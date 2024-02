Lerántja a leplet a jelentés: készülnek valamire a szupergazdagok

Egy új tanulmány szerint az amerikai szupergazdagok negyede tervezi, hogy idén ingatlan vásárol, igaz, átlagosan már így is négy lakóingatlannal rendelkeznek. A számok alapján Monacóban lehet a legkevesebb négyzetmétert megvenni egymillió dollárból – számol be a CNBC

A Douglas Elliman és a Knight Frank Wealth Report című jelentése szerint az amerikai ultragazdagok, azaz a legalább 30 millió dollárral rendelkező magánszemélyek negyede tervezi, hogy idén lakóingatlant vásárol. A jelentés szerint egy átlagos ultragazdag magánszemélynek már most négy otthona van, és lakásportfóliójuk egynegyede a hazájukon kívül található.

Tavaly az Egyesült Államokban 34 ingatlaneladás volt 50 millió dollár feletti értékű, ami a 2022-es 45-től ugyan elmaradt, de még mindig jóval magasabb, mint a járvány előtti években. A jelentés előrejelzése szerint idén az árnövekedés szempontjából a legjobban teljesítő amerikai luxuspiac Miami lesz, ahol a jelentés szerint 4%-os növekedés várható. New York a második helyen áll az Egyesült Államokban, 2%-os várható árnövekedéssel, majd Los Angeles következik 1%-os növekedéssel.

Világviszonylatban a luxusingatlanok piacának csúcsa az új-zélandi Auckland lesz, ahol 2024-re 10%-os árnövekedést várnak. A második helyen Mumbai áll 5,5%-os növekedéssel; ezt követi Dubai (5%), Madrid (5%), Sydney (5%) és Stockholm (4,5%).

Tavaly a világ 100 legjobb luxus ingatlanpiaca átlagosan 3%-os erősödést ért el az átlagárakat tekintve. A világ legjobban teljesítő luxus ingatlanpiaca a Fülöp-szigeteki Manila volt 26%-os növekedéssel, amit részben a Hongkongból és Kínából jövő befektetők is erősítettek. A második helyen Dubai végzett 16%-os árnövekedéssel, majd a Bahama-szigetek következett 15%-kal, és a portugáliai Algarve régió 12%-kal.

A legrosszabbul teljesítő országok közé tartozott tavaly New York, ahol az árak 2%-kal csökkentek, és San Francisco, ahol 0,5%-os árcsökkenés volt tapasztalható. A világ első osztályú ingatlanpiacai közül a legnagyobb árcsökkenést az Egyesült Királyságban található Oxford produkálta, 8%-os csökkenéssel.

A jelentésből az is kiderül, hogy a fentiek ellenére 1 millió dollárért már nem lehet annyit venni, mint korábban az Egyesült Államokban és külföldön. Monacóban, a világ legdrágább ingatlanpiacán 1 millió dollárért 172 négyzetméterlábnyi (vagyis mintegy 16 négyzetméternyi) luxusingatlant lehet vásárolni. Aspenben 215 négyzetméterlábat (mintegy 20 négyzetméter), Hongkongban pedig 237 négyzetméterlábat (22 nm) kapunk, amihez képest New York 367-tel (34 nm) még kedvezőbbnek is tűnik (egy négyzetméterláb nagyjából 0.092903 négyzetméternek felel meg).

Címlapkép forrása: Getty Images