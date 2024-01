Itt a nagy leleplezés: kiderült, kik a magyar kriptobefektetők

Meglepően magas a nyitottság a kriptoeszközökbe való befektetés iránt Magyarországon, derül ki a Portfolio és a Dorsum közös kriptopiaci felméréséből. A Portfolio olvasóinak körében végzett felmérés közel 1500 válaszadójának 74 százaléka már rendelkezik kriptoeszközökkel, ráadásul a többiek jelentős része sem zárkózik el a későbbi befektetéstől. A befektetők többsége fiatal, diplomás férfi, akik vállalhatónak látják a befektetéssel járó magas kockázatokat.

A kitöltőink túlnyomó többsége férfi

Ami a felmérés kitöltőit illeti, túlnyomó többségük Budapesten (41 százalék), vagy egyéb magyar városban (40 százalék) él, míg a falusi lakosság jóval kisebb arányban (13 százalék) képviseltette magát. A válaszadók 98 százaléka rendelkezik érettségivel, 64 százalék legalább egy diplomát is szerzett korábban, 88 százalékuk stabil, vagy akár kifejezetten jó anyagi helyzetben érzi magát.

Ezekben a statisztikákban egyébként elenyésző különbségek mutatkoztak a kriptoeszközzel rendelkező, illetve nem rendelkező kitöltőink között, vagyis anyagi helyzet, végzettség és lakóhely szerint is rendkívül hasonló összetétele van a két csoportnak.

A kevésbé meglepő adatok között említhető, hogy a bankszámlatulajdonosok, illetve a mindennapos internetfelhasználók aránya egyaránt 98 százalékra tehető.

Szembetűnő továbbá, hogy a férfi kitöltők aránya 93 százalékos volt, vagyis a nőket egyelőre nem érdekelte a téma annyira, hogy a kérdőívünkben is hallassák a hangjukat.

Nem állunk rosszul tudatosság szempontjából

Jó hír és a tudatosság jelének tekinthető, hogy míg az összes kitöltő 77 százaléka vonzó befektetésnek látja a kriptoeszközöket, ez nem jelenti azt, hogy ne lennének tisztában az eszközosztállyal járó magas kockázatokkal.

A válaszadók 85 százaléka szerint a kripto a befektetések kifejezetten kockázatos formáját jelenti. Ez mindenképpen arra utal, hogy a kriptoszektor hazai követőinek többsége az alapokat illetően tájékozottnak mondható és tudatosan vállalnak kockázatot.

A kriptotőzsdék messze a Revolut előtt járnak

A felmérés során külön kérdéseket tettünk fel a kriptotulajdonosoknak befektetési szokásaikkal, attitűdjükkel kapcsolatban. A befektetéseket többségük centralizált kriptotőzsdéken intézi, 81 százalék már legalább egyszer kereskedett ezeken a felületeken (860 megjelölés). A hazai piacon több mint 1 millió ügyféllel rendelkező Revolut szintén népszerű opciónak számít (35 százalék már vásárolt itt kriptoeszközt – 383 megjelölés), ugyanakkor jócskán a kriptotőzsdék mögött van a sorrendben.

A magyarországi kripto befektetők csoportjának fejlettségét jelöli, hogy a hagyományos befektetési platformok mellett sokan más módokon is szereztek már ilyen eszközöket. Nagyjából 13 százalék bányászott már kriptoeszközt, sokan pedig juttatásként szereztek különböző tokeneket (15 százalék).

Alighanem ezek a trendek is belejátszanak, hogy 56 százalék komoly befektetésként tekint a kriptoeszközeire, míg a többiek egyelőre inkább hobbiból kereskednek. Ezt a jelenséget a befektetések volumene is megerősíti.

A kitöltők 39 százaléka 3 millió forint feletti értékben rendelkezik kriptoeszközökkel, további 21 százalék esetén ez az összeg 1 és 3 millió forint közé tehető. Mások óvatosabban léptek be a területre, 11 százalék például 100 ezer forint alatti értékben birtokolja az eszközöket.

Ezek az adatok összességében arra utalnak, hogy a kriptopiac mára látható méretűvé vált hazánkban.

Érthető módon a befektetett összeg növekedésével párhuzamosan a hobbibefektetők aránya meredeken csökken. A milliós összegeknél már szinte senki nem veheti félvállról a befektetéseinek menedzselését, innentől felfele 70 százalék körül mozog a komoly befektetők aránya.

A blockchain világa nem csak a kriptoeszközök miatt érdekes

Arról is kikértük a befektetők véleményét, hogy milyen blockchain alapú platformokat használnak a legnépszerűbb centralizált kriptotőzsdék (pl. Binance, Coinbase, Kraken) mellett. A válaszadók 42 százaléka már használta valamelyik decentralizált kriptotőzsdét (pl. Uniswap, Sushiwap), de az NFT kereskedési platformokon is viszonylag sokan (16 százalék) is megfordultak.

A metaverzumok valamelyikében 11 százalék járt már, ami nem kifejezetten magas arány, ha figyelembe vesszük, hogy 1-2 éve még sokan a teljes internet jövőjeként aposztrofálták ezeket a virtuális világokat.

NFT helyett külföldi valutát és állampapírt tartanak a kriptobefektetők

A kriptoeszközökre visszatérve, a szakértők évek óta hangoztatják, hogy a legtöbb befektetőnek nem javasolt a portfóliójuk 3-5 százalékánál többet fektetniük az eszközosztályba. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy milyen egyéb instrumentumokba fektetnek a hazai kriptós közeg tagjai.

Felmérésünk tanulságai alapján a kriptobefektetők előszeretettel tartanak

nemzetközi valutákat (67%),

magyar állampapírokat (45%),

vállalati részvényeket (45%),

nyersanyagokat (20%), valamint

befektetési jegyeket (18%).

Érdekesség, hogy a nemzetközi valuták és a nyersanyagok nagyobb arányban fordultak elő a kriptobefektetők portfóliójában, míg a kriptótól távol maradó befektetők közül többen tartanak befektetési jegyeket és állampapírt is.

A banki belépőkkel a piac is növekedhetne - a bizalom egy kiemelt szempont

Szerettük volna megismerni azoknak a gondolatait is, akik nem rendelkeznek kriptoeszközökkel. Megkérdeztük őket, hogy milyen okokból döntöttek eddig a befektetés ellen: A legtöbben a jelentős árfolyamkockázatokat nevezték meg egyik indokként (a kitöltők 55 százaléka). Szinte hasonló súllyal (a kitöltők 54 százalékának jelölésével) második helyre futottak be az elmúlt évekhez kapcsolódó botrányok, míg harmadik helyen a csalóktól és lopásoktól való félelem (41 százalék) az, amely gátló tényező a befektetéseknél.

A megkérdezettek 37 százaléka a megbízható szolgáltatók hiánya miatt sem vásárolt eddig kriptoeszközt, ezzel egybecseng a tény, hogy 49 százalék a hagyományos számlevezető bankjánál fektetne szívesen kriptóba. A hazai piacon azonban jelenleg egy bank sem kínál ilyen szolgáltatást, így maradnak a fintech cégek és a kriptotőzsdék, akiket viszont jóval alacsonyabb befektetői bizalom övez a válaszok alapján.

Az óvatosság meglétét jelzi, hogy az érdeklődők inkább kisebb összegekkel kezdenék el a kereskedést. A válaszadók 65 százaléka azt mondta, ha valaha befektetne az eszközosztályba, várhatóan kevesebb, mint félmillió forinttal lépne be a piacra. Az eszközök volatilitása és komplexitása miatt ez érthető is, emiatt pozitívumnak tekintendő, hogy ebben a szegmensben is a megfontolt hozzáállás a jellemző.

Világszerte jelen van a kriptoeszközök iránti igény

Az elmúlt hónapokban a kriptoeszközök piacán ismét markáns növekedés volt tapasztalható, amely jelenséghez a bitcoin ETF-ek USA-ban való elfogadása, illetve megjelenése is hozzájárult. Ezzel a fejleménnyel a kriptoeszközökbe való befektetés lakossági befektetők sokasága számára vált jelentősen egyszerűbbé a korábbinál.

Felmérésünk eredményeit épp az ilyen fejlemények miatt is érdemes komolyan venni. Az elmúlt évek globálisan tapasztalt gazdasági nehézségei után egyre többen nyitnak az attraktív hozammal kecsegtető, kevésbé konvencionális befektetések iránt. Ennek természetesen jelentős kockázatai vannak, amelyekkel foglalkozni kell, a kriptoeszközökre vonatkozó számottevő befektetői igény meglétét viszont a most levont tanulságok is igazolják.

A cikk szerzői a Dorsum Zrt. munkatársai.

Címlapkép forrása: Getty Images