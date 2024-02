Mutatjuk a 2024-es nemzetközi művészeti vásárokat

Az előző évben az ázsiai művészeti színtér erős növekedést mutatott, szingapúri ART SG és a yokohamai Tokyo Gendai vásár bevezetése új mérföldkövet jelentett a művészeti vásárok terén. A 2024-es év globális szinten is kiemelkedő eredményeket ígér, figyelembe véve a hasonló események gazdag tárházát. Az alábbiakban bemutatjuk az idén megrendezésre kerülő legfontosabb vásárokat.

1. Frieze: Los Angeles, New York, Seoul és London

A Frieze Art Fair 2003-as alapítása óta évről-évre számos érdeklődőt vonz. A vásár jelnetőségét alátámasztja, hogy ma már évente négy nagyvárosban is megrendezésre kerül. 2024-ben elsőként a Los Angeles-i rendezvényen vehetnek részt az érdeklődők március 1-e és március 3-a között.

A Frieze LA ötödik alkalommal nyílik majd meg, helyszíne pedig immár második alkalommal a Santa Monica-i repülőtér lesz. Idén összesen 95 nemzetközi galériát vonultat fel, köztük például a Gagosian, a Hauser & Wirth, a David Zwirner és a Pace Galériát is. A vásár Focus szekcióját, amely a legfeljebb 12 éve működő galériáknak szól, Essence Harden, a kaliforniai Afroamerikai Múzeum képzőművészeti kurátora szervezi. A Frieze LA ezúttal átalakítja alaprajzát, és egy a WHY Architects által tervezett központi szabadtéri teret is magában foglal majd. Idén azonban nem használják a Barker Hanger-t, ahol tavaly a kiállítók egy része még helyet kaphatott. A Frieze 2024-es helyszíne viszont sportpályával és közösségi parkkal is bővül.

Frieze Los Angeles 2023Forrás: Frieze

A Frieze New York-on idén 68 kiállító intézmény vesz majd részt. A vásár negyedik alommal kerül megrendezésre a városban május 3-a és 5-e között. A The Shed nevű épület - a Hudson Yardsban található multidiszciplináris művészeti központ - több szintjén elhelyezkedő vásáron idén egy galériával kevesebb lesz, mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy az esemény a jelenlegi helyszínre való költözés után is butikméretű marad. A mostani kiadás az első lesz azóta, hogy a Frieze tavaly nyáron felvásárolta a másik nagy New York-i vásárt, az Armory Show-t. A vásár kísérője idén a NADA New York, amelyet a New Art Dealers Association szervez, és a közeli Chelsea-ben kerül megrendezésre szintén május 3-a és 5-e között.

Frieze New York helyszíne a The ShedForrás: Surface Mag

A Frieze Seoul harmadik alkalommal nyitja majd meg kapuit, ismét a helyi KIAF vásárral egy időben, a koreai főváros hatalmas COEX kongresszusi központjának különböző szintjein szeptember 5-e és 7-e között. A vásár – az januári ART SG és Tokyo Gendai (utóbbi 2024 július 5–től – 7-ig, Pacifico Yokohama) rendezvényeivel - az ázsiai művészeti piac erős státuszát mutatja.

A 2023-as Frieze Seoul Forrás: The Korea Herald

A londoni Frieze kortárs kiállítási vásár idén október 11-e és 13-a között kerül megrendezésre a Regent’s Park-ban, egy időben a 2000 előtt készült alkotásoknak szentelt Frieze Masters kiállításával. A korábbiakhoz hasonlóan ez a vásár is körülbelül 160 galériát fogad majd.

Frieze London 2023, Regent’s Park Forrás: Artlyst

2. ARCOmadrid

Időpont: március 8 – 10.

Helyszín: IFEMA MADRID, 7. és 9. csarnokok

Az ARCOmadrid Spanyolország Nemzetközi Kortárs Művészeti Vására, amely megalakulása óta a kortárs művészeti piac egyik fő platformja. 2024-ben a 43. kiadásán több mint 200 galériát vonultat fel egy általános galéria szekcióban és három kurátori szekcióban.

ARCOmadrid 2023Forrás: Ifema

A vásár középpontjában ez évben a Karib-térség áll és a latin-amerikai művészet áll. A Carla Acevedo-Yates és Sara Hermann Morera által rendezett “The Shore, The Tide, the Current: An Oceanic Caribbean” című program a Karib-tenger által összekapcsolt vidékek művészeti színtereihez fog kapcsolódni. A Cristina Anglada és Yina Jiménez Suriel kurátorok által összeállított „Megnyitó” szekció egy válogatást mutat be fiatal galériákból. A „Never the Same. Latin American Art” elnevezésű program – melynek kurátorai, José Esparza Chong Cuy és Manuela Moscoso - továbbra is erősíti az ARCOmadrid és a latin-amerikai művészet közötti történelmi köteléket.

3. Art Dubai

Időpont: március 1 – március 3.

Helyszín: Madinat Jumeirah

A Közel-Kelet legnagyobb művészeti vására idén 17. alkalommal kerül megrendezésre, és több mint 40 ország több mint 100 galériáját látja vendégül. Az első alkalommal itt kiállító galériák között szerepel a Peres Projects, a Gajah és a Voloshyn.

Art Dubai 2023Forrás: Art Dubai

Pablo del Val művészeti igazgató vezetésével a vásár négy szekcióra oszlik: Kortárs, Art Dubai Modern, Bawwaba ( arabul kaput jelent) és a harmadik alkalommal megszervezett Art Dubai Digital. Az idei kiadás középpontjában a 'Globális Dél' fogalmának "a hagyományos földrajzi és gazdasági határokon" túli kiterjesztése áll.

4. Outsider Art Fair, New York

Időpont: március 1 – március 3.

Helyszín: Metropolitan Pavilion (125 West 18th Street)

A 31. alkalommal megrendezett Outsider Art Fair 63 kiállítót vonultat fel, közülük 9 először vesz részt a vásáron. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a 2024-es vásár szintén két kurátori szekciót foglal magában. Az elsőt a neves amerikai költő, Anne Waldman szervezi, és olyan szerzők képzőművészeti alkotásait tartalmazza majd, mint William Burroughs, Gregory Corso, Diane di Prima, Allen Ginsberg, Jack Kerouac és Joanne Kyger.

Outsider Art Fair, New York, 2023, Andrew Edlin GalleryForrás: Andrew Edlin Gallery

A második kurátori szekció a Creative Growth Art Center 50. évfordulóját ünnepli. Az oaklandi székhelyű nonprofit szervezet a legrégebben működő, a fogyatékkal élő művészek munkájának támogatásával foglalkozó csoport.

5. TEFAF: Maastricht és New York

A cikkünkben felsorolt vásárok közül a holland TEFAF Maastricht a leghosszabb eseménye, 2024-ben március 9-től, egészen március 14-ig lesz látogatható a Maastrichti Kiállítási és Konferencia Központban. A rendezvény mindemellett 270 kiállítót vonultat fel, köztük 10 olyant amelyek először vesznek részt ezen a vásáron. Az idei rendezvényen debütál a Focus szekció, amely kifejezetten azoknak a galériáknak szól, akik csupán egy művészt szeretnének reprezentálni. A folytatódó a Showcase szekció, pedig elsősorban a fiatal és feltörekvő kereskedők számára kínál bemutatkozási lehetőséget. A vásárral egy időben, március 8-án Maastrichtban rendezik meg az Art Business Conference 2024-es kiadását.

TEFAF Maastricht 2023, Maastrichti Kiállítási és Konferencia KözpontbanForrás: TEFAF Maastricht

A TEFAF New York idén tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Park Avenue Armoryban május 12 és 13-a között. Ezen a vásáron 15 országból és négy kontinensről származó, közel 90 nemzetközi galéria mutatkozik be.

TEFAF New York, 2023, Park Avenue ArmoryForrás: GothamToGo / Julian Cassady

6. Independent New York

Időpont: május 10 – május 12.

Helyszín: Spring Studios

Az Independent művészeti vásár vezetői 77 kiállítót neveztek meg, akik részt vesznek az idei Tribeca-i Spring Studiosban megrendezésre kerülő New York-i kiadáson. A tavalyi évhez hasonlóan az Independent nem csatlakozik a Frieze New Yorkhoz, amelyet egy héttel korábban rendeznek meg. A 2024-es Independent 15. évfordulóját ünnepli, az első rendezvényt 2010-ben, az Armory Week idején rendezték meg az egykori Dia épületében, Chelsea-ben.

Independent Art fair, New York, Spring StudiosForrás: The Art Newspaper

A vásár története előtt egy külön szekcióval tisztelegnek, amelynek címe "15 x15: Independent 2010-2024", amelyet a vásár alapítója és vezérigazgatója, Elizabeth Dee és a White Columns vezető kurátora, Independent alapító kurátori tanácsadója, Matthew Higgs szervez.

7. Art Basel: Hong Kong, Svájc, Párizs, Miami

Art Basel a világ egyik legbefolyásosabb művészeti vására, a globális művészeti színtér általánosan elismert találkozási pontja. Az eseménysorozat 1970 óta évről-évre elsőosztályú tárlatokkal, előadásokkal, illetve számos kiegészítő programmal várja látogatóit. Fókuszpontjában a különféle médiumokban alkotó kortárs kiállítók állnak. Megszokott módon a neves mesterek mellett feltörekvő tehetségek szintén képviseltetik magukat eseményen. A nemzetközi vásárt elindításától kezdve magas szintű érdeklődés kíséri, már az első rendezvény alkalmával 16 000 részvevőt vonzott, ez a szám pedig azóta folyamatosan növekszik. Megszervezése napjainkra Maiamiban, Hong Kongban és Párizsban egyaránt hagyománnyá vált.

2024-ben elsőként Hong Kong-ban kerül nyílik meg az Art Basel. A március 28-tól március 30-ig tartó esemény helyszíne a Hongkongi Kongresszusi és Kiállítási Központ lesz. A 2024-es kiadásra az Art Basel Hong Kong visszatér a pandémiát megelőző méretéhez, és 242 kiállítót sorakoztat fel. A 2023-as év, amely számos nemzetközi galéria és látogató visszatérését jelentette, 171 kiállítóval büszkélkedhetett; a 2024-es 242 kiállító 37 százalékkal több, mint a 2023-as összlétszám.

Art Basel Hong Kong 2023Forrás: k-artnow

A korábbi évekhez hasonlóan a vásár három fő szekcióra oszlik: Galériák (Galleries), a vásár fő része, amely mintegy 200 kiállítót képvisel; Felfedezések (Discoveries), a feltörekvő művészek egyéni bemutatói; és Bepillantások (Insights), az ázsiai-csendes-óceáni régió művészeinek történelmi bemutatói.

A művészeti világ vezető vására, az Art Basel svájci rendezvénye, a 2024-es kiadásra a város egészére kiterjedő, zsúfolt programot jelentett be, 40 ország 287 galériájával. Ezek közül huszonkét galéria először állít standot a vásáron. Az idei év egyben az első alkalom, hogy az Art Basel teljes egészében Maike Cruse irányítása alatt áll, aki Noah Horowitz (a vásár korábbi vezetője) egyik kimagasló alkalmazottja volt, mielőtt 2022-ben átvehette a vásárt vezetői posztját.

Art Basel, Svájc, 2023, Messe Basel Forrás: Artnet News

A 287 galéria közül 245 alkotja majd a vásár fő szekcióját. Ezek közül hét galéria korábban a Feature vagy Statements szekcióban működött közre, köztük a Commonwealth and Council, a Galerie Crèvecœur, a Gaga és a Tina Kim Gallery. A vásár fő része idén is a Messe Basel-ben kerül megrendelésre június 13-a és június 16-a között.

Paris+, par Art Basel tavaly októberben megrendezett, rendkívül sikeres második kiadása után a vásár a Grand Palais-ban nyitja meg kapuit, mint Párizs vitathatatlanul legfontosabb művészeti vására. Ezúttal azonban október 18. és október 20-a között lesz majd látogatható. A vásár kiállítóinak listája várhatóan tavasszal jelenik meg.

Paris+ for Art Basel 2023Forrás: HIGHXTAR.

Az év lezárásaként a művészeti világ - és olyan iparágak, mint a divat és a szórakoztatóipar - december elején Miami Beachre érkezik, ahol számos művészeti vásárt rendeznek. Ezek közül a legfontosabb az Miami Beach Kongresszusi Központban, december 5-e és december 8-a között megrendezésre kerülő Art Basel Miami Beach.

VIP megnyitó, Art Basel Miami Beach, 2023Forrás: Miami Herald

A város másik két jelentős, az ABMB-hez kapcsolódó vására Untitled Art (december 4. - december 8.; Miami Beach, at 12th Street and Ocean Drive), amely az Atlanti-óceánra néző parton állít sátrakat, valamint a NADA Miami (időpont megerősítés alatt; helyszíne: Ice Palace Studios).

8. SP-Arte, São Paulo

Időpont: április 4 – április 7.

Helyszín: Bienal Pavilion, Ibirapuera Park

Brazília legnagyobb művészeti vásárának 20. évadában az ország vezető galériái, valamint Latin-Amerikából és azon túlról érkező galériák vesznek részt. A vásár még nem tette közzé a teljes kiállítói listát.

SP-Arte 2023, Bienal PavilionForrás: SP-Arte

9. Art Brussels

Időpont: április 26 - április 28.

Helyszín: Brussels Expo

Az Art Brussels 40. kiadására visszatér az 1935-ben épült, art deco stílusú, ikonikus Brussels Expo két csarnokába. A vásár 170 galériát lát vendégül öt szekcióban, köztük a "Discovery", "Rediscovery", "Invited", "Prime" és "Solo" szekciókban.

Art Brussels, Brussels ExpoForrás: Art Brussels

10. SPARK Art Fair Vienna, Bécs

Időpont: március 15 – március 17.

Helyszín: MARX HALLE

A SPARK Art Fair Vienna 2024 nemcsak a kortárs művészeti alkotások széles választékát ígéri, hanem a művészeti vásár élményét is újra kívánja definiálni. A nemzetközi galériák és művészek megnövekedett számával, az innovatív digitális platformokkal és a bécsi kulturális intézményekkel való együttműködéssel a rendezvény a művészeti párbeszéd központjává válik.

SPARK Art Fair Vienna 2023Forrás: PARNASS Kunstmagazin

SPARK Art Fair Vienna az egyetlen olyan nemzetközi művészeti vásár, amely kizárólag a szóló bemutatókra összpontosít. Az exkluzivitás révén a művészek teljes figyelmet kapnak munkájukra, a galériák erősebb szerepet gyakorolhatnak, lehetővé téve a gyűjtők és a művészetkedvelők számára, hogy mélyebb szinten foglalkozzanak a kortárs művészekkel, és esetleg meglepő (újra)felfedezéseket tegyenek. A művészeti vásár koncepciójának következetes továbbfejlesztéseként a galériák és különösen a képviselt művészeket kiválasztó kurátori tanácsadó testületet ez évben Walter Seidl és Jan Gustav Fiedler kurátorok vezetik.

11. Armory Show és Independent 20th Century

Időpont: szeptember 6 – szeptember 8.

Az Armory Show negyedik alkalommal tér vissza a Javits Centerben a munka ünnepét követő időszakban. Bár a kiállítók listája még alakul, a 2023-as évben 225 galériát vonultatott fel, bár a megák egyik sem vett rész. A Focus és a Platform szekciók tavaly nagy sikert arattak, Candice Hopkins és Eva Respini kurátorok szerevezésben, így minden szem arra szegeződik, hogyan folytatják ezt a munkát.

A 2023-as Armory Show a Javits Centerben Forrás: Armory Show

Az Armory Show-val párhuzamosan zajlik az Independent 20th Century harmadik kiadása (helyszíne: Battery Maritime Building; Cipriani South Street), amely a korszak művészetére összpontosít, azzal a céllal, hogy felülvizsgálja a kánont.

12. Sydney Contemporary

Időpont: szeptember 5 - szeptember 8.

Helyszín: Carriageworks

Ausztrália legnagyobb művészeti vásárát 11. alkalommal rendezik meg, és Ausztrália és az ázsiai-csendes-óceáni térség galériáit vonultatja fel, jellemzően több mint 90 kiállítóval.

Sydney Contemporary 2023, CarriageworksForrás: Carriageworks

13. The Art Show, New York

Időpont: október 31 – november 3.

Helyszín: Park Avenue Armory

Az Art Dealers Association of America által évente megrendezett Art Show idén novemberben 36. alkalommal kerül megrendezésre. A szigorúan kurátori felügyelet alatt álló vásáron jellemzően 75 kiállító vesz részt az egyesület tagságából, az esti VIP-előzetes pedig ismét a Henry Street Settlement javát szolgálja.

A Park Avenue Armory-ban évente megrendezésre kerülő Art Show New York társadalmi naptárának egyik csúcspontja. Forrás: Andy Ryan / The New York Times

14. Artissima, Torino

Időpont: november 1 – november 3.

Helyszín: OVAL Lingotto Fiere

Idén 31. alkalommal kerül megrendezésre az Artissima, Olaszország egyik legfontosabb művészeti vására. Minden évben mintegy 170 kiállító vesz részt a vásáron; ez lesz a harmadik Luigi Fassi vezetésével.

Artissima 2023Forrás: Finestre sull'Arte

15. Art Cologne, Köln

Időpont: november 8 – november 10.

Helyszín: Cologne Fair grounds, Koelnmesse, Hall 11

A világ legrégebbi művészeti vására idén ünnepli 57. születésnapját. A vásáron jellemzően mintegy 190 kiállító vesz részt, köztük a legjelentősebb német galériák és a legjelentősebb nemzetközi vállalatok.

Art Cologne 2023Forrás: NRW Tourism

Magyarországon, illetve Budapesten évente három jelentős művészeti vásár kerül megrendezésre: a Budapest Contemporary október 3. és 6-a között; a Budapest Art Market idén október 17. és 20-a között a lesz majd látogatható a Bálna épületében. Ugyanezen a helyszínen jövő héten február 29-én nyílik meg az Art & Antique, amely március 3-ig tart majd.

Forrás: Art News

Címlapkép forrása: Meridians__Public_Interactions