungelt ábrázoló festménynek, amelyet a művész készített. A művész először 1891-ben fókuszált a trópusi tájakra a Surpris! (Tigre dans une tempete tropicale) című képpel. A századforduló után azonban Rousseau a buja és mítikus tájaknak szentelte idejét, tele feltűnő növény- és állatvilággal. A Les Flamants flamingók és emberek fölött tornyosuló óriás virágok ábrázolása tükrözi fantáziadús és álomszerű megközelítését a tájábrázoláshoz, ami a 20. századon keresztül hatással volt művészekre.

Szerző: műtárgy.com

Forrás: Artsy

Címlapkép: Pablo Picasso, Femme à la montre, 1932. Címlapkép forrása: Artsy