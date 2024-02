50 ezer dollár fölé tépték a bitcoint

Több, mint 2 éves csúcsra, 50 ezer dollár fölé ugrott hétfőn este a bitcoin árfolyama, miután az elmúlt napokban meredek emelkedésen van túl a legismertebb kripto eszköz. A fő mozgatórugó a spot bitcoin ETF-ekbe történő jelentős friss tőkebeáramlás miatti bitcoin vásárlások lehetnek, illetve az a piaci spekuláció, hogy a keddi amerikai inflációs adat után a Fed majd az év későbbi részében megindítja a kamatcsökkentéseket, ami nemkamatozó termékként a bitcoin és a többi kripto eszköz relatív vonzerejét növelheti.

A hétfő esti kereskedésben először lépte át 2021. december 27. óta a bitcoin árfolyama az 50 ezer dollárt, és most is ennek a kerek, pszichológiai szempontból fontos szintnek a környékén táncol. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a SEC január 10-i döntése (engedélyezett több spot bitcoin ETF alapot) utáni lokális csúcs fölé ugrott a bitcoin, miután az elmúlt napokban meredek emelkedésen van túl a 42 ezer dolláros szintről.

Hosszabb idősíkon vizsgálva az utóbbi hónapok meredek árfolyamemelkedése figyelemre méltó, a fő fundamentális háttér mögötte pedig az a spekuláció volt, hogy a SEC elfogadja majd a spot bitcoin ETF-eket, ami aztán ugye meg is történt. A történelmi csúcstól még viszonylag messze vagyunk, ami 2021 őszén 68 ezer dollár közelében alakult ki.

A második legnépszerűbb kripto eszköz, az ether árfolyama is meglódult 2600 dollár felett jár, de itt még nincs új többéves csúcs, az csak 2725 dollár felett lenne (szák kétéves csúcs).

Címlapkép forrása: Getty Images