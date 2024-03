Mutatjuk, mely hazai művészek vezették a műtárgypiacot 2023-ban

A nem élő magyar művészek aukciós piaca 2016-ban érte el a csúcsot, majd 2017 és 2020 között fokozatosan visszaesett. Ugyanakkor ez a trend megtört 2021-ben, amikor a forgalom 75%-ot ugrott. A 2022-es eredmények szinte megegyeznek a 2021-es eredményekkel. A 2023-as év egészének aukciós teljesítménye azonban elmarad a 2022-es évtől – számol be Kollmann Szilvia, a műtárgy.com alapítója, az Art Advisory Budapest vezető tanácsadója.

Míg a nem élő művészek esetében a visszaesés alig több mint 10%, az élő művészeknél ennél drasztikusabb, közel 60%-os, a két szegmensben együtt 17%, amely összhangban van a nemzetközi, közel 19%-os forgalomcsökkenéssel. Ez a negatív eredmény az élő művészeknél főként a volumencsökkenésnek tudható be, vagyis nem értékesítettek annyi művet aukción a legdrágább élő művészektől. Ezen túl az egyedi életmű rekordok is elmaradtak a 2022-es évhez képest. Keserü Ilona eddigi legkiemelkedőbb, 2022-es, 110 millió forintos leütése sem dőlt meg, tőle az idei rekord 38 millió forint volt. Hasonlóképpen, Maurer Dóra és Bozó Szabolcs 2023-as legmagasabb aukciós leütései is elmaradtak a 2022-ben rögzített legmagasabb eredményektől.

A nem élő művészeknél az értékesítés fő mozgatórugója a korábbi évekkel ellentétben a nemzetközi értékesítés volt, többek között Vasarely Victor, Moholy-Nagy László és Hantai Simon kiemelkedő eredményeinek köszönhetően. A nemzetközi műtárgypiac 2023-as lejtmenete (globálisan 19% visszaesés volt az aukciós piacokon), a magyar művészek aukciós teljesítményében is megmutatkozik, főként a tételek volumenében és a rekord leütési árakban.

Hantai Simon, Blancs, 1973 Forrás: Archives Simon Hantaï

Az alábbi táblázat a Top 20 nem élő magyar művész összesített eredményét mutatja a 2023-as hazai és nemzetközi aukciók alapján. Az élmezőny szinte változatlan, a 2022-as rangsorhoz hasonlóan Vasarely Victor, Hantai Simon és Vaszary János vezetik a listát.

2000 óta több kiemelkedő magyar művész is elhunyt. A rájuk vonatkozó aukciós eredményeket az alábbi táblázatban külön mutatjuk be, mivel fontos szerepet töltenek be a kortárs magyar művészeti piacon. A következő lista a Top 20 nem élő, a 2000-es év után elhunyt magyar művész rangsorát mutatja be a 2023-as aukciós eredményeik alapján.

Az alábbi táblázat a Top 20 élő magyar művész 2023-as aukciós eredményeik szerinti rangsorát szemlélteti (a 2023-ban elhunyt művészeket még tartalmazza a táblázat). Az 1992-es születésű Bozó Szabolcs a legfiatalabb művész a Top 20-as listán, 2022 áprilisában debütált az aukciókon, 2023-ban a második helyre jutott fel ebben a rangsorban.

A Top 20 művész átlagéletkora 75 év, Bozó Szabolcson kívül összesen hét, 75 év alatti művész található a listán: Földi Péter, Wahorn András, ef Zámbó István, Fehér László, Ackermann Rita, Szűcs Attila és Ezer Ákos.

Keserü Ilona, Közelítés emléke, 2000 Forrás: Virág Judit Galéria és Aukciósház

Az alábbiakban mutatjuk a nem élő magyar művészek Top 10 legdrágábban elkelt műalkotását 2023-ban (nemzetközi és hazai aukciósházakban).

A nem élő művészek legdrágább alkotásainak Top 10-es rangsorát Hantai Simon munkái vezetik – mind az érték, mind az elkelt művek számának tekintetében.

Az élő magyar művészek Top 10 legdrágább, 2023-ban elkelt műalkotása 2023-ban (nemzetközi és hazai aukciósházakban) a következő táblázatban látható. A rangsor élén újból Keserü Ilona festménye áll, 38 millió forintos leütési árral. Ezt a rangsort egyértelműen Keserü Ilona (4 műalkotás), Bozó Szabolcs (3 műalkotás) és Maurer Dóra (2 műalkotás) uralja, rajtuk kívül csak egyetlen művész, Ludmil Siskov Robot Human c. munkája került be a Top 10-es válogatásba.

Szerző: műtárgy.com / A magyar művészek aukciós piaca