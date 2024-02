Az OTP Csoport kockázati tőkealapja is beszállt a nyugat-balkáni telco infrastruktúra felvásárlásába

A Telekom Szerbia mintegy 1800 telekommunikációs tornyának megvásárlásával új régiós szolgáltató jön létre egy nemzetközi befektetői konzorcium vezetésével, amelynek az OTP Csoporthoz tartozó PortfoLion Capital Partners is tagja. A magyar alapkezelő ezzel első digitális infrastruktúra befektetését zárja, és egyben első nyugat-balkáni projektjét is. Molnár András vezérigazgatót a telekommunikációs infrastruktúrában rejlő fejlődési potenciálról, a Balkán kínálta lehetőségekről és általánosságban a régiós tőkepiaci helyzetről kérdezte a Portfolio.

Kikből áll a Telekom Szerbia adótornyait felvásárló konzorcium és mely országokat érinti az ügylet?

A befektetés volumene és a szakmai jelleg miatt több befektetővel közös konzorciumban vettünk részt a tranzakcióban, amely által egyrészt tulajdonosként megjelentünk a nyugat-balkáni régióban, másrészt ez az első kulcs infrastruktúrát célzó befektetésünk. A konzorciumot egy angliai székhelyű, kifejezetten infrastruktúrákra szakosodott tőkebefektető, az Actis vezette, akiknek ez a nyolcadik ilyen digitális infrastruktúra befektetése. Emellett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a Silk Road Fund, a Blue Sea Capital és az International Finance Corporation biztosítottak tőkét a vásárláshoz. A kiválasztott portfólió körülbelül 1800 telco tornyot foglal magában, ebből körülbelül ezer Szerbiában, hétszáz Bosznia-Hercegovinában, száz pedig Montenegróban található.

Milyen potenciált látott a PortfoLion a befektetésben, hány éven belül térülhet meg és milyen üzleti modell szerint?

A befektetők egyértelműen a kelet-közép-európai és a Nyugat-Balkán régió toronypiacának jelentős növekedésére számítanak, amit a növekvő adatforgalom és a fogyasztói igény növekedése mellett az új technológiák, mint a 5G és a 6G bevezetése hajt.

Ezzel a tranzakcióval létrejön a régióban az első, helyi székhellyel rendelkező, független telco torony csoport. Az ilyen szolgáltatóknak minden érintett komoly szerepet szán a bővülésben. A PortfoLion ebben a folyamatban abszolút a pénzügyi befektetői logikát követi, azaz a mi számításaink alapján ez a projekt képes lesz rá, hogy pár éven belül, akár további befektetésekkel együtt is megfeleljen az általános hozamelvárásunknak. Emellett az Actis szerepvállalása és a teljes befektetői konzorcium nagy komfortot adott nekünk, olyan szakmai vezetők irányítják a projektet, mint például az American Towers egykori társalapítója, akik több hasonló projektet vittek már sikerre.

Molnár András, a PortfoLion Capital Partners vezérigazgatója fotók: Stiller Ákos/Portfolio

Hogy működik a piac a gyakorlatban, ki a beruházó egy ilyen telekommunikációs infrastruktúra létrehozásánál, mennyire jellemző, hogy ezt befektetési céllal továbbadják, mi ennek a konkrét ügyletnek a jelentősége?

A balkáni telco infrastruktúrában most végbemenő változás egyáltalán nem egyedi. Ezt a strukturális átalakítást már több telco cég végigvitte Európában, többek között 2020-ban Magyarországon, az akkor még Telenor néven működő szolgáltató is szétválasztotta a kereskedelmi tevékenységet az aktív és passzív hálózati infrastruktúrától. Ha az infrastruktúra tartani szeretné a lépést az igényekkel, akkor a fejlesztési költségek és az igényelt szaktudás gyorsan az egekbe szökhet.

A nagy telco szolgáltatóknak ez ugyan kritikus infrastruktúra, de nem core business. A leválasztással jelentős tőkét szabadítanak fel, amit például 5G beruházásokra és egyéb fejlesztésekre költhetnek, vagy hiteltörlesztésre fordíthatják, ami jelen kamatkörnyezetben kifejezetten hasznos lehet. Ezért vannak a piacon kifejezetten ilyen infrastruktúra beruházásokra szakosodott cégek, mint a Brookfield, a KKR, a Blackstone vagy például a mi konzorciumunkat vezető Actis is, amit nem rég vásárolt fel a 83 milliárd dollárt kezelő General Atlantic.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 05. 17. Nem könnyű ma távközlési cégnek lenni, de itt van három stratégiai irány

A jelenlegi gazdasági helyzet vagy inkább a térség fejlettségi szintje indokolja, hogy jó beruházási célpont lehet a Balkán a közeljövőben?

Technológiai befektetők vagyunk, ennek néha szerves része, hogy a kapcsolódó infrastruktúra fejlődéséből is kivesszük a részünket. Erre a befektetésre tipikus private equity dealként tekintünk, erős pénzügyi mutatókkal és komoly organikus és akvizíciós fejlődési potenciállal, amit a nálunk tipikus 5-8 éves időtávon, a többi befektetővel együtt, jelentős értéknövekedéssel szeretnénk majd továbbadni a következő tulajdonosának.

A stratégia, hogy életre hívunk egy, a Balkánon új üzleti modellt, ami Nyugat-Európában már végbement, ezért gondoljuk, hogy ezen a piacon is szükségszerű és sikeres változás mellé tudtunk beállni.

Az érettebb fázisú cégeknél a befektetési partnereink nagyra értékelik a helyismeretünket, hogy eligazodunk ennek a régiónak a gazdasági kultúrájában, itt válik kifejezetten érdekessé a Balkán. Azt, hogy mennyire gondoljuk komolyan a déli irányú terjeszkedést, szerintem jól jelzi, hogy Szerbiában már egy helyi kollégával is bővült a PortfoLion csapata. Izgalmas területnek tartjuk a Balkánt, ahol sok tekintetben olyan változások mennek most végbe a tőkepiacon, mint korábban Magyarországon. A stabil makrogazdasági fundamentumok és az EU konvergencia jó kilátásokat biztosítanak, mi pedig szeretnénk a tapasztalatunkat felhasználni, hogy támogassuk ennek a régiónak a további fejlődését.

Régiós összehasonlításban hogy teljesít a magyar piac? Befektetői szemmel hogy néznek ki most a kelet-közép-európai régió erőviszonyai?

Magyarország eleve kicsi ahhoz, hogy csak a hazai célpiacra koncentrálva a legnagyobb nemzetközi befektetők számára is vonzó sikersztorit lehessen felépíteni. Ehhez még hozzáadódnak az unalomig ismételt tényezők, mint a nyelvtudás, oktatás, vállalkozói ismeretek. Azért minden évben lehet hallani néhány jó vállalkozásról, ami rácáfol az esélyekre, de az elmúlt évek sokkhatásai, a magas kamatok és a fejlesztési források elapadása semmiképp sem javítottak a hazai cégek kilátásain.

Közben például a lengyel és a román piac elképesztő fejlődésen ment keresztül, abszolút régiós központtá nőtték ki magukat.

Már nem csak egymással kell versenyezniük a régiós befektetőknek, hanem egyre több nyugati vagy akár ázsiai befektető is megjelenik. Minket az eddig szerzett tapasztalatunknak köszönhetően hiteles szereplőként tartanak számon a régióban. Van, ahol társbefektetőként, Európában vagy akár globálisan meghatározó alapok mellett szállunk be egy-egy tranzakcióba és a helyismeretünket tesszük bele az együttműködésbe. Szeretjük ezt a felállást, de egyre több az olyan deal is, ahol egyedüli vagy lead befektetőként mi biztosítjuk a tőke és a tudás meghatározó részét.

Hogy látják a jelenlegi befektetési környezetet a PortfoLionnál, milyen cégek válhatnak jó befektetési célponttá, mennyire kell szűkös évre készülniük a startupoknak, kockázati tőkére pályázó vállalkozásoknak?

A piac többi szereplőjével együtt mi is azt éreztük, hogy a 2023-as év a szokásosnál viszontagságosabb volt, ez a nehézség nálunk leginkább az új befektetések felkutatásában jelent meg. Emellett viszont a meglévő portfoliónk jól teljesített, a cégek jól alkalmazkodtak a változásokhoz, úgyhogy az eredményességünk végül nem tükrözte a viszontagságokat. A jelenlegi gazdasági környezetben igazzá vált, hogy magas kamatkörnyezetben a magántőke alternatívája lehet, vagy kiegészítő elemmé tud válni az egyéb, például banki finanszírozási lehetőségek mellett.

Idén már egyértelműen pozitívabbak a várakozások a piacon, mi is úgy számolunk, hogy az idei év minden tekintetben pozitívabb lesz a tavalyinál. Több olyan régiós lehetőség van most előttünk, amiben hatalmas fejlődési potenciált látunk, ezekből igyekszünk a lehető legtöbbet megragadni.

Egy nehezebb időszak viszont nem változtat rajta, hogy milyen cégek jelentenek számunkra érdekes lehetőséget: szakmailag kiemelkedő csapattal, erős fundamentumokra szeretünk nemzetközi vállalatot építeni. Az alapítók fontossága miatt merül fel nálunk gyakran, hogy a technológia mellett a nap végén ez az iparág is az emberekről szól. Működő partnerséget keresünk és általában az alapítók is ilyen szemmel vizsgálnak minket.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos