Accorde: januárban már szelektívebb volt az emelkedés a részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Az év végi ralit követően januárban már szelektívebb volt az emelkedés: míg az amerikai indexek új éves csúcsokra mentek a technológiai papírok hátán, addig a fejlődő piacokon legtöbb helyen eladók jöttek. Utóbbiból is a legjelentősebb továbbra is Kína maradt, ahol a sorra dőlő ingatlancégek és az állami intervenció hiánya miatt folyamatos nemzetközi eladói nyomás látszik, még az ennek tiltására tett próbálkozások ellenére is. Ekkora mértékű szétválás már önmagában is megelőzhet egy kisebb-nagyobb korrekció, az azonban végképp óvatosságra adhat okot, hogy a lassan új abszolút csúcs közelébe emelkedő Nasdaq folyamatosan emelkedő hosszú hozamokkal párosul, miközben lassan kiárazódik az idei évből pár kamatvágás.

Az évet gyengén kezdte a lengyel piac, amit részben a kormányzat és az elnök közti adok-kapok, másrészt pedig alighanem a tavalyi kimagasló teljesítmény utáni profitrealizálás okozhat, azonban véleményünk szerint továbbra is jó évek előtt állnak, miközben a régióval együtt rendkívül alacsony értékeltségeken forognak. Emiatt is növeltük ismét a régiós részvény kitettségünket, amelyet azonban a nemzetközi részvény kitettségünk csökkentésével ellensúlyozunk. Ugyan sorra érkeznek a kibocsátások a hetekben - meglovagolva a relatíve kedvező hozamkörnyezetet - azonban túl sok a kockázat jelenleg az inflációval és a bérdinamikával kapcsolatban, közben pedig a vállalati felárak tovább csökkentek, így érdemes lehet „válogatósnak” lenni."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.