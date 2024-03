Milyen tőzsdei korrekció? Most kaptak csak igazán vérszemet a hazai profi befektetők

Márciusban folytatódtak a csúcsdöntések az amerikai és nyugat-európai tőzsdéken, ezzel párhuzamosan a magyar profi befektetők is bátrabbak lettek: elkezdték venni a részvényeket és a nemzetközi kötvényeket a modellportfóliókba, a pénzpiaci eszközöket pedig csökkentették. Vannak persze még óvatos hangok, akik szerint nem múlt el a tőzsdei korrekció esélye.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a márciusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben kilenc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Folytatódnak a csúcsdöntések a részvénypiacon

Márciusban folytatódtak a csúcsdöntések az amerikai és nyugat-európai tőzsdéken: az AI sztori és egy „kevésbé szigorú” Fed kamatpálya-becslés elegendő munícióval szolgált a részvénypiacok emelkedésének – olvasható a mostani portfólió-ajánlókban. A piacok egy elég optimista jövőképet áraznak, ahol a gazdaság elkerüli a recessziót, emellett az infláció csökken, és a jegybankok csökkentik a kamatokat. Bár a pénzpiacokon az idénre várt kamatcsökkentések száma látványosan csökkent év eleje óta, ez a részvénypiacokon még nem okozott problémát.

Ugyanakkor óvatosságra is intenek a hazai szakértők: a tech szektor továbbra is túlfűtöttség jeleit mutatja, valamint a magas kamatkörnyezet fennmaradása miatt is sebezhetőek lehetnek a piacok, igaz, az óvatos hozzáállás némiképp már enyhült.

Érdekesség, hogy a pozitív részvénypiaci hangulat mellett a hosszú távú hozamok inkább emelkedtek, az amerikai 10 és 30 éves hozam a december végi 4% alatti szintről ismét stabilan 4% fölé került, és ezzel együtt az előretekintő reálhozamok is emelkedtek, a 30 éves reálhozam már a 2%-ot közelíti – írja az egyik portfóliómenedzser.

Itthon is zajlott az élet, a forint tovább gyengült részben amiatt, hogy a jegybanktörvény kapcsán a jegybank és a kormányzat újra egymásnak feszült, valamint a tavaly decemberben felszabadított EU-s források miatt az Európai Parlament pert indított az ezt jóváhagyó Európai Bizottság ellen. Mindezek hatására majdnem 400-ig felment az EURHUF árfolyam, és azóta sem sikerült érdemben visszaerősödni. A gyengülő forint is hozzájárult, hogy a jegybank visszatért a 75 bázispontos lépésközhöz, márciusban így 8,25%-ra vágták az alapkamatot.

Bátrabbak lettek a hazai profik

Azzal, hogy márciusban is erősen teljesítettek a részvénypiacok, a hazai portfóliómenedzserek is bátrabbak lettek: februárhoz képest felülsúlyozták a részvénybefektetéseket, azon belül is gyakorlatilag mindegyik eszközosztályt. A kötvényeken belül a nemzetközi kötvényeknek szavaztak most bizalmat, mindezt a pénzpiaci eszközök kárára:

A részletes bontást megvizsgálva is jól látszik a kötvények újbóli előtérbe kerülése. A nemzetközi kötvények aránya már meghaladta a 20%-ot márciusban a modellportfólión belül, a hazai kötvények és a pénzpiaci eszközök súlya viszont csökkent. A fejlett piaci részvény súlya kissé nőni tudott a vizsgált hónapban.

A nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot mutatja a pénzpiaci eszközök súlyának visszaesése, legutóbb tavaly novemberben láttunk ilyen alacsony szintet. Ezzel párhuzamosan a részvények aránya nőni tudott, míg a kötvényeké és az alternatív befektetéseké inkább csak stagnált.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép forrása: Getty Images