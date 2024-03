Új befektetési őrület hódít, napok alatt lesznek emberek milliárdosok

Akik számára már a bitcoin is túl kockázatos eszköz, azok most csukják be a szemüket, mert volatilitás tekintetében a bitcoint lazán kenterbe verő mémcoinok jelentik az új őrületet. Még egy lapáttal rátesz a sztorira, hogy a befektetők már ezen coinok piacra kerülése előtt komoly összegeket öntenek a gyakorlatilag csak spekulációra használható eszközökbe. A mesés hozamokkal viszont kéz a kézben járnak a masszív bukók is, így a tapasztalatlan befektetők érdemes nagyon is résen lenniük.

Mémtoken-őrület

Az elmúlt hónapokban a piac ismét árgus szemekkel kezdte el figyelni a kriptopiacot, élen a bitcoinnal, amely a januárban elfogadott ETF-ek és az áprilisban várható felezés miatt került fókuszba. Viszont a befektetők hamar elkezdtek a bitcoinon túl is nézelődni és megkeresni a nagyobb hozampotenciállal rendelkezdő kriptoeszközöket. Így terelődött a figyelem az úgynevezett mémtokenek irányába, amelyeknek a humoros vagy mém-ihletésű jellegük mellett

gyakorlatilag semmilyen belső hasznosságuk nincsen.

Ezek az eszközök egyetlen dologra jók: spekulációra. Arra viszont nagyon is, hiszen napok alatt születnek nekik köszönhetően kriptomilliomosok. Egyesek azzal vonnak párhuzamot, amikor 2017-ben az Ethereum blokkláncára épített kriptók gombamód kezdek el szaporodni és lufit fújni. Most viszont nem az Ethereum, hanem Solana blokkláncán történik az akció. Ahogy a bikapiac egyre nagyobb lendületet vesz, a Solanára épített új memecoinok

a megjelenésüket követő napokban milliárd dolláros nagyságrendű piaci kapitalizációra tesznek szert.

2017-ben hasonlót láttunk, amikor az ICO-korszakban számos kriptoprojekt dollármilliókat gyűjtött a befektetőktől, majd végül sosem váltotta be az ígéreteit - az akkori ICO-projektek több mint 90 százaléka megbukott. Bár a gyors meggazdagodásról szóló sztorik mindig bevonzzák a kereskedőket, sokan végül elvesztik befektetéseik jelentős részét. De ne szaladjunk ennyire előre.

Száguldanak a mémkriptók

Egy kiváló példa a mémkriptó őrületre a dogwifhat nevű token, amely jelenleg a 40. legnagyobb kriptopénz a Coinmarketcap adatai szerint. A token piaci értéke év elején még 130 millió dollár környékén mozgott, mostanra pedig közelíti a 3,2 milliárd dollárt.

Forrás: Coinmarketcap

A jelenlegi mémcoin trendben a kibocsátók dollármilliókat gyűjtenek a befektetőktől úgynevezett előértékesítési, vagy presale folyamat során, amelyek az új projektek indulását előzik meg. Itt ismét párhuzam vonható az a 2017-es ICO-lufi idején látott forrásgyűjtési módszerekkel.

Hétvégén a Gumshoe nevű kriptoelemző arról írt az X-en, hogy a 48 óra alatt több mint 100 millió dollárnak megfelelő SOL kriptopénzt (a fent már említett Solana hálózat natív tokenje) utaltak a befektetők a mémcoin előértékesítési folyamatokhoz.

One hundred million dollars ($100M)Sent to memecoin presales in the last 48 hours, on SolanaCan't believe we've reached such high levels of degeneracy this fastIt's not the way I wanted it to be, but this makes SOL price targets a lot higher than expected {:url} — Gumshoe (@0xGumshoe) March 17, 2024

Az előértékesítés lényege, hogy a befektetők kriptopénzt küldenek egy kriptotárcacímre, majd a token indulása után kapnak az új coinból. Viszont nincs garancia arra, hogy a befektető az előértékesítési tárcacímre küldött kriptopénzért cserébe valaha is megkapja a tokeneket, így az előértékesítés a csalók körében is rendkívül népszerű.

Az új csillag

Az előértékesítési mánia berobbanása szorosan kötődik a Book of Meme (BOME) nevű mémcoin indulásához, amely szintén a vitatott crowdfunding modellt használta. A Pepecoin nevű szintén mémkriptóhoz köthető Darkfarms1 álnevű felhasználó által március 14-én 4 millió dollár körüli kezdeti értéken indított BOME több mint 36 000 százalékos emelkedést produkált, és kevesebb mint 56 óra alatt elérte az 1,45 milliárd dolláros csúcsot a token piaci kapitalizációja. Azóta a token korrigált ezekről a szintekről.

Az egyik korai befektető, Sundayfunday.sol – aki állítólag BOME megalkotójának személyes barátja – 420,69 SOL-t fektetett kezdetben a mémtokenbe – ami akkoriban 72 000 dollárt ért – majd ebből kevesebb mint három nap alatt 32 millió dollárt csinált - derül ki a Lookonchain blokklánc-elemző platform március 17-i X-bejegyzéséből.

sundayfunday.sol turned $72K into $30.2M in just 3 days on !sundayfunday.sol is the largest pre-sale participant, spending 421 ($72K) to participate in the pre-sale of and received 1.43B ($30.6M currently).He sold 190M for 19,646 ($3.66M) $BOME — Lookonchain (@lookonchain) March 17, 2024

Egy másik elővásárlásban résztvevő befektető 19 ezer dollárból csinált 347 millió dollárt.

A pre-sale participant sold all 347M for 34,647 ($6.58M), a gain of 340 times!He spent only 102 ($19K) to participate in the pre-sale and received 347M ! $BOME — Lookonchain (@lookonchain) March 16, 2024

Eközben a mémcoinok népszerűsége látszólag töretlen, a CoinGecko adatai szerint a szektor piaci kapitalizációja 55 milliárd dollár fölé emelkedett a hétvégén. Ezeket a mémcoinkat olyan blokkláncokon építik és bocsájtják ki, mint a Solana és az Avalanche, így most ezek is kifejezetten izgalmasak lettek.

Solana

Valamivel kevésbé kockázatos döntés lehet nem egyből a mémkriptókra ugrani, hanem azokat a blokkláncokat megvizsgálni, amelyek számára kedvező a mémkriptókban való felfokozott pörgés. A Solana (SOL) és az Avalanche (AVAX) natív tokenjei szintén emelkednek, a Solana árfolyama 58,6 százalékkal került feljebb egy hét alatt,

míg az Avalance 53,5 százalékot erősödött ugyanezen az időtávon.

A kettő közül most a Solanát nézzük meg közelebbről, mely tokenjének értéke 2021 novembere óta először lépte át a 200 dollárt, miután a hálózati aktivitás továbbra is gyorsan növekszik a mémtoken-őrület hatására. A token árfolyama jelenleg közel 24 százalékra van a 260 dolláros történelmi csúcsától, viszont a tokenek piaci értéke már beállította az új rekordot: közel 92 milliárd dolláros piaci kapitalizációt ért el a Coinmarketcap adatai szerint. A piaci kapitalizáció új rekordértéke új árfolyamcsúcs nélkül úgy lehetséges, hogy az elmúlt egy évben új tokenek kerültek a piacra.

Az elmúlt hetek során a solana a 4. legértékesebb kriptoeszközzé vált piaci kapitalizáció alapján.

Forrás: Coinmarketcap

Az adatok azt mutatják, hogy a különböző mérőszámok, mint például a hálózati volumen, az aktív tárcák, a díjak is mindenkori csúcsot döntöttek a Solana hálózatán hétvégén, elsősorban a mémcoinokhoz kapcsolható előértékesítési aktivitás megugrásának köszönhetően. A CoinDesk szerint a hálózat 3,2 millió dollárnyi díjat generált 24 óra alatt, ami megdöntötte a 2021-es 300 ezer dolláros rekordot, miközben az onchain volumen 3 milliárd dollár fölé emelkedett, megdöntve a 2022 novemberi 300 millió dolláros rekordot. Viszont a Solana blokkláncba történő nettó tőkebeáramlás negatív volt az elmúlt héten, ami arra utal, hogy nem érkezett jelentős mennyiségű új pénz az ökoszisztémába.

A hangulatmutatók alapján a Solana hálózat aktivitását valószínűleg a kisbefektetők fűtik, akik újabb mémtokenekre és előértékesítésekre vadásznak.

A Santiment adatai szerint a Solana és a The Book of Meme volt a két legtrendibb token a közösségi médiában a hétvégén.

A tömeg továbbra is úgy tekint a Solanára és a hozzá kapcsolódó mémtokenekre, mint az Ethereum-alapú projektek életképes alternatíváira

- írta a Santiment.

A Solana ralija összhangban van a DeFi ökoszisztémája iránti megújult érdeklődéssel. A Top Ledger és az OurNetwork adatai szerint a Solana-alapú decentralizált tőzsdék ebben a hónapban 30 milliárd dolláros kereskedési volument regisztráltak, tízszer magasabbat, mint egy évvel ezelőtt.

A Santiment szerint a kriptós közösségi médiában a "SOL" említések száma 322-re emelkedett. December végén egy hasonló kiugrás során a kriptopénz árfolyama 125 dolláron tetőzött, majd végül 85 dollárra korrigált.

Forrás: Santiment

Eközben a Google Trends-ben a "solana" kifejezésre való keresések a részleges adatok alapján 100-as értéket, tehát eddig nem látott keresési aktivitást mutatnak.

A 100-as skálán látható számok a keresési érdeklődést jelzik a grafikon legmagasabb pontjához képest az adott régióban és időszakban. A 100-as érték a kifejezés legnagyobb népszerűsége; az 50-es érték azt jelzi, hogy a kifejezés feleannyira népszerű. Ez annak a jele, hogy egyre többen keresik a Solanáról szóló információkat.

A közbeszédben való ennyire erős megjelentést széles körben értelmezik úgy, hogy egy lakossági befektetői őrületet jelez, amely gyakran megfigyelhető a piaci csúcsok idején.

Az alábbi, 5 éves időintervallumot ábrázoló grafikonon jól látható, hogy

a Google Trends hasonlóan kiugró értékeket mutatott 2021 utolsó négy hónapjában is, amikor a SOL 200 dollár felett tetőzött.

Nemrég bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends adatait ahhoz, hogy megtudjuk, mik a legfelkapottabb témák, hírek a világban és Magyarországon, mely témák mennyire érdeklik az embereket egy adott idősávban és területen.

Érdemes beszállni?

Ha megnézzük a solana grafikonját, elsőre szembeötlik a brutálisan magas RSI. A múltbeli példák viszont jól mutatják, hogy napos és hetes túlvett értékek ellenére is képes volt számottevően tovább ralizni az árfolyam. Ennek ellenére egy korrekció már nagyon érik, első körben a 180 dolláros szintet érdemes figyelni, ahol a január második felében indult újabb emelkedő hullámra húzott Fibonccai 23,6 százalékos korrekciós szintje található. Lefelé viszont csak 160 dollár az első komolyabb támasz: 2022 januári lokális csúcs található ezen a szinten, ez korábban ellenállás volt, áttörését követően azonban most támaszként funkcionálhat. Ez alatt 143 dollár, 2022 áprilisi lokális csúcs, most támaszként funkcionálhat, elérése jelenleg nagyon valószínűtlen.

Felfelé érdemes nézni a 217 dolláros szintet (2021 októberi lokális csúcs), és 245 dolláros szintet, ami (2021 decemberi lokális csúcs).

A cikket a Google támogatta.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images