VIG: teljes pálfordulás a Fednél

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a VIG Alapkezelő írását olvashatják:

"A márciusi amerikai jegybank döntés után úgy döntöttünk, hogy növeljük a pénzpiaci eszközöket és ezzel arányban csökkentjük a nemzetközi kötvény kitettséget.

Amerikában változatlanul a legfontosabb, a piacot meghatározó esemény a jegybank kamatdöntő ülése, illetve az azt követő sajtótájékoztató. Az alapkamat a várakozásoknak megfelelően nem változott, de az utána lévő sajtóeseményen Jerome Powell erős hullámokat kavart. A jegybank elnöke, ha burkoltan is, de közölte, hogy a Fednek már nem célja az infláció 2% alá szorítása, és inkább a munkanélküliségi ráta alakulására koncentrál. Ez teljes pálfordulás a korábbi kijelentésekhez képest. Míg ugyanis eddig a jegybankelnök hangsúlyt fektetett arra, hogy az amerikai infláció csökkentését tartja a legfontosabbnak, most már akkor is hajlandó lesz kamatot vágni, ha az infláció tartósan magasabban maradt a vártnál.

Ez viszont teljesen más lábra helyezi a befektetési spektrumot. Ha a jegybanknak már nem az infláció lehozatala a prioritás, és ha a gyenge munkanélküliségi adatok miatt kamatot is hajlandó vágni, akkor gyakorlatilag a pénzügyi politika a 1970-es éveket fogja megidézni. Relatív alacsony gazdasági aktivitás, magas inflációval. Ami senkinek nem lenne jó, és abban biztosak lehetünk, hogy a piacok tesztelni fogják a jegybankelnököt. De mivel idén elnökválasztási év van az Egyesült Államokban, az is elképzelhető, hogy a felvázolt status quo csak novemberig lesz aktuális. Ha az infláció addigra olyan szintet ér el, ami már a jegybank vezetője szerint sem vállalható, akkor egy újabb kamatemelési ciklus elé fogunk nézni.

A kínai makroadatok, bár még mindig vegyesek, de kezdenek pozitív képet mutatni a kínai gazdaságról. Az ipari termelés 7 százalékos bővülése jelentősen meghaladja a várt 5,3 százalékot, miközben a kiskereskedelmi értékesítés 5,5 százalékos emelkedése nagyjából hozta a papírformát. A beruházások 4,2 százalékos bővülése is jó adatnak tekinthető, miközben a továbbra is a kínai gazdaság leggyengébb lábának számító ingatlanpiac teljesítménye 9 százalékkal esett - mondjuk ez nem volt nagy meglepetés. A munkanélküliségi ráta a december végi 5,1-ről 5,3 százalékra nőtt. A teljes hitelállomány bővülés pedig 10,1 százalékot ért el, ami a valaha mért legalacsonyabb érték (az elemzők egytizeddel magasabbat vártak), az M2 pénzmennyiség is 8,8 helyett 8,7 százalékkal nőtt.

Összességében tehát Kínát a helyi statisztikák alapján a feldolgozóipar és a kiskereskedelem támasztja, de a növekedés nem lesz kirobbanó és az ingatlanszektor lehűtése tovább tart. A Caixin kínai szolgáltató szektort mérő PMI beszerzési menedzser index mutatója februárban 52,7-ről 52,5-re csökkent, ugyanakkor a cégek általában optimistábbak lettek a következő 12 hónapra vonatkozóan. A hivatalos kínai feldolgozóipari PMI értéke 49,1 lett, amely a vártnak megfelelő, a Caixin hasonló, inkább a kisebb és magáncégeket mérő felmérése pedig szintén a várt 50,9-re emelkedett februárban.

A kínai újév torzító hatása miatt viszont igazából a tavaszi adatok lesznek majd fontosak Kínában. A szolgáltató szektor viszont érdemi javulást mutatott februárban. Az inflációs adatok sem lepték meg a befektetőket. A fogyasztói árindex augusztus óta nem mutatott év/év alapon emelkedést, most azonban ennek mértéke 0,7 százalékos volt, míg a termelői árak a vártnak megfelelően 2,7 százalékkal csökkentek. Elemzők szerint az újév miatti turisztikai költés húzta meg a szolgáltatások árindexét, emiatt még nem lehet véglegesen kijelenteni, hogy Kínában megtört a deflációs spirál. Az adatok ugyanakkor biztatóak.

Itthon a Magyar Nemzeti Bank márciusban 75 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, ami így már 8,25%. Virág Barnabás szerint a döntés egyhangú volt. A jegybank alelnöke hozzátette még, hogy a jövőben kisebb lépésekben fogják csökkenteni a kamatot, amit a nyárra már 6-7% között vizionál. Az MNB szerint az infláció csökken, a 2024-es évre 5-6% körül fog alakulni, és a jövőben inkább a forint erősödése-gyengülése fogja befolyásolni az infláció mértékét. A kamatdöntés után a forint kicsit gyengült az euróval szemben, és a 395-ös szint fölé emelkedett. Mindezek hatására a modell portfóliónkon kis mértékben változtattunk."

