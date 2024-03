A közösségi finanszírozás tündöklése vagy bukása? - A tevékenység felügyeleti szemmel

A közösségi finanszírozással kapcsolatban a hazai fórumokon megjelent írások sok esetben nem nélkülözték azt a felütést, amely szerint a közösségi finanszírozás a közeljövőben jelentősen fel fog futni Magyarországon, tőkét biztosítva ezzel a finanszírozást igénylő projektek számára. Valóban beindult hazánkban ez a külföldön – elsősorban az Egyesült Államokban – már bejáratott forrásgyűjtési forma? Jelen cikk ezt a kérdést kívánja körbejárni, elsősorban a tevékenységgel összefüggő engedélyezési és felügyeleti feladatokat ellátó Magyar Nemzeti Bank (MNB) szemszögéből. A téma közelmúltbeli aktuallitását pedig az adja, hogy 2023. november 10. napjától kizárólag felügyeleti engedéllyel végezhető a közösségi finanszírozási tevékenység.

Sok kicsi sokra megy

- röviden így foglalható össze a közösségi finanszírozás, illetve angol elnevezéssel crowdfunding lényege. Célja az, hogy megkönnyítse valamely projekt finanszírozását azáltal, hogy a közösség teremtette előnyöket kihasználva a projekt részére tőkét biztosít. A konstrukció keretében a projekttel szimpatizáló befektetők mindegyike ahhoz különböző összegű befizetéssel, illetőleg befektetéssel járul hozzá a szolgáltató által működtetett, nyilvánosan hozzáférhető, internetalapú információs rendszeren (platform) keresztül. Az ilyen jellegű finanszírozás esetében általában nem jellemző az egy-két befektető nagyobb összegű hozzájárulása, hanem az – ahogyan a nevében is benne van – elsősorban a közösség erejére épít.

A közösségi finanszírozásnak – tipikusan – három szereplője van: a befektető, a szolgáltató és a projektgazda.

A projektgazda valamely üzleti tervének megvalósításához forrást kíván gyűjteni, amit a befektető szabad pénzeszköze biztosít. Ezen két személy és igény közötti összekötő kapcsot pedig a szolgáltató és az általa üzemeltetett platform biztosítja. A szolgáltató tehát olyan módon hozza össze a projektgazdát a befektetővel, hogy a platformon megjelenést biztosít a projektgazda üzleti tervének: a projektgazda ezen a felületen egy kampány keretében mutatja be, hogy milyen célból, milyen feltételekkel és mennyi tőkét keres, a befektetők pedig az előbbi információk ismeretében hozzájárulhatnak a projekthez. A finanszírozás lényeges jellemzője, hogy a szolgáltató semmilyen kockázatot nem vállal a projektgazda üzleti tervének megvalósulását illetően, kizárólag a feleket hozza össze.

A hozzájárulás jellege alapján a finanszírozás lehet befektetési alapú („equity-based crowdfunding”) vagy hitelezési alapú („credit-based”). Előbbi esetben a befektető az általa tett vagyoni hozzájárulásért cserébe a projektgazdától értékpapírban megtestesülő tulajdonjogot (részvény) szerez, míg utóbbi esetben a befektető hitelt nyújt a projektgazda üzleti tervének megvalósításához, és ezt a hitelt a projektgazda kamatostul fizeti vissza neki. Mindkét típus jelentős összegű tőke bevonására alkalmas, amely révén kiválthatja a hagyományosnak tekinthető forrásgyűjtési lehetőségeket (banki hitelek, kockázati tőkebefektetés stb.). Az előbbi két formán túl még ismert a jutalom alapú („reward-based”) és az adomány alapú („donation-based”) finanszírozás is, amelyekre azonban már nem terjed ki a szabályozás hatálya, így azokkal a jelen cikkben sem foglalkozunk (a cikkben közösségi finanszírozáson tehát kizárólag a befektetési és a hitelezési alapú finanszírozást értjük).

Szabályozási keretek

A terület hosszú ideig nem rendelkezett megfelelő szabályozással, melyben változást a 2020 októberében megjelent – a hazai viszonylatban is követlenül hatályos és alkalmazandó – az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról szóló EU-rendelet, továbbá az annak végrehajtását elősegíteni hivatott további EU-s rendeletek (RTS-ek) hoztak. Igencsak nagynak mondható szabályozási űrt szüntetett meg az uniós szabályozás, lehetőséget biztosítva ezzel a közösségi finanszírozási tevékenység legális keretek között történő végzéséhez. A rendelet hatálya azonban kizárólag a befektetési és hitelezési alapú közösségi finanszírozásra terjed ki, és nem foglalkozik a jutalom és az adomány alapú finanszírozással, melyek – számos kérdést felvetve – így szabályozás nélkül maradtak. A fogyasztónak minősülő projektgazda részére nyújtott szolgáltatásokra ugyancsak nem terjed ki a rendelet hatálya, így ezek a tevékenységek nem minősülhetnek közösségi finanszírozásnak.

A közösségi finanszírozásra vonatkozó szabályozáshoz természetesen – az ezen előírások betartását ellenőrizni hivatott – megfelelő felügyeleti hatóság is dukál, és ezt a szerepet az MNB látja el. Közösségi finanszírozási szolgáltatásokat

csak az Európai Unióban letelepedett olyan jogi személyek nyújthatnak, amelyeket a rendeletnek megfelelően közösségi finanszírozási szolgáltatóként engedélyeztek.

Kiemelendő, hogy 2023. november 10-ig a rendelet moratóriumot biztosított, így a szolgáltatók eddig az időpontig engedély hiányában is jogszerűen folytathatták tevékenységüket. A leendő szolgáltató részére a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt az MNB adja meg, és a későbbiekben ezen hatóság látja el a szolgáltató felügyeletét is. Az MNB feladata tehát sokrétű, ugyanis az előbbi hatáskörökön túl fellép a közösségi finanszírozás engedély nélküli végzésével szemben is.

A közösségi finanszírozás előnyei

A közösségi finanszírozás egyik lényegi előnye abban rejlik, hogy segítségével olyan projektek is megvalósulhatnak, amelyek az egyéb tőkebevonási lehetőségek mellett egyébként nem tudnának. Mindezek folytán e forrásgyűjtési forma remekül kiegészítheti az eddig rendelkezésre álló finanszírozási palettát, így az intézményi (kockázati tőkealapok) és a nem intézményi (angyalbefektetők) befektetési formákat, továbbá a hitelintézetek biztosította klasszikus banki hiteleket. A közösségi finanszírozás keretében közvetlen kommunikáció alakulhat ki a szereplők között, amely azonnali visszajelzést jelenthet az adott projekt sikerességét illetően. Emellett a projekttel érintett területen magasabb szakmai tudással rendelkező befektetők is megjelenhetnek, akik akár támogatni is tudják az üzleti terv hatékony megvalósulását.

Ráadásul a szolgáltató által üzemeltetett internetes platform révén – jelentős költségmegtakarítást eredményezve – nem kapnak szerepet az egyes közvetítő intézmények. Végezetül a felületen megjelenő projekt reklám funkcióval is bír a projektgazda szemszögéből.

Túl szigorú követelmények?

A fenti, meglehetősen csábítónak tűnő finanszírozási konstrukció ellenére

ma Magyarországon egy belföldi jogi személy sem rendelkezik közösségi finanszírozásra irányuló MNB engedéllyel,

illetőleg 2023. november 10-ét megelőzően – élve a rendelet biztosította engedélyezési moratóriummal – kizárólag egy hazai szereplő végzett a rendelet hatálya alá tartozó közösségi finanszírozási tevékenységet. A külföldi szolgáltatók esetében már nagyobb a kínálat, így határon átnyúló szolgáltatás keretében több szereplő lelhető fel. Végezetül vannak, akik maradtak a rendelet által nem szabályozott jutalom vagy adomány alapú finanszírozásnál, így őket nem is érintik a közösségi finanszírozás szabályozása és annak alkalmazása körüli kérdések.

Miben keresendő tehát annak oka, hogy az MNB ajtajánál nem tolonganak az egyes leendő szolgáltatók, azzal a céllal, hogy a projektgazdákat összehozzák a befektetőkkel? Az egyik lehetséges választ a szolgáltatóra vonatkozó engedélyezési és működési követelmények, továbbá a közösségi finanszírozás végzésére vonatkozó előírások adhatják meg. Ahogyan az már korábban említésre került, a szolgáltatónak a közösségi finanszírozási tevékenység jogszerű végzéséhez az MNB által kiadott engedéllyel kell rendelkeznie. Előbbi engedély tevékenységi jellegű, azaz magához a szolgáltató alapításához nem, a közösségi finanszírozási tevékenység végzéséhez viszont már engedélyre van szükség (egylépcsős engedélyezés). További fontos elem, hogy a leendő szolgáltatónak a letelepedés szerinti állam illetékes – tehát a székhelye szerinti – hatóságához kell engedélykérelemmel folyamodnia.

Az engedélyezés során számos követelmény teljesülését kell igazolni. A leendő szolgáltatónak a beadványhoz a személyére és a végzett tevékenységre vonatkozó adatokon túlmenően – többek között – csatolnia kell a rendeletnek való megfelelést biztosító irányítási rendszer és belső ellenőrzési mechanizmusok leírását (beleértve a kockázatkezelési és a számviteli eljárásokat is); az adatkezelő rendszer ellenőrzését és védelmét szolgáló rendszerek, erőforrások és eljárások ismertetését; a prudenciális biztosítékok részletes a leírását (saját tőke igazolása, biztosítási kötvény megléte, első 3 évre vonatkozó üzleti terv stb.); valamint az üzletmenet-folytonossági tervet is. A jogszabályszerű működés érdekében számos belső szabályzat kialakítása is szükséges, amelyeket már az MNB-hez benyújtott kérelemhez mellékelni kell (pl. kiszervezésre, ügyfélpanaszok kezelésére, ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzatok).

Az engedélyezési követelmények folyamatos biztosításán túl a szolgáltatóval szemben – többek között – az is elvárás, hogy az ügyfelei érdekeinek leginkább megfelelően, becsületesen, tisztességesen és szakszerűen járjon el, hatékony és átlátható panaszkezelési eljárásokat működtessen, maradéktalanul tartsa be az összeférhetetlenségi követelményeket (pl. a saját platformon lévő projektekbe történő befektetés tilalma), továbbá vezessen nyilvántartást a szolgáltatásairól és tranzakcióiról. Kardinális előírás, hogy a szolgáltatónak tilos elfogadnia bármilyen díjazást azért, hogy a befektetői megbízásokat egy meghatározott közösségi finanszírozási ajánlat felé irányítsa, ilyen módon a szolgáltató nem tehet szert egyéb plusz bevételforrásra.

Amennyiben tüzetesebben megvizsgáljuk a szolgáltató működésérére és a közösségi finanszírozás nyújtására vonatkozó előírásokat, a tőkepiaci szektorban már ismert szabályozási megoldásokkal, hasonló fogalmi kategóriákkal is találkozhatunk. Például a MiFID II szerinti lakossági és szakmai ügyfél elhatároláshoz hasonlóan a rendelet is különbséget tesz tapasztalt és nem tapasztalt befektető között, ahol az eltérő kategóriához eltérő kötelezettségek társulnak a szolgáltató oldaláról. A szolgáltatónak a befektetési vállalkozás előzetes tájékozódási kötelezettségéhez (a megfelelés és alkalmasság felmérése) hasonlóan ugyancsak meg kell győződnie a nem tapasztalt befektető pénzügyi ismereteiről és tapasztalatairól. A projektekre vonatkozó információkat tartalmazó és a befektetők részére kötelezően rendelkezésre bocsátandó kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlap (KIIS) pedig tulajdonképpen a kibocsátói tájékoztatónak felel meg. Mindezek alapján a közösségi finanszírozás szabályozási keretrendszere – figyelembe véve annak egyedi sajátosságait is – jelentősen épít az eddigi szabályozási hagyományokra.

Összességében tehát elmondható, hogy a szolgáltatónak az engedély megszerzéséhez, továbbá a folyamatos működés során

meglehetősen széleskörű prudenciális követelménynek kell megfelelnie, amely egyes szereplőket talán elriaszt a tevékenység folytatásától.

A szigorú engedélyezési és működési követelmények léte ugyanakkor indokolt, hiszen a közösségi finanszírozási tevékenység során a befektetők által rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás sorsa forog kockán.

Engedély nélküli tevékenység veszélye

A gyakorlatban a közösségi finanszírozással kapcsolatos legnagyobb félelmet az engedélyköteles tevékenységbe ütközés veszélye jelentheti. Ez az aggodalom nem megalapozatlan, hiszen ez a forrásgyűjtési forma olyan tevékenységeket foglal magában, amelyek végzése adott esetben a pénz- vagy tőkepiac területén engedélyköteles szolgáltatásnak is minősülhet (pl. hitel- és pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi eszköz elhelyezése). Ennek kapcsán ki kell emelni, hogy a közösségi finanszírozás egy, kizárólag a rendelet hatálya alá tartozó speciális tevékenység, amelyre teljes egészében a rendelet előírásai az irányadóak. A rendelet szerint az e körben végzett tevékenységeket – a tartalmi hasonlóság ellenére – el kell határolni az egyes tagállami ágazati jogszabályok által szabályozott engedélyköteles szolgáltatásoktól. Ennek hiányában a közösségi finanszírozás ugyanis nem tudná betölteni azon eredeti rendeltetését, hogy jelentősebb adminisztratív teher nélkül nagyszámú, változó összegű pénzügyi hozzájárulások révén forráshoz juttassa az adott projektgazdát.

A fentieket erősíti meg egyrészt a hitelintézeti törvény rendelkezése, amely szerint nem minősül pénzügyi szolgáltatás közvetítésének a közösségi finanszírozási szolgáltatás, másrészt az MNB által a témában a közelmúltban kiadott állásfoglalás is. Utóbbi – a hitelezési alapú finanszírozás kapcsán – egyértelműen rögzítette, hogy a befektető által a közösségi finanszírozás keretében akár több projektgazda részére nyújtott pénzkölcsönre – amennyiben az kizárólag a rendelet által közvetlenül szabályozott jogi konstrukció keretében zajlik – a hitelintézeti törvény hatálya nem terjed ki, és így arra ezen törvény szerinti engedély megléte sem szükséges.

Amennyiben tehát a közösségi finanszírozás az arra jogosító engedély alapján és annak keretei között zajlik, az

nem valósít meg a pénz- és tőkepiaci ágazati jogszabályok hatálya alá tartozó engedélyköteles tevékenységet egyik szereplő oldaláról sem.

Ebből fakadóan a közösségi finanszírozás kapcsán főként három esetben merülhet fel az engedély nélküli tevékenység lehetősége: ha ezen forrásgyűjtési forma folytatására az arra jogosító engedély hiányában kerül sor; ha túlterjeszkednek a közösségi finanszírozás végzésére vonatkozó engedély keretein, és egyéb engedélyköteles tevékenységet végeznek; valamint ha a rendelet szerinti engedély birtokában fogyasztónak minősülő projektgazdának nyújtanak szolgáltatást. Utóbbira ugyanis nem terjed ki a rendelet hatálya, így az ilyen tevékenység engedélyköteles pénzügyi szolgáltatásnak vagy befektetési szolgáltatásnak minősülhet.

Még reménykedhetnek a startupok

Összegezve elmondható, hogy – az előzetes várakozásokkal ellentétben – a közösségi finanszírozás korábban várt felfutására jelenleg Magyarországon még nem került sor. Ebben közrejátszhatnak a szolgáltatókra vonatkozó meglehetősen szigorú követelmények, valamint az engedély nélküli tevékenységvégzéstől való félelem is. A korábbiakban ismertetett aggályok ellenére a közösségi finanszírozási tevékenységben jelentős potenciál rejlik, így elképzelhető, hogy a kezdeti időszakot követően fellendülés következik be ezen a területen. Az elsődleges célközönségének tekinthető startupok és kkv-k számára ez a finanszírozási forma ugyanis megfelelő alternatíva lehet a hagyományos forrásgyűjtési lehetőségek mellett, és az ilyen módon a tőkepiacra beáramló forrás jelentős katalizátorként hathat ezen cégek kialakulásában, fennmaradásában vagy felfutásában.

A szerző a Magyar Nemzeti Bank tőkepiaci jogérvényesítési jogi tanácsadója.

