Mi lesz a magyar alapkezelőkkel 2024-ben? - Elmondták nekünk a vezérek

Hatalmas összegű pénzbeáramlás, a reálhozamok megjelenése, a kötvényalapok térhódítása és az újabb és újabb szabályozói elvárások jellemezték a 2023-as évet az alapkezelői piacon, de vajon miről fog szólni 2024? A Portfolio megkérte a legnagyobb hazai alapkezelők vezetőit, hogy értékeljék a mögöttünk hagyott évet és adjanak előrejelzést 2024-re.



Alábbi kérdéseinkre válaszoltak:

1. Hogy értékeli 2023-at saját alapkezelője és az alapkezelői szektor szempontjából?

2. Mit tekint saját alapkezelője és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2024-re?

3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2024 saját alapkezelőjénél, illetve az alapkezelői szektorban?

Éder György vezérigazgató, OTP Alapkezelő

1. A 2023-ban tapasztalt magas kamatkörnyezetnek köszönhetően az egész szektorba hatalmas mennyiségű pénz áramlott, ami mindannyiunk számára lehetőséget teremtett a növekedésre. Ebből a potenciálból az OTP Alapkezelő is a piacon elfoglalt pozíciójának megfelelő arányban hozott el megtakarítást. Ezek a pénzek főként pénzpiaci és rövid kötvény alapokba áramlottak. A tendenciát látva, és alkalmazkodva a környezethez, több tőke- és hozamvédett alapot és egy új nyíltvégű kötvény alapot is indítottunk az idei év során. Emellett abszolút hozam alapjainkkal idén szemmel látható reálhozamot tudtunk elérni, és ezek között is néhány kiemelkedő teljesítményt produkált.

2. Az egyik kihívásnak a jövő évre vonatkozóan a szabályozói környezet lehetséges változásait látjuk, hazai és EU-s szinten egyaránt. A másik, hogy az OTP Alapkezelőnél az ügyfelek edukációjában szeretnénk előrelépést elérni. Úgy látjuk, hogy csupán a termékkínálat bővítése nem feltétlenül elég, ahhoz, hogy a megtakarítási piac fejlődni tudjon. Fontos elérnünk - ez az egész szektor felelőssége is -, hogy ügyfeleink ismerjék az egyes termékek előnyeit, a mögöttes eszközök kockázati tulajdonságait, és tisztában legyenek a diverzifikáció fontosságával. Célul tűztük ki, hogy a rövid kötvény alapokon túl, és szintet lépve, ügyfeleink a vegyes alapokban is lássák az eredményes magtakarítás lehetőségét. Annál is inkább, mert az alacsonyabbá váló kamatkörnyezetben jövőre ez lesz az irány, a részvénybefektetések térhódításának megindulásával.

3. A kihívások és változó környezet mentén tovább haladva, látva, hogy a devizás megtakarítások aránya növekedésnek indult, erre a piaci igényre szeretnénk ügyfeleinknek új befektetési lehetőségeket kínálni. Ezt a célt nemcsak kitűztük magunk elé a jövőre nézve, de december elejével már el is indultunk ezen az úton. Az idei év lendületét megtartva szeretnénk haladni az előttünk álló évben is.

Varga Zalán vezérigazgató-helyettes, Erste Alapkezelő

1. Az alapkezelői szektor számára kimondottan sikeres volt az év, mind a hozamok, mind az alapokba áramló pénz szempontjából. Amíg 2022-ben csak az alacsony kockázatú alapok szerepeltek jól, addig 2023-ban a kötvény és részvényalapok is kiemelkedően teljesítettek. Az értékesítési számok alapján a 2023-as év nyertesei egyértelműen a kötvényalapok voltak, a magas hozamszintek újra vonzóvá tették ezt az eszközosztályt. Az Erste Alapkezelő befektetési alapjainak állománya több mint 800 milliárd forinttal nőtt, a 2022-ben 20 százalék fölé emelkedő piaci részesedésünket 2023-ban stabilan tartottuk. A piaci trendeknek megfelelően nálunk is a kötvényalapok vezették az értékesítést, az Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap mutatta a legnagyobb növekedést.

2. A 2023-as év kiemelkedő hozamait követően a befektetőknek 2024-ben nagyobb bizonytalansággal kell számolniuk. A kötvényalapok várhatóan továbbra is népszerűek lesznek, azonban a hazai kötvénypiacon jelentős hozamcsökkenésen vagyunk túl, így a teljesítmények a 2023-ban tapasztalthoz képest mérsékeltebben alakulhatnak. Gazdasági kilátások szempontból a legnagyobb kérdés, hogy a fejlett országok képesek lesznek-e elkerülni a recessziót. Jelenleg a részvénypiac a recesszió helyett csak lassulást, az úgynevezett „puha földetérés” forgatókönyvét árazza, így egy esetleges negatívabb szcenárió esetén a részvénypiacokon korrekció várható.

3. Az elmúlt évek legnagyobb változása a kötvénypiaci hozamkörnyezetben történt: a nullás hozamoktól visszatértünk a normál hozamok világába. Ennek köszönhetően a kötvényalapok ismét fontos szerepet kapnak a portfóliókban. Az Erste Alapkezelő termékpalettáján számos hazai és nemzetközi állam- és vállalati kötvényalap található, de a fenntarthatósági kötvényalapok terén még további bevezetések várhatóak. A kötvényalapok mellett kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a portfóliókezelési szolgáltatások fejlesztésére is. A fenntarthatósági befektetések iránti elkötelezettségünk töretlen, így 2024-ben is törekszünk arra, hogy bővítsük és fejlesszük fenntarthatósági alapjainkat. Hiszünk abban, hogy a fenntartható befektetési stratégiák nemcsak a társadalmi és környezeti jólétet szolgálják, de a stabil teljesítmény szempontjából is fontosak: hosszú távú, fenntartható bevételt csak stabil, jól működő és megfelelően irányított vállalatok tudnak biztosítani.

Tóth Nándor vezérigazgató, MBH Alapkezelő

1. Rég volt ilyen mozgalmas évünk. Az alapkezelők tavalyi fúzióját követő termékpaletta optimalizálási feladataink mellé megérkezett a teljes szektort érintő jogszabályváltozás, melyhez nekünk is gyorsan alkalmazkodnunk kellett. A 2023-as évre kihívások szempontjából nem lehetett panasz. Szerencsére a piacok is tartogattak elég lehetőséget. Szépen teljesítettek mind a részvények, mind a kötvények, így az alapjaink nagy része is. Rég nem látott szélességűre bővült azon alaptípusok választéka, melyekkel ugyanazon időben tudtunk kiváló hozamlehetőséget biztosítani a befektetők számára. Ehhez társult, hogy sikeresen ki tudtuk használni a három tagbankból egyesülő MBH Bankban és az MBH Csoport egészében rejlő értékesítési potenciált. Mindezeknek köszönhetően nagyon szép növekedést sikerült elérnünk az MBH Alapkezelő által kezelt vagyon méretében, mind a befektetési alapok, mind az intézményi vagyonkezelt állomány tekintetében. Immár 10%-os a piaci részesedésünk.

2. Az MBH Alapkezelőnél folytatjuk a megkezdett munkát, ehhez a 2023-as év is kellő alapot nyújtott, így nem tartunk a nagyobb kihívásoktól sem. Az a cél, hogy minél erősebb szakmai műhelyként tudjuk kiszolgálni a befektetőket, folyamatosan építkezzünk mind minőségi, mind mennyiségi szempontból, és tovább erősítsük pozíciónkat a hazai alapkezelői piacon. A szektor egésze szempontjából a hozamszintek csökkenése, illetve az esetleges recessziós félelmek felerősödése miatt jelentkezhető gyengébb részvénypiaci teljesítmény okozhat átrendeződést a befektetési portfóliókban, hiszen a megelőző év – nominális hozam tekintetében – kialakíthatott a befektetők gondolkodásában egy olyan teljesítményelvárást, amit reálisan már nem lehet elérni ugyanakkora kockázatvállalás mellett. Ez biztosan nagyobb kihívás elé állítja majd a portfóliókezelőket, de ez természetes folyamat, ilyenkor tudnak megmutatkozni igazán jó egyéni befektetéskezelői teljesítmények.

3. A digitalizáció és a fenntarthatóság azok a területek, melyekben még mindig hatalmas előrelépési lehetőségek rejlenek, így az Alapkezelőnél is ezeket tartjuk az elsődleges fókuszpontoknak. Az MBH Csoport határozott elköteleződést vállalt a fenntarthatóság mellett, melyből az Alapkezelő is ki kívánja venni a részét. Az év közepétől intenzív munka folyik az ESG alapok kínálatának erősítése céljából. Ennek keretében új termékekkel, és az eddig is a kínálatunkban szereplő alapok megújításával indítjuk a 2024-es évet, és további, unikális termékek kialakításán dolgozunk ugyanezen szemléletben. Mindemellett az MBH Csoport digitális megújulásával, fejlődésével, illetve az ebben való együttműködéssel kívánjuk még hatékonyabbá tenni az alapjaink elérhetőségét, könnyebb érthetőségét a legszélesebb ügyfélkör számára. Kiemelném itt az idei év slágerét, a mesterséges intelligencia használatát, mely, bár még gyerekcipőben jár, villámgyorsan be fog épülni a szektorunk hétköznapi munkájába is.

Szabó Balázs vezérigazgató, Hold Alapkezelő

1. Az elmúlt évek nagy változása, hogy forintban ekkora infláció és kamatok mellett a megtakarítók tudatosságra kényszerültek. Ki kell jönni a betétből, különben elértéktelenedik a pénz. 2023-ban hasonló történt az eurós megtakarításokkal is: lett kamat, érdemes cselekedni. A Hold Alapkezelőnél örülünk a normalizálódó kamatoknak és a tudatosabb, cselekvő ügyfeleknek. 2023-ban érdemben, 10 százalékkal növeltük a privát vagyonkezelt ügyfeleink számát, közben elindítottuk az online vagyonkezelésünket is. Összesen 50 százalékkal nőtt a Hold ügyfeleinek száma idén. Az emelkedő kamatok a befektetéseinknek is jót tettek: az elmúlt néhány évben, és 2023-ban is, érdemi pénzt lehetett keresni fundamentális befektetésekkel, a Hold alapjai az élmezőnyben teljesítettek.

2. Inkább három-öt-tízéves kihívásokat látok magunk előtt. Nagy kérdés, hogy a főként betétben ülő, ingatlanban vagy esetleg magyar államkötvényben gondolkodó lakossági megtakarítók felé tudjuk-e közvetíteni az üzenetünket: egy egészséges portfólióban érdemes részvényt is tartani, hosszú távon ez a vagyon gyarapításának legjobb módja.

Befektetéseket tekintve: ma minden elemző azt kutatja, hogy „soft landing” (a gazdasági növekedés lassulása) vagy „hard landing” (a gazdasági növekedés csökkenésbe fordul) következik-e 2024-ben? A választ nem tudjuk, de a múltból ismert, jól érthető, sokak által feltérképezett kockázatokra könnyebb készülni. A Covid-járvány vagy az orosz-ukrán háború tanulsága az elmúlt évekből inkább az, hogy az előre nem látható kockázatok jelentik az igazi kihívást.

3. A Holdban idén indítottuk az online vagyonkezelési szolgáltatásunkat, ahova belépési limit nélkül várjuk az ügyfeleket. Talán a szektort nézve is, de a Hold jövője szempontjából biztosan meghatározó kérdés: lehetséges-e jó szolgáltatást nyújtani online módon, tanácsadó vagy bankár nélkül? Videóval, podcasttal, infógrafikákkal, pénzügyi lexikonnal, interaktív felülettel információt átadni és bizalmat ébreszteni? Ügyfelekhez eljutni és hosszú távon együtt dolgozni online? Szerintünk igen, ezért vágtunk bele.

Komm Tibor vezérigazgató, Eurizon Asset Management Hungary

1. 2023 nagyon kétarcú év volt az alapkezelői szektor és az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. számára is. Egyfelől, a magas és fokozatosan csökkenő kamatszint által támogatva, folyamatosan áramlott az új befektetés a szektor által kezelt alapokba – elsősorban a rövid kötvény és pénzpiaci típusú alapokba –, ami újabb és újabb csúcsokra emelte a szektor által kezelt vagyont, de nagyon megnőtt a kamatozó eszközök súlya az összportfólión belül, ez semmiképpen nem kívánatos irány hosszabb távon. Másfelől folyamatosan újabb és újabb szabályozói elvárásokhoz kellett alkalmazkodnunk, ami nem könnyítette meg a munkánkat. Összességében mind a szektor, mind az Eurizon sikeres évet zár.

2. A 2024-es év izgalmasnak ígérkezik, de remélhetőleg nem annyira, mint a mögöttünk hagyott év. Két fő kihívást látok magunk előtt – akár a szektorról, akár az Eurizonról beszélünk –, melyek döntően befolyásolhatják 2024 sikerességét. Fontos lesz, hogy a rövid kötvény/pénzpiaci/tőkevédett alapokba beáramlott pénzek tulajdonosai milyen mértékben orientálódnak diverzifikáltabb portfólióösszetétel felé, amely hosszabb távon számukra egy megfelelő kockázat-hozam arányt biztosít. A másik a szabályozás nyugvópontra kerülése lesz, az alapok kategorizálási szabályainak kikristályosodása és átvezetése a tájékoztatókon. Ez várhatóan nagy feladatot fog jelenteni, és nagyon bízunk benne a szakma részéről, hogy úgy éri el a szabályozó a célját, hogy mellette megmarad a hazai szektor rugalmassága és versenyképessége a külföldi szereplőkkel való összevetésben.

3. A fejlett piacokon a kamatszint tetőzését követően megindult hozamcsökkenés várhatóan jó lehetőségeket nyújt majd 2024 során is az amerikai és/vagy európai kötvénybefektetések esetében, és ebből profitálhatnak az ilyen területen befektető alapok. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos cégekben is látunk még lehetőséget. Érdemes lehet a kettőt kombinálni a portfóliókban. Amennyiben tisztázódnak a szabályozói és felügyeleti elvárások az ESG befektetések területén, úgy az ilyen tematikájú alapok is megindulhatnak a növekedés felé. Az Eurizonnál kedvezőnek gondoljuk a 2024-es kilátásokat a tőkevédett/származtatott alapok számára is, a még mindig magas kamat lehetőséget ad jó befektetési ötleteknek a biztonsággal való ötvözésére.

Mikesy Álmos elnök-vezérigazgató, Diófa Alapkezelő

1. A hektikus év ellenére a lakossági megtakarítások által kedvelt célpontok voltak a befektetési alapok. Az alapkezelői piacon a kezelt vagyonban 51%-os emelkedés volt megfigyelhető. Figyelembe véve, hogy az alapkezelőknek versenyezniük kellett az állampapírok magas hozamával ez kiemelkedő teljesítménynek könyvelhető el. A Diófa Alapkezelőnél is érezhető volt a vagyonnövekedés, a kezelt vagyon értéke több mint 200 milliárd forinttal nőt idén. A nagy érdeklődés és befektetői bizalom hatására az MPTIA „A” sorozata elérte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghatározott forgalmazási maximumot. Emellett egy hosszú és tudatos edukációs program megkoronázásaként élte meg az Diófa, hogy az MPTIA T+130 munkanapos visszaváltású „I” sorozatának forgalma is több milliárd forinttal emelkedett. A Prémium Vagyonkezelési üzletágunk ismét jelentős, 50% feletti növekedést ért el. A kiugró teljesítményhez a vagyonkezelési terület proaktív akvizíciós tevékenysége, az ügyfélközpontú szolgáltatásunk minősége, illetve a portfóliókezelés stabil, tartósan kiemelkedő hozamai járultak hozzá.

2. Az ESG-termékek iránti érdeklődést lakossági oldalról továbbra sem érezzük átütőnek, de a hazai alapkezelőknek tovább kell mennie ezen az úton. Az ESG-termékek térnyeréséhez a CSRD-irányelv is nagyban hozzájárulhat, amelynek hatálya alá tartozó vállalatok 2025-ben publikálják először a 2024-re vonatkozó fenntarthatósági jelentésüket, ami jelentős információtöbbletet nyújt a ESG-befektetések terén.

Az ingatlanpiac számára kihívást jelent a magas átlagéletkorú irodák felújításának tervezése az Unió klímasemlegességi célkitűzéseivel összhangban. Az ingatlanoknak kiemelt szerepe van, mivel az Unió valamennyi tagországában az épületek felelősek az energiafogyasztás 40%-áért és a CO2-kibocsátás 36%-áért. Szerencsére ebben a portfóliónk kevésbé érintett, de természetesen a bérlői trendek követése mellett a fenntarthatósági újításokban is szeretnénk élen járni. Az ide év fontos tanulsága lehet, hogy az ingatlan-alapkezelők hosszú visszaváltású termékei sokkal jobban lefedik a piac sajátosságait, mozgásait. Ezért minden ingatlan-alapkezelőnek érdemes arra törekednie, hogy ezen termékek felé irányítsa a keresletet, ebben pedig a jogszabályi változások is segítenek.

3. 2023-ban alacsony kockázatvállalással lehetett régen látott szintű hozamokat elérni. A hozam csökkenéssel párhuzamosan ismét megnőhet a befektetők kockázati étvágya, és teret nyerhet az abszolút hozamú szemlélet, valamint az alternatív befektetések, amelyek közül természetesen az ingatlanalapokat emelném ki. E mellett a forinterősödés következtében népszerűek lehetnek a devizában denominált befektetési lehetőségek is. A Diófánál a 2024-es évben termékpalettánkat devizás termékekkel kívánjuk bővíteni, miközben további növekedésre számítunk a prémium vagyonkezelési ágazatban kezelt vagyon tekintetében. Innovációt elsősorban a folyamatok automatizálásában és a robotizálásban látjuk és kívánjuk elérni. Célunk tovább diverzifikálni mind ingatlan termékek, mind földrajzi szempontból.

Simon Péter vezérigazgató, Raiffeisen Alapkezelő

1. 2023-ban kifejezetten sikeres évet zár a hazai alapkezelői szektor. Régiós összehasonlításban is kiemelkedő mértékű vagyonnövekedés jellemezte a magyar piacot, melynek hátterében alapvetően a magas hazai nominális kamatszint és ennek az év során csökkenő pályája által biztosított befektetési lehetőségek álltak. Ez a piaci környezet vonzó befektetéssé tette a rövid kötvény és pénzpiaci, később a hosszabb kötvényekbe fektető alapokat, amelyek a beáramló megtakarítások jelentős részét fel tudták szívni. A Raiffeisen Alapkezelő esetében is hasonló folyamatok zajlottak, először a rövid kötvény alapjaink, később a hosszú kötvény alapunk népszerűsége növekedett jelentősen. Ezt egészíti ki az abszolút hozamú alapjaink iránti érdeklődés növekedése, mely elsősorban a részvénykockázatok felé nyitottabb, privát banki ügyfélkörben figyelhető meg.

2. Az elmúlt években megszokhattuk, hogy külső vagy belső változások jelentősen alakítják a piaci környezetet, jelentsen ez pandémiát, energiaválságot, vagy az ezekre adott szabályozói válaszok miatti átrendeződéseket. Azt gondolom, ezek a kihívások jelentősen növelték az egész szektor alkalmazkodóképességét, és ami legalább ennyire fontos, a bizonytalan külső környezet növelte a befektetői tudatosságot, a megtakarítási hajlandóságot. Abban bízom, hogy így lesz ez 2024-ben is, képesek leszünk a változásokra megfelelő szakmai válaszokat adni, emellett megmarad a pozitív befektetői attitűd, folytatódik a tőkebeáramlás az alapokba. Fontos feladatunk annak megértetése a befektetőinkkel, hogy a kockázatmentes hozamszint csökkenésével ismét előtérbe kell kerülniük a hagyományosan kockázatosabb befektetéseknek, a vegyes- és részvényalapoknak.

3. Bízom abban, hogy ismét nő a befektetői érdeklődés a tudatos befektetések, az ESG alapok iránt. Ezen a területen kiforrott szemlélettel, széleskörű termékkínálattal rendelkezünk, jó együttműködésben a bécsi anyacégünkkel. Fontos, hogy ingatlanpiaci befektetési lehetőséget is kínálunk, azt gondolom, 2024-ben ez a terület is lehetőséget kínál az értékteremtésre.

Nagy hangsúlyt helyezünk 2024-ben a digitalizációra, a befektetési termékek könnyebb elérhetőségére. Különösen fontosnak tartjuk a rendszeres megtakarítások népszerűsítését, meggyőződésem, hogy ez a befektetés sikeresen ötvözi az alapkezelők szakértelmét az ügyfelek hosszútávú pénzügyi érdekeivel, mindezt széles körben elérhető, egyszerű formában.

A válaszokat az alapkezelők 2022. végi kezelt vagyona alapján állítottuk sorrendbe.

