Accorde: jöhet egy kisebb korrekció

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás? Februárban folytatódott a január végi tendencia, továbbra is emelkedő hozamok mellett húzták tovább a részvénypiacokat. Az elmúlt hét sztárpapírja, az Nvidia és a Meta jó jelentései támasztották tovább a tech ralit, így a főbb amerikai indexek ismét abszolút csúcsra emelkedtek. Az érkező makroadatok továbbra sem voltak a legfényesebbek, az infláció és a munkaerő adatok egyaránt lassabb javulást mutatnak, mint a vártak, ezzel tovább enyhültek az idei kamatvágási várakozások az Egyesült Államokban. Utóbbiakat csupán az ismét felerősödő kereskedelmi ingatlan-félelmek enyhíthették volna, azonban ezeket egyelőre könnyebben kezelte a piac, mint a tavaly tavaszi eseményeket.

Európában is hasonlóan optimista képet láthatunk, új abszolút és lokális csúcsok több index esetében is, miközben a hozamemelkedés itt is hasonló mértékű volt. Mindez annak ellenére is, hogy az energiaárak javulása és a gyengébb ipari teljesítmény miatt kamatvágási szempontból jobb helyzetben lehetünk, mint a tengerentúlon. Ajánlásunkban jelentős változásokat egyelőre nem eszközöltünk, az erős évkezdés után csupán némileg csökkentettük régiós részvénykitettségünket, amelyből abszolút hozamú kitettséget emeltünk, ezzel felkészülve egy kisebb korrekcióra. "

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.