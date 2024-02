Erste: visszatérés a jegybanki útmutatáshoz

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hetek makrogazdasági adatai – kiegészülve a türelemre intő jegybankári kommentárokkal – azt eredményezték, hogy a korábban igencsak optimista piaci kamatcsökkentési várakozások alaposan lehűltek. Míg január elején a befektetők még közel 7 kamatcsökkentést áraztak be az idei évre az Egyesült Államokban, addigra most már csak hármat, ami lényegében visszatérés a Federal Reserve saját prognózisához. Kisebb mértékben ugyan, de csökkentek az európai kamatvágásokra vonatkozó várakozások is. Ennek megfelelően a kötvényhozamok tavaly év végi zuhanásának egy része korrigálódott.

Az amerikai és európai inflációs számok gyors csökkenését követően egyre több az arra utaló jel, hogy ez a tendencia 2024 első felében megtorpanhat. A termékárak csökkenő trendje kifullad, a szolgáltatási szektorban pedig továbbra is magas az infláció. A kínálati oldal gyengesége egyértelműen látható a munkaerőpiacokon: a munkanélküliségi ráta nem csak a várakozások fölötti aktivitást mutató amerikai gazdaságban alacsony, hanem a stagnáló Európában is, különösen Közép- és Kelet-Európában. A demográfiai változások (a népesség elöregedése és a születési ráta csökkenése) itt is érezteti hatását. Ráadásul Európában a termelékenység is stagnál.

Eközben a költségoldali nyomás több szinten is erősödik. A geopolitikai feszültségek miatt nő a termelőkapacitások hazatelepítésére (vagy legalábbis közeli, baráti országokban telepítésére) vonatkozó igény, a védelmi kiadások pedig emelkedő tendenciát mutatnak. Az egyre népszerűbb nacionalista politikai irányzatok a protekcionizmus megerősödését valószínűsítik, ami a vámok emelkedéséhez vezethet. Mindeközben az éghajlatváltozás elleni küzdelem és annak hatásai magas beruházásigénnyel járnak.

Mindezek következtében a jegybankok joggal tarthatnak attól, hogy az irányadó kamatlábak korai és éles csökkentése kiválthatja az infláció második hullámát. Ez annál is inkább igaz, mivel az inflációs várakozások még mindig viszonylag magasak, és az infláció a figyelem középpontjában áll. Hosszú távon a kínálati oldal romlása és az erősödő költségnyomás magasabb egyensúlyi kamatlábat jelenthet.

A portfóliónk összetételén az elmúlt hetekben érdemben nem változtattunk. A kötvénypiaci hozamok emelkedésével a részvénypiacok egyre kevésbé tűnnek vonzónak, és az amerikai technológiai megacap cégek folytatódó szárnyalása miatt egyre többen beszélnek buborékról. Történelmileg a buborékokat jellemzően olyan innovációk váltották ki, amelyek jelentőségét a bevezetésük idején még nem lehetett teljes mértékben előre látni. Ilyen volt például az internet vagy a vasút. Úgy tűnik azonban, hogy például az utóbbi hónapok sztárja, az Nvidia esetében nem feltétlenül ez a helyzet, mivel a vállalat árbevétele és nyeresége brutális mértékben nőtt már eddig is. Ez nem hasonlítható az 1990-es évek végének dotkom lufijához, amikor a cégek már azelőtt léptek be a piacra, hogy még érdemi árbevételt sem generáltak, nemhogy nyereséget.

Ettől függetlenül a részvénypiaci árazások meglehetősen magasak, bár meg kell jegyezni, hogy ezekre a mutatókra rövidtávon ritkán lehetett jó befektetési döntéseket alapozni. Az viszont elég egyértelmű, hogy a piaci szereplők a gazdaság szempontjából egy nagyon puha földet érést (sotf landing) áraztak be, alacsony kamatlábakkal, folytatódó vállalati növekedéssel. Magas részvénykitettséget így már nem tartanánk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.