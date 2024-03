Elfogyott a PMÁP-kamathatás, itt vannak a friss állampapír-adatok

Úgy tűnik, kifulladt az a lendület, amit vélhetően a februári kamatfizetések hoztak a lakossági állampapírok piacára: az ÁKK friss számai szerint múlt héten összesen már csak alig 65 milliárd forint ment állampapírokba. Múlt héten is a FixMÁP volt a legkeresettebb konstrukció, miközben a prémium állampapír már csak a harmadik helyet tudta megszerezni.

Az ÁKK hétfőn közzétett adatai szerint múlt héten bruttó 65,3 milliárd forintnyi lakossági állampapírt értékesítettek. Emlékeztetőül, a február 19-ei hét volt az, amikor a Portfolio becslése szerint mintegy 480 milliárd forintnyi kamatot kaptak kézhez a magyarok csak a PMÁP-okból, így érdemes figyelni, hogy ezek a kamatok milyen mértékben keresik a helyüket ismét az állampapírpiacon.

A múlt heti számok viszont azt mutatják, mintha kifulladt volna a februári kamatfizetések hatása, a bruttó értékesítési számok a kamatfizetések előtti héten voltak utoljára ilyen alacsony szinten.

Három hete több prémium állampapír-sorozat is kamatot (egy tőkét is) fizetett, becslésünk szerint összesen több mint 480 milliárd forint értékben, így az utóbbi hetek 173, illetve a két héttel ezelőtti 120 milliárdos értékesítés alapján ennek egy része visszakerült a lakossági állampapírpiacra.

A PMÁP-hoz kapcsolódó kamatfizetésekről bővebben itt írtunk:

Múlt héten az ÁKK számai szerint:

8,9 milliárd forintot hozott a PMÁP 2032/J sorozata,

2032/J sorozata, a FixMÁP ennél többel, közel 23 milliárdos bruttó értékesítéssel zárta a hetet,

ennél többel, közel 23 milliárdos bruttó értékesítéssel zárta a hetet, az Egyéves Magyar Állampapír 17,2 milliárddal,

17,2 milliárddal, a BMÁP 8 milliárddal,

8 milliárddal, a KTJ pedig 8,4 milliárddal zárt,

pedig 8,4 milliárddal zárt, a MÁP+ pedig továbbra sem mutat érdemi keresletet.

Ahogy a fenti adatokból is látszik, a prémium állampapírt már második hete előzi nemcsak a FixMÁP, hanem az Egyéves Magyar Állampapír is, ami azt is jelentheti, hogy a magyar megtakarítók a jövőben alacsonyabb inflációra, és ezáltal alacsonyabb PMÁP-kamatokra számítanak.

Arról, hogy milyen időtávon milyen állampapír teljesíthet jobban, az alábbi cikkünkben írtunk részletesebben:

Címlapkép forrása: Getty Images