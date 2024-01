Rég láttunk ilyet: rákattantak erre a befektetésre a magyarok, még az inflációkövető állampapírt is lekörözte

Rég volt olyan év, mint 2023, amikor a kötvények közel annyit hoztak, mint a részvények. Köszönhetően az egész évet végig kísérő piaci hozamcsökkenésnek itthon, látványosan feltámadtak a kötvény- és pénzpiaci alapok, a legjobban teljesítő sorozatok 24% felett hoztak, messze lekörözve a PMÁP 2023-ban kínált kamatát. Több oka is volt annak, hogy a kötvényalapok voltak a tavalyi év nagy slágerei. Főleg rövid kötvényalapokba mentek a nagy pénzek, pedig az igazán jó hozamokat ezúttal a hosszú kötvényalapokkal lehetett leakasztani.

Nagy hozamesés a magyar kötvénypiacokon

2022 itthon és a világban is a kötvénypiaci hozamemelkedésről szólt, ez pedig igen fájó volt a kötvényalapok teljesítményére nézve, különösen a hosszabb futamidejű befektetéseknek. Általánosságban ugyanis elmondható, hogy minél hosszabb futamidejű egy kötvényalap, annál rosszabb neki a kamatemelések, infláció és esetleges forintgyengülés nyomában érkező kötvénypiaci hozamemelkedés (az emelkedő kamatkörnyezet a kötvényárfolyamok csökkenését okozza, ez pedig a kötvényalap hozamára negatív hatással van, de ez az alap átlagidejétől is függ).

Tavaly viszont fordulat állt be a magyar kötvénypiacokon, az infláció tetőzése, illetve csökkenése, továbbá a beinduló jegybanki kamatcsökkentések mind a hozamszintek csökkenése irányába hatottak (itthon egyéb kormányzati intézkedések is hozzájárulnak a hozamcsökkenéshez, különösen a hozamgörbe rövid végén). Külföldön más volt a helyzet, a kötvénypiaci hozamcsökkenésre az erős munkaerő-piaci adatok és makacs infláció miatt várni kellett, Amerikában a 10 éves papír hozama 5%-ig is elment, mire novemberben jött a fordulat.

