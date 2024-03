Raiffeisen: továbbra is jelentős az inflációs kockázat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Márciusban tovább folytatódott az emelkedés a főbb részvénypiacokon, az S&P 500 már 10% körül emelkedett ebben az évben. Az idén a főbb piacok közül eddig a legjobb a japán volt, amit segített a jen gyengesége is, míg a többi ázsiai piac, ezen belül a kínai és a koreai teljesítménye gyenge volt, ráadásul dollárban számolva inkább csak stagnáltak. A kelet-európai indexek tavalyi emelkedése kifulladt, a CETOP index dollárban számolva szintén nulla körüli hozamot mutat év eleje óta. A nagy amerikai technológiai cégek továbbra is vezetik az emelkedést, a „Magnificent 7” közül a tavalyi nagy nyertes NVIDIA csaknem megduplázta az árfolyamát év eleje óta, leelőzte a Google-t és az Amazont, és lassan utoléri az Apple-t piaci kapitalizációban. A kisebb cégek részvényeit tartalmazó Russell 2000 index viszont lemaradt a nagyoktól, minimális emelkedést mutat. Az európai nagy cégek részvényeiben február végétől egy érezhető erősödés indult be, a Stoxx Europe 600 index emelkedése év elejétől csaknem beérte az S&P 500-at, bár ezt árnyalja, hogy az euró az év elejéhez képest gyengült.

Ami érdekesség, hogy a pozitív részvénypiaci hangulat mellett a hosszú távú hozamok inkább emelkedtek, az amerikai 10 és 30 éves hozam a december végi 4% alatti szintről ismét stabilan 4% fölé került, és ezzel együtt az előretekintő reálhozamok is emelkedtek, a 30 éves reálhozam már a 2%-ot közelíti. A hosszú távú hozamok emelkedése elméletileg főleg a növekedési típusú részvényekre van negatív hatással, a túlnyomórészt a jövőben várható eredményeket egyre magasabb kamatlábbal kell diszkontálni, hogy a jelenértékeket megkapjuk.

A piacok általában egy elég optimista jövőképet áraznak, ahol a gazdaság elkerüli a recessziót, emellett az infláció csökken, és a jegybankok csökkentik a kamatokat. Bár a pénzpiacokon az idénre várt kamatcsökkentések száma látványosan csökkent év eleje óta, ez a részvénypiacokon még nem okozott problémát. A kamatcsökkentések elmaradása, vagy mégis megtörténte abban az esetben, ha gyengülnek a gazdaságok, a kockázatos eszközökre negatívan hathat az év további részében.

Mi továbbra is jelentősnek tartjuk az inflációs kockázatot is, ahol a reáleszközök tartását és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozását javasoljuk egy jól diverzifikált portfólióban. Kivételt jelentenek a fejlett piaci pozitív reálkamatot nyújtó inflációkövető kötvények, amelyek védelmet nyújtanak az elinflálódás ellen, miközben segítségükkel hosszú távra lehet pozitív reálhozamot rögzíteni. A modellportfólióban az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és a nyersanyagok), a magas kamatokat kínáló pénzpiaci eszközök és a részvények súlya a meghatározó, az egyes súlyokat változatlanul hagytuk. A részvények között az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.