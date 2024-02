Elérkezett az idő a nagy fordulatra a Molnál?

Sokáig nem volt különösebben érdekes a Mol-sztori, már ami a részvénypiaci helyzetet illeti: rendkívül szűk sávban oldalazott az árfolyam január végéig, ekkor azonban történt valami, ami egészen átírta a helyzetet. Látványosan kitört a tétova toporgásból az olajcég részvénye, már csak az a kérdés, hogy innen mégis merre tovább? Indulhat a rakéta, vagy betonfalba ütközik az árfolyam? Többek között ennek járunk utána elemzésünkben, de azt is megnézzük, hogy a jelenlegi szinteken olcsó-e a Mol részvénye.

Portfolio Investment Day 2024 Mibe fektessünk 2024-ben? Az állampapír, a részvény, az arany, a kripto vagy az ingatlan lesz a nyerő? Szakértőink minden kérdésre választ adnak. Ha fontos önnek, hogy megtakarításai optimális befektetésekben gyarapodjanak, akkor ott a helye a konferenciánkon!

Mi mozgatta az árfolyamot?

2022 végén, röviddel a negyedik negyedéves számok közlése után valósággal földbe állt a Mol részvénye, elsősorban a globális bankválságtól való félelem okozta széleskörű tőzsdei lefordulás miatt egy hónap leforgása alatt közel 15 százalékkal került lejjebb az olajcég árfolyama. Ám a március közepi lokális mélypont után - és a rekordmagas, két számjegyű osztalék bejelentését követően - kilőtt a jegyzés és több mint 30 százalékot szárnyalt a Mol egészen július közepéig, amikor is a szelvényvágás következtében visszaesett ismét az árfolyam, ezt pedig újabb lejtmenet követte augusztus elejéig. Itt oldalazást láthattunk a jegyzésnél viszonylag sokáig, október elején aztán az izraeli-palesztin háború kitörésének köszönhetően megugrott az olajár, ezzel párhuzamosan az olajvállalatok, így például a Mol részvénye is feljebb került, de a bányajáradék-csökkentés hírére is pozitívan reagáltak a befektetők 2023 októberének elején.

Ezt követően azonban ismét a nemzetközi folyamatok határozták meg a hazai olajcég részvényárfolyamának alakulását: a rendkívül magasan alakuló nem-OPEC országok termelésének, a magasan alakuló készletszinteknek és a kínai gazdasági növekedéssel kapcsolatos kérdések felmerülésének köszönhetően esett az olajár októbertől egészen december elejéig, ekkor azonban kezdetét vette a jemeni húszi lázadók által kirobbantott konfliktus, ami a Szuezi-csatornát elzárva nehéz helyzetbe hozta a globális kereskedelmet, mivel arra kényszerítette a nagy szállítmányozó hajókat, hogy jóval hosszabb útvonalon (Afrikát megkerülve) közlekedjenek Ázsia és Európa között, ez pedig felfelé tolta az olajárakat, ezzel párhuzamosan az olajcégek, így a Mol részvényét is. Idén sokáig a két nemzetközi konfliktus (húszi helyzet és izraeli háború) eszkalálódásától tartva tovább emelkedett az olajár, szűk két hete azonban közvetítőkön keresztül kezdetét vették a béketárgyalások a Hamász és Izrael között, erre reagálva meredeken bezuhant az olajár és a Mol jegyzése is lejjebb került.

Ezeken felül az elmúlt hónapokban a Mol és a Janaf adok-kapokjától volt hangos a sajtó, igaz, ennek az egyre elmérgesedő kapcsolatnak egyelőre nincs részvénypiaci hatása. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója már többször is felszólalt a szerinte méltánytalanul magas horvát tranzitdíjakkal szemben, amire reagálva a horvát olajvezetékeket üzemeltető partnercég részletezte az árazásuk logikáját.