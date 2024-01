Öt témakör, ami biztosan befolyásolja a műtárgypiacot 2024-ben

A műtárgypiaci eredmények változatos képet mutattak az elmúlt év során. A bizonytalansággal terhelt hónapokat követően, 2024 ígéretteljesen indul. Bár a gazdasági növekedésben lassulást jósolnak, illetve a geopolitikai feszültségek sem mutatják az enyhülés jeleit, a művészeti piac – többek között részben az infláció csökkenésének és az alacsonyabb kamatlábaknak köszönhetően - optimista hangulatot tükröz.

Cikkünkben most bemutatjuk azt az öt kulcs tendenciát, amelyek várhatóan kimagasló módon alakítják majd a műtárgypiac általános tendenciáit:

1. A “blue chip” művek teljesítménye az árveréseken

A Sotheby’s modern művek aukciója New York-ban 2023 novemberben Forrás: Artsy

2023 egyértelműen nehéz évnek bizonyult az aukciós piac számára. A Christie’s és a Sotheby’s által lebonyolított aukciók összértéke „csupán” 14,2 milliárd dollárt tett ki, amely 13%-os visszaesést mutat az előző év 16,4 milliárd dolláros értékéhez képest. A piaci hanyatlás különösen markáns volt a piac felső szegmensének tekintetében, ahol a Top 100 tétel eladási értéke csökkent; míg a 2022-ben 4,1 milliárd dolláros bevételt generáltak, addig ennek értéke 2023-ra majdnem feleződött: 2,4 milliárd dollárra esett vissza.

Fontos megjegyezni, hogy 2023 a történelmi rekordokat döntögető aukciós év után következett, ami részben magyarázza a számok csökkenését.

A másik figyelemre méltó tényező a tavalyi aukciós eladásokon, hogy több kiemelkedő blue-chip művész alkotása nem érte el az előzetes becslések alsó határát. A novemberben rendezett New York-i árverések két hete során például George Condo, Alberto Giacometti, Keith Haring, Jeff Koons, Andy Warhol, Mark Bradford és Salvador Dalí művei mind a vártnál alacsonyabb értékben keltek el. Az aukciósházak néhány kulcsfontosságú tételt vissza is hívtak, mivel a kereslet nem volt olyan erős, mint várták.

Bár a blue-chip műtárgyak csak egy kis részét alkotják az aukciós piaconak, a felső határán jelentős érdeklődést generálnak.

2. Hogyan lendíthetik fel a pozitív gazdasági előrejelzések a művészeti piacot?

Annak ellenére, hogy 2023 a magas kamatlábak, a makacs infláció és a világgazdaság egészét jellemző tartós bizonytalanság éve volt, valamivel jobban végződött, mint amire sokan számítottak. A fejlett gazdaságokban sikerült elkerülni a recessziót, a munkanélküliség alacsony maradt, és a bérek tovább emelkedtek. A 2024-es év azonban számos aggodalomra ad okot. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint a globális gazdasági növekedés 2024-ben 2,9%-ra lassul, és a tágabb értelemben vett makrogazdasági helyzet továbbra is rendkívül ingatag marad, mivel a konfliktusok, a geopolitikai feszültségek és az éghajlati vészhelyzetek folyamatosan jelen lesznek.

Mint minden globális iparág, a művészeti piac is érzékeny ezekre a negatív hatásokra.

A gazdaság szempontjából azonban jó hír, hogy az inflációs helyzet minden jel szerint pozitív fordulatot vesz. Az IMF közleménye alapján a globális infláció 2024-ben 5,2%-ra is lecsökkenhet, szemben a 2023-as 6,8%-kal és a 2022-es 8,7%-kal. Bár több közgazdász is figyelmeztet arra, hogy van még hova fejlődni, összességében optimistán állnak a 2024-es évhez. A művészeti piacon az elmúlt években jelentősen mértékben megnövekedtek a galériák működési költségei. Az Artsy tavaly áprilisban közzétett Art Industry Trends jelentésében a galériák szakemberei és a műtárgyközvetítők az inflációt nevezték meg az alkotások árának meghatározásában leginkább befolyásoló tényezőként. Idén várhatóan enyhülni fognak az áremelkedések.

Hasonlóan pozitív a helyzet a kamatlábak esetében is. A világ központi bankjainak a pandémiás időszakot követő kamatemelései után az infláció megfékezésében nagyjából sikerrel jártak. Ez különösen fontos, tekintettel az előttünk álló évre vonatkozó lassuló növekedési adatokra. A közgazdászok egy része akár hatszoros kamatcsökkenéssel számolna az év végéig.

A 2008-as pénzügyi válságot követő tartósan alacsony kamatlábak a 2010-es években a művészeti piac exponenciális növekedéséhez vezettek. Bár a kamatlábak 2024-ben valószínűleg nem fognak az akkori mélypontra esni, a vásárlók számára kétségtelenül könnyebb lesz a hitelfelvétel és a műtárgyvásárlás, mint az elmúlt évben.

3. Az áttörésre váró művészek

A Velencei Biennálé Forrás: Artsy

Áprilisban kerül megrendezésre a 60. Velencei Biennálé is, amely a kortárs művészeti szcéna egyik legkiemelkedőbb eseményének számít. Minden évben izgalmas kiállításokat ígér a látogatóknak. Bár a Velencei Biennále hivatalosan nem kereskedelmi esemény, a Giardini és az Arsenale területén megrendezett kiállításokon, és a város pop-up rendezvényein számos galéria és műgyűjtő vesz részt. A Biennálé legfelkapottabb alkotói gyakran a művészeti piac következő sztárjaivá válnak.

Például a Biennále 2022-es fő kiállítása, a The Milk of Dreams a néhai szürrealista művész, Leonora Carrington azonos című könyvéről kapta a nevét. Munkái pedig kiemelt helyen szerepeltek Giardiniben. Alig egy hónappal a Biennálé megnyitója után a művésznő aukciós rekordja megdőlt. Alkotása négyszer be is került a kései szürrealista művésznők által értékesített 10 legdrágább mű közé 2022-ben.

A Biennále nemcsak olyan neveket vonultat fel, amelyek megérettek az újrafelfedezésre, hanem új és trendi témákat is bemutat közönségnek.

A Biennálé arról is ismert, hogy olyan témákat is felerősít, amelyek napjainkban egyre nagyobb teret nyernek a művészeti világban. Vegyük például az Egyesült Államok pavilonjában az őslakos művészetre irányuló fokozott intézményi figyelemet, ahol Jeffrey Gibson, az első őslakos művész önálló bemutatóval képviselheti majd az országot.

Az őslakos művészek egyre gyakrabban szerepelnek a galériákban, és egyre jobban megvetik a lábukat a műtárgypiacon. A Phillips aukciósház például nemrég nyitotta meg a "New Terrains" című, kortárs indián művészeti kiállítást, amelyen olyan nevek alkotásai szerepelnek, mint Kent Monkman és Cara Romero. A tárlat arra enged következtetni, hogy alkotásaik előtérbe kerülnek majd az idei árveréseken.

4. Hogyan próbálják meg a galériák továbbra is összekapcsolni a fizikai és digitális környezetet?

A Pilar Corrias Gallery új kiállítótere Mayfair-ben Forrás: Artsy

Az idei év kulcsfontosságú lesz a kereskedelmi galériák számára. A műtárgypiaci fellendülés, valamint a kedvező ingatlanpiaci környezet 2022-ben több fiatalabb galériát is arra késztetett, hogy kibővítse fizikai jelenlétét, de a 2024-es év elején már egészen más a kép.

A művészeti világ fővárosaiban, például New Yorkban és Londonban az egyre magasabb bérleti díjakkal kapcsolatos félelmek, valamint a kereskedelmi ingatlanpiacot övező szélesebb körű aggodalmak miatt a beruházások kockázatosabbak, mint néhány évvel ezelőtt voltak. Ez különösen igaz a kisebb és közepes méretű galériákra, amelyeket az elmúlt években aránytalanul nagy mértékben érintettek a COVID okozta többszöri bezárások, a gazdasági bizonytalanság és a kulcsfontosságú művészek távozása.

Talán 2023-ra úgy tekinthetünk, mint arra az évre, amikor egy új, a Covid utáni megszokott, "normális" állapot megvalósult, amelyben a művészeti világ teljes mértékben visszatért a fizikai világba, azonban továbbra is digitálisan elkötelezett maradt. Az Artsy's Art Collector Insights 2023 jelentése szerint a válaszadók 80%-a vásárolt műtárgyat online az elmúlt 12 hónapban, szemben a 2022-es 76%-kal.

A digitális és fizikai stratégiák összekapcsolása kulcsfontosságú pont lesz a galériák számára 2024-ben.

5. Az ázsiai művészeti vásárok fejlődése

Art Collaboration Kyoto 2023 Forrás: Artsy

Ha 2022 volt az az év, amikor a legtöbb művészeti vásár újra megnyílt a pandémiát követően, akkor 2023 az újra-alkalmazkodás időszaka volt. Megdőltek azok a feltételezések, amelyek szerint a művészeti vásárok jövője a COVID után veszélybe került: a UBS és az Art Basel 2023-as közösen kiadott tanulmánya alapján 2024-ben várhatóan 377 vásár lesz megtartva világszerte, ami enyhe csökkenést jelent a 2019-es 408-as, a járvány előtti csúcshoz képest.

A feltörekvő művészeti vásárok számára 2024 a megerősödés éve lehet. Ez különösen igaz Ázsiára, ahol a művészeti vásárok az elmúlt években gyors és jelentős változásokon mentek keresztül.

Idén januárban második alkalommal kerül megrendezésre az Art SG szingapúri művészeti vásár. Februárban az India Art Fair eddigi legnagyobb kiadásának célja, hogy bemutassa a város (Delhi) gyorsan fejlődő helyi művészeti szcénáját. Idén júliusban Japánban a Tokyo Gendai második kiadása a nemzetközi figyelem felkeltésére törekszik; a novemberben kezdődő IV. Art Collaboration Kyoto céljai egyaránt a közönség kiterjesztésére irányulnak.

Ázsiában sehol sem pezseg jobban a művészeti világ, mint Dél-Koreában, az Art Busan tovább terjeszkedik, és új, designközpontú vásárt indított (Define Seoul) a koreai fővárosban tavaly novemberben. A Frieze Seoul harmadik alkalmára számos érdeklődőt várnak; a koreai gyűjtő, JaeMyung Noh új művészeti vására, az ART OnO pedig idén áprilisban veszi kezdetét, szintén Szöulban.

Az ázsiai piacot az is erősíti, hogy a művészeti vásárok visszatérnek a pandémia előtti ritmusba. Novemberben az ART021 és a West Bund Art & Design a világjárvány óta először tért vissza teljes léptékben Sanghajba; idén márciusban pedig az Art Basel Hong Kong 242 galériát vonultat fel, ugyanannyit, mint a 2019-es eseményén ( 37%-kal többet, mint a 2023-ban).

Címlapkép: A Sotheby’s modern művek aukciója New York-ban 2023 novemberben Címlapkép forrása: Artsy