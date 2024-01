Mibe fektessek 2024-ben?

2022-höz képest kifejezetten jó év volt 2023: a részvénypiacok jól teljesítettek, igaz, a világ szinte minden táján tomboló infláció valamelyest tompította az eredményeket. Jó hír, hogy az áremelkedés üteme már 2023 végére lelassult, így feltehetően 2024-ben egy alacsonyabb kamatkörnyezetben kell reálhozamot elérni a befektetőknek. Az elemzői vélemények azonban megoszlanak azzal kapcsolatban, hogy sikerül-e a "puha landolás", pedig ez a legtöbb részvényindex árfolyamát is befolyásolhatja majd. Az biztos, hogy izgalmas évnek nézünk elébe, így megnéztük, mibe érdemes fektetni a következő 12 hónapban.

Bár 2023 is tartogatott meglepetéseket a piacon tevékenykedő befektetők számára, a zord 2022-höz képest igazi felüdülést jelentett a profiknak. Ezt jól mutatja a fontosabb tőkepiaci eszközök árfolyamának változása is: az instrumentumok nagyobbik hányada emelkedni tudott, jó néhány eszköz pedig igen jelentős bővülést tudott felmutatni. Ilyen volt például a 2023 160% körül futó bitcoin is: e növekedés mögött főként az első amerikai spot bitcoin tőzsdén kereskedett alap (ETF) jóváhagyására vonatkozó várakozások és az amerikai kamatcsökkentésre vonatkozó spekulációk, valamint a „bányászok” jutalmának felezése állhat.

A lista másik végén a szén áll majdnem 50%-os csökkenéssel: igaz, volt is honnan esnie, hiszen 2022-ben ez a tőkepiaci eszköz 147,5%-ot bővült. Az energiaválság következtében 2022-ben a többi energiahordozó ára is nagyot emelkedett, e kategórián belül 2023-ban azonban – az energiaválság csillapodásával együtt – inkább visszaeséseket láthattunk.

Részvény vagy kötvény?

Az idei év központjában leginkább a rég nem látott szintre ugrott infláció és az arra válaszul adott jegybank kamatemelések álltak: a világ jegybankjai szinte kivétel nélkül emelni kezdték a jegybanki alapkamatot, bár a növekedés a negyedik negyedévre néhol csökkenésre fordult át. Ez is azt mutatja, hogy 2023 vége felé már csökkenni kezdett az infláció, ez a trend pedig az előzetes várakozások szerint 2024-ben is folytatódhat, így alacsonyabb kamatkörnyezet mellett kell megtalálni a reálhozamot adó befektetést.