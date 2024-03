K&H: itthon már érdemes a kötvények és részvények irányába átsúlyozni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Márciusban a részvénypiacok folytatták jó teljesítményüket, miután a globális gazdaság állapotáról összességében kedvező adatok érkeztek. A kötvénypiacon viszonylagos nyugalom honolt, mind az amerikai, mind az európai hosszabb hozamok a hó eleji értékek közelében zárták a márciust. Az Egyesült Államokból kedvező feldolgozóipari, lakáspiaci és munkaerő-piaci adatok érkeztek, amelyek jól mutatják, hogy az amerikai gazdaság továbbra is rendkívül ellenálló, a több, mint két évtizedes magasságban álló alapkamat ellenére is. Az amerikai jegybank legutóbbi kamatdöntő ülésén nem változtatott az irányadó kamatszinten, míg felfelé módosították a növekedési és inflációs várakozásaikat és a hosszú távú egyensúlyi kamatszintet is. Az eurozónából is pozitív gazdasági adatokat jelentettek, a fogyasztói bizalom és a beszerzési menedzser indexek is kedvezően alakultak.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. Amíg az amerikai és a globális gazdaság jól teljesít, a részvénypiacok is erősek maradhatnak, azonban a jelenlegi értékeltségi szintek már inkább drágának mondhatóak és nagyon sok pozitív várakozás árazódott be az árfolyamokba, így egyre nő a negatív meglepetések esélye is. A részvényeken belül felülsúlyozzuk Japánt, míg az észak-amerikai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az élelmiszergyártó és gyógyszeripari vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó és a pénzügyi vállalatok részvényei is vonzóak. Ezzel szemben a gazdasági folyamatok kevésbé kedveznek a szállítmányozási, az autóipari vagy az ipari szektor papírjainak, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

Összességében a vegyes alapjainkban továbbra is a hosszú távú súly alatt tartjuk a részvénykitettséget míg magasabban tartjuk a biztonságosabb, és a jelenlegi kamatkörnyezetben még mindig vonzó hozamot kínáló pénzpiaci eszközök arányát. A kötvényekből a hosszú távú súlynak megfelelő mennyiséget tartunk. A pénzpiaci eszközöket továbbra is felülsúlyozzuk, azonban az itthon tovább folytatódó jegybanki kamatcsökkentési ciklus nyomán fokozatosan csökkentjük a pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliókban és ebből a kötvények és a részvények irányába súlyozunk át."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.