Gránit: kezd a piac a „soft landing” narratívából átmenni a „no landing” narratívába

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írását olvashatják:

"Márciusban is tovább emelkedtek a részvénypiacok. Az S&P 500 az októberi mélypontja óta több mint 27%-kal, a Nasdaq pedig több mint 29%-kal került feljebb. Az emelkedést segítette a márciusi Fed kamatdöntőülése is, ahol a FOMC monetáris tanácsa megerősítette a korábbi három darab 25-25 bázispontos kamatvágását, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban az inflációval kapcsolatban inkább negatív hírek láttak napvilágot. Lassan kezd a piac a „soft landing” narratívából átmenni a „no landing” narratívába, ahol az infláció nem fog tudni érdemben lecsökkenni a 2%-os célszint körüli, mely piaci környezetben a kötvénypiacok rosszul, a reáleszközök viszont jól teljesíthetnek. Az erős konjunktúra mellett szól továbbra is, hogy választási évben vagyunk és az USA GDP arányos államháztartási hiánya 6-8% körülire várható az idei évben. Ekkora fiskális stimulus mellett nehéz elképzelni az idei évre gazdasági visszaesést. A magas költségvetési hiány és vélhetően erős gazdasági növekedés nem teszi vonzóvá az amerikai állampapírokat. Így bár a hosszú kötvényhozamok jelentősen csökkentek december végéig a fejlett gazdaságokban, azonban az akkori szintjeikről 40-50 bázisponttal vannak feljebb ezen instrumentumok hozamai. Így az a legvalószínűbb szcenárió az idei évre, hogy a részvénypiacok jól fognak tudni teljesíteni, míg a kötvénypiacoknak vélhetően gyengébb évük lesz.

A jelenlegi piaci pozícionáltság tükrében azonban nem eszközölnénk változtatást a legutóbbi portfólió ajánlóhoz képest."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.