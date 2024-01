Brutális drágulás jöhet a fontos nyersanyagoknál

A zöld átálláshoz nélkülözhetetlen nyersanyagoknál vélhetően jelentős kínálathiány fog fellépni az elkövetkező években, ami az úgynevezett "super squeeze"-jelenségen keresztül brutális árfolyammozgásokat vetít előre. Ezekből a trendekből (időben lépve) befektetőként akár profitálhat is az ember, ha például a vonatkozó nyersanyagpiacon tevékenykedő bányatársaság részvényébe fektet. De melyik nyersanyagoknál indult már be az áremelkedés, és hol lehet még számítani nagy ralira?

Portfolio Investment Day 2024 Mibe fektessünk 2024-ben? Az állampapír, a részvény, az arany, a kripto vagy az ingatlan lesz a nyerő? Szakértőink minden kérdésre választ adnak. Ha fontos önnek, hogy megtakarításai optimális befektetésekben gyarapodjanak, akkor ott a helye a konferenciánkon!

Super squeeze a nyersanyagpiacon

A globális nyersanyagpiacoknál a zöld átállás okán növő keresletnek, az ellátási zavaroknak és a beruházások hiányának köszönhetően úgynevezett "super squeeze"-t lehet megfigyelni a HSBC szakemberi szerint - ez a magyarra nehezen lefordítható kifejezés arra a jelenségre utal, amikor

valamilyen körülmény miatt egyik pillanatról a másikra, ugrásszerűen megnő egy adott terméknek vagy termékcsoportnak az ára,

jelen esetben az ok a kereslet-kínálati rés kitágulásában keresendő. Elsősorban inkább a szűkös kínálat jelentheti a korlátot a legtöbb kritikus nyersanyag esetében Paul Bloxham vezető közgazdász szerint - ennek a szűkösségnek a hátterében többek között

a geopolitikai bizonytalanságok,

az éghajlatváltozás okozta szélsőséges időjárás

és a zöld energiára való átállásba történő beruházások hiánya állnak.

A geopolitikai kockázatok közé tartozik az Izrael és a Hamász között zajló gázai konfliktus és az ukrajnai háború, amelyek akadályozzák a globális kereskedelmet, amint azt a Vörös-tengeren nemrégiben történt húszi támadások okozta hajózási zavarok is mutatják. Ezzel párhuzamosan az éghajlatváltozás is komoly kihívás elé állítja a globális ellátási láncokat és az árukínálatot, különösen a mezőgazdaság területén - elég a tavaly tomboló El Nino jelenségre gondolni, ami jelentős árfelhajtó hatással bírt a kávé, a cukor és a kakaó esetében. Eközben egyre hangsúlyosabbak a zöld átállási törekvések is, miután a közelmúltban tartott COP28 klímacsúcson több mint 60 ország támogatta azt a tervet, hogy 2030-ig megháromszorozzák a globális megújuló energiakapacitást - ennek hatására vélhetően jelentősen megnőhet a kereslet olyan, az energetikai átállásban nélkülözhetetlen nyersanyagpiaci termékek iránt, mint például az urán, a réz vagy a nikkel.

A fentieket figyelembe véve Paul Bloxham szerint a jelentős és meredek árfolyamemelkedést hozó

nyersanyagpiaci super squeeze mélyebb lehet és sokáig elhúzódhat,

ha a geopolitikai környezet, az éghajlatváltozással vagy az energiaátalakítással kapcsolatos ellátási zavarok a vártnál nagyobb mértékűek lesznek.

A kritikus nyersanyagoknál várt, kiszélesedő kereslet-kínálati rés tehát jelentős árfolyammozgásokat vetít előre, amiből (időben lépve) befektetőként akár profitálhat is az ember, ha például a vonatkozó nyersanyagpiacon tevékenykedő bányatársaság részvényébe fektet. De melyik nyersanyagoknál indult már be az áremelkedés, és hol lehet még számítani nagy ralira? A következő alfejezetekben ezt nézzük meg közelebbről.

Az urán már kilőtt

Egyes nyersanyagok esetében már el is indult a brutális rali: nagyon úgy tűnik, hogy a tavalyi markáns emelkedést követően

valósággal begyújtották a rakétákat az uránpiacon,

közel 20 éve nem látott szinteket ostromol a sugárzó érc árupiaci jegyzése, miközben szárnyalnak az uránbányász vállalatok részvényei is.

Ole Hansen, a Saxo Bank árupiaci stratégiáért felelős vezetője azzal magyarázza az elmúlt időszak elképesztő árfolyammozgását, hogy óriási spekulatív befektetési roham zajlik az uránpiacon, miközben a fizikai készleteket birtokló befektetési alapok (ETF-ek) továbbra is felvásárolják a készletek jelentős részét, ezzel tovább növelve a szűkösséget egy olyan piacon, ahol az elkövetkező évek növekvő keresleti kilátása, valamint a közműszolgáltatók várható vásárlásai miatt amúgyis jóval magasabb a kereslet, mint a kínálat.

Az atomreaktorok üzemanyagellátásához létfontosságú urán árupiaci jegyzése nemrég átlépte a lélektanilag fontos 100 dolláros fontonkénti szintet, jelenleg közel 110 dollár/fonton áll a jegyzés - ilyen magas uránárat utoljára 2007-ben láthattunk.

A réz lesz a következő?

Bár a réz árában még nem indult el az uránéhoz hasonló markáns emelkedés és a vezető bányász társaságok kereskedési volumenei sem átlagon felüliek, az iparági szakértők azonban egyre bizakodóbbak: mi sem támasztja ezt jobban alá, mint ami a 2023 októberében megrendezett LME Week-en történt.

Maga az LME Week a globális fémipari szakmai közösség éves találkozója Londonban, az LME a London Metal Exchange-nek, azaz a londoni fémtőzsdének a rövidítése. Az LME Week-en a teljes ellátási lánc szakértői és képviselői találkozak, hogy megvitassák az aktuális trendeket.

A tavalyi eseményen arra kérdésre, hogy

MELYIK FÉM ÁRFOLYAMA EMELKEDHET A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN 2024-BEN, A TÖBBSÉG (55,2%) A RÉZRE SZAVAZOTT.

De mégis mi okozhatja a ralit a réznél? Az iparági szakemberek szerint nagyon úgy néz ki, hogy a zöld átállásban betöltött kulcsszerepe miatt óriási keresletnövekedés vár a fémre, amit az akadozó kínálat vélhetően nem fog tudni kielégíteni, ennek köszönhetően jelentős hiány alakulhat ki a fém piacán. A réz iránti igény és a rendelkezésre álló kínálat alapján már most is látható a piacon egy kisebb deficit, az elmúlt években többször is figyelmeztettek arra az iparági szakértők, hogy a növekvő hiány lassíthatja a zöld átmenetet - végső soron egy esetlegesen kialakuló rézhiány lelassíthatja a megújuló energiarendszerek bevezetését, és akadályozhatja a fenntartható fejlődési célok felé való haladást.

A közelmúltban készült jelentések és tanulmányok közül az S&P Global Market Intelligence előrejelzése szerint az energetikai átállással kapcsolatos ambícióknak köszönhetően a jelenlegi 25 millió tonnáról mintegy 50 millió tonnára fog nőni a réz iránti globális keresletet 2035-ig bezárólag - összehasonlításképpen, ez kétszer annyi réz, mint amennyit az emberiség az 1900-2022 közötti időszakban, az ipari forradalom berobbanását követően felhasznált. A globális kínálat eközben az S&P szakértői szerint messze elmaradhat a soha nem látott mértékű kereslettől, a várható hiány mértéke azonban nagyban függ attól, hogy az iparág képes lesz-e hatékonyan bővíteni a kapacitásokat. A globális rézkitermelés a legfrissebb előrejelzések szerint évente átlagosan 2,5 százalékkal nőhet (CAGR), így 2030-ig bezárólag mintegy 27,2 millió tonnára lehet számítani -

EZ JÓVAL ALACSONYABB, MINT AZ S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE ÁLTAL PROJEKTÁLT, KÖZEL 40 MILLIÓ TONNÁS KÍNÁLAT.

Rézkínálat várható alakulása éves bontásban, rövidebb távon. Forrás: Mining Technology, GlobalData

Elsősorban a potenciálisan rekordszinten alakuló rézhiánynak köszönhetően jelentős emelkedésre számítanak a nyersanyag árában a szakértők, a Fitch Solution befektetési osztálya szerint

KÉT ÉV ALATT AKÁR 75 SZÁZALÉKOS UGRÁS IS JÖHET A RÉZ ÁRUPIACI JEGYZÉSÉBEN, EZZEL PEDIG ÚJ TÖRTÉNELMI CSÚCSRA LŐHET AZ ÁR.

Címlapkép forrása: Getty Images