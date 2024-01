Óvatosabbak az eddigi kedvencükkel a magyar profik - Mutatjuk, most mibe fektetnek

Bár rendkívül pozitív hangulatban zárták a tavalyi évet a részvénypiacok, úgy látszik, ez csak részben gyűrűzött át 2024-be. A vegyes teljesítmény sok alapkezelő számára meglepő volt, de azért kiemelték: itt is lehetett találni olyan papírokat, amelyek jól teljesítettek az év első hónapjában is. A piacok optimista jövőképet áraznak, ahol a gazdaságok elkerülik a recessziót: több szakértő azonban arra figyelmeztet, hogy érdemes inkább óvatosabban bánni a pénzünkkel.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a januári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben nyolc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Hold Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Nem jöttek be az év végi várakozások

Január elején az amerikai részvénypiacok meginogtak, ez azonban nem tartott sokáig: a Nasdaq és az S&P is új csúcsra emelkedett. A Fed szerint a gazdasági szcenárió viszonylag egyértelmű: a puha landolás még idén sikerülni fog, ezzel együtt megindulhatnak a kamatcsökkentések is. Azonban több adatból is arra lehet következtetni, hogy az amerikai gazdaságra recesszió vár, ezért nem érdemes fejest ugrani a részvényekbe. Azok, akik pozitívan látják a jövőt, a mesterséges intelligenciában látják a potenciált.

Az EKB döntéshozói részéről ellentmondó nyilatkozatok jelentek meg az elmúlt hetekben, ami arra utal, hogy vannak véleménykülönbségek az optimális kamatpályával kapcsolatban. Ennek ellenére több szakértő is úgy gondolja, hogy az infláció csökkenésével az eurózónában több tér mutatkozik a kamatvágásra, a gazdasági növekedés pedig visszafogott maradhat idén.

A fejlett kötvénypiacokon negatív hangulat uralkodott: az év végi túlzott optimizmusból a befektetők kijózanodtak, a jegybankok szigorúbban állnak hozzá az idei évhez, így a kamatvágás valószínűsége is csökkent. Ez a kötvényhozamok emelkedését és az árfolyamuk esését hozta magával. A nemzetközi piacokkal kapcsolatban több alapkezelő is megjegyezte, hogy a legnagyobb kockázatokat idén a gazdasági folyamatokon kívüli politikai események jelentik majd.

Bár kamatdöntés idén itthon még nem történt, az MNB alelnökének nyilatkozata alapján az eddigi 75 bázispontos tempó helyett 100 bázisponttal lépkedhetnek lefelé a döntéshozók. Nyárra 6-7%-ra csökkenhet az irányadó kamat a jegybank szerint, ami nagyjából egybevág a piaci várakozásokkal is. A hazai és nemzetközi országok alapkamat-csökkentéseinek ütemében azonban lesz különbség, ez pedig negatívan hat majd a forint árfolyamára. A hazai kötvénypiac erősen kezdte az évet, a hozamok a hónap közepéig 40-50 bázisponttal estek, a hónap végére azonban újra negatív lett a hangulat, így a szakértők óvatosságra intenek a magyar papírokkal kapcsolatban.

Újra tarolnak a részvények

A kötvénypiacok gyengélkedésének jelentős hatása volt a modellportfólió allokációjára: a kötvények aránya összességében több mint 3,5%-kal csökkent, amelynek nagy részét a nemzetközi kötvények adták. Ezzel szemben a részvényeket felülsúlyozták a portfóliómenedzserek januárban, főleg a fejlett piaci papírokat, pedig decemberben még a kötvényeket részesítették előnyben a magyar profik. Mindemellett a pénzpiaci eszközök arányában is egy kis növekedést láthattunk az év első hónapjában.

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik a kötvények háttérbe szorítása.

Decemberben még 20,3% volt a nemzetközi kötvények aránya, ez januárra 17,5%-ra esett vissza.

A hazai kötvények a harmadik helyre estek vissza 90 bázispontos csökkenéssel, míg a második helyre a pénzpiaci eszközök kerültek majdnem másfél százalékpontos növekedéssel. A fejlett piaci részvények aránya 9,5%-ról 12,3%-ra emelkedett, a többi alkategória tekintetében nem történt nagy változás.

A főbb eszközkategóriák átlagos arányában is szembetűnő a részvények térnyerése, ugyanis 2022 júniusában volt utoljára 27%-nál nagyobb az arányuk a modellportfólióban. A kötvények ezzel szemben három százalékpontos csökkenést szenvedtek el, a maradék kettő eszközkategóriában nem történt nagy változás.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép forrása: Getty Images