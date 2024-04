Mi lesz most a forinttal, a részvényekkel és a befektetéseinkkel? Megkérdeztük a profikat

Erős negyedéven vannak túl a globális részvénypiacok, sokak szerint már régóta érik egy kisebb-nagyobb korrekció. Mégis, az egyre intenzívebben lángoló geopolitikai feszültségek és a makrogazdasági környezet kihívásai ellenére a Portfolio által megkérdezett szakértők szerint nincsenek kizárva az újabb csúcsdöntések. Nem fognak idén unatkozni a kötvénybefektetők sem, a forint pedig könnyen áttörheti a 400-as szintet az euróval szemben. A kötvényalapokat vásárlóknak így érdemes körültekintőnek lenniük, a devizás alapok kereslete pedig felélénkülhet. Megkérdeztük három alapkezelő szakértőit, hogyan értékelik a mostani piaci történéseket.

A megkérdezett szakértők nagyrészt egyetértenek abban, hogy az év második felében, az európai hozamokat lekövetve a magyar kötvénypiaci hozamok is csökkenésnek indulhatnak, ebből kifolyólag van, aki úgy véli: a hosszú kötvényalapok vásárlói most sokkal jobb hozamkilátásokra számíthatnak, mint év elején, akár forintos, akár devizás alapokról beszélünk. Vannak viszont olyan hangok is, akik szerint a hosszú hazai kötvényalapok jelenleg kevésbé vonzóak, mint a rövid futamidejűek, mivel az EKB-val kapcsolatos nyári kamatvágási várakozások mellett a tervezettnél sokkal nagyobb magyar költségvetési hiány és a nyártól ismét emelkedő hazai infláció következtében a magyar kötvényhozamok relatíve többet emelkedhetnek, illetve később magasabban ragadhatnak.

A forint kapcsán erősebb konszenzus alakult ki: a megkérdezett portfóliómenedzserek valószínűnek tartják, hogy a forint árfolyama az idei évben átlépi a 400-as szintet az euróval szemben. A forint további gyengülése pozitívan hathat a devizás alapok értékesítésére, bár többen is megjegyzik, hogy a lakossági megtakarításoknak már most is egy jelentős része tartósan devizában (főleg euróban, kevésbé dollárban) denominált befektetési alapokban van.

Megkérdeztük a hazai profikat az árupiaci és nyersanyagpiaci kilátásokról is, válaszukban kifejtik, hogy az elmúlt év inkább oldalazó, lefele tartó nyersanyagárai után idén magukra találtak az árupiacok, elsősorban a fémek és a nyersolaj kiemelkedő teljesítményének köszönhetően. Az OPEC+ országok kitermelés-szabályozása és a folyamatos geopolitikai feszültségek megnövelik a biztonságos menedéknek tartott eszközök, így a nemesfémek keresletét is. Ugyanakkor van, aki óvva int: a kockázatok rövid és hosszú távon is jelen vannak, így nem biztos, hogy most érdemes növelni az árupiaci kitettséget a portfólióban.

A részvénypiacoknál pedig úgy vélik a profik, érdemes külön kezelni Amerikát és Európát: Európában az értékeltségi szintek kevésbé feszítettek, mint az USA-ban, de amíg kitart a globális feldolgozóipari konjunktúra, addig akár új csúcsra is mehetnek a globális részvénypiacok, de már nem várható nagy tér a további jelentős emelkedés előtt. Van, aki úgy látja, hogy hosszabb távon Európában a részvények jóval vonzóbb befektetések a kötvényeknél, míg az Egyesült Államokban az inflációindexált állampapírok kedvezőbb alternatívát nyújtanak a részvénypiacnál. De itthon is van mit keresniük a befektetőknek: fundamentális szemszögből a magyar piac még mindig nagyon nyomott értékeltségen forog, melyhez rendkívül jó negyedéves jelentések társulnak, amely stabil alapot szolgáltathat a további árfolyamemelkedéshez – összegzi az egyik szakértő.

Mostani körképünkben a Gránit Alapkezelő, a Hold Alapkezelő és az OTP Alapkezelő befektetési szakértői vettek részt.

Elég látványos kötvényhozam-emelkedés jellemzi eddig az évet, az amerikai 10 éves államkötvény akár az 5%-os szintet is áttörheti. Mi lesz a magyar kötvénypiacon, a 7% körüli hozamszint már kedvező belépési pont vagy mehet ez még felfelé? Mit jelent mindez a kötvényalapokat vásárlóknak?

Horváth Gergő, junior portfóliómanager (Gránit): Az elmúlt időszakban a magyar kötvénypiaci hozamok jelentősen emelkedtek elsősorban a befektetők által, a globálisan nagy hatással bíró jegybankok által várt kamatvágási ciklus megkezdésének fokozatos kitolódásának és a nagy volumenű első negyedéves kötvény kibocsátásoknak köszönhetően. Jelenlegi kötvénypiaci hozamszintek a tavalyi év novemberben látott hozamszinteknek megfelelő. Rövid távon továbbra is emelkedhetnek még a core és hazai kötvényhozamok az geopolitikai kockázatok növekedésének és a továbbra is nagy volumenű kötvény kibocsátások következtében. Azonban közép távon, már érdemes lehet ezeken a szinteken óvatosan növelni a durációt, hiszen az Európai Központi Banknak tere nyílhat arra, hogy megkezdje az idei év második felében a monetáris expanzív periódusát.

Így az európai core piaci hozamokat lekövetve, az év második felében a magyar hozamok is csökkenésnek indulhatnak.

Szabó József, befektetési igazgató (OTP): Az év végére kialakult hazai hozamszintekről korrekciót vártunk, ez a korrekció el is indult az új évben, aztán a tavaszi hónapokban nagyobb lendületet vett. A legfontosabb mozgatóerő a kamatvágási várakozások mérséklődése, amit a vártnál makacsabb inflációs adatok váltottak ki, elsősorban az USA-ban. A hazai infláció ütemes csökkenése ellenére a nemzetközi kamatkilátások átértékeléséhez az MNB-nek is alkalmazkodnia kellett, ennek megfelelően óvatosabbá vált a kilátásba helyezett kamatpályát illetően. Ez a teljes hozamgörbét feljebb tolta, de leginkább a kamatvárakozások által legjobban befolyásolt 3-5 éves lejáratok hozamai emelkedtek. A magyar állampapírhozamok visszatértek a 2023 novemberében jellemző szintekre, ugyanakkor azóta a magyar inflációs adatok és a jegybanki irányadó kamat is jelentősen csökkent.

A 7% fölötti hazai hozamszintet vonzó belépési pontnak gondoljuk, változatlan az év eleji véleményünk, hogy a hazai piacon 2024-et valószínűleg a sávos mozgások fogják jellemezni és az év egészében kb. a folyó hozamot lehet megkeresni az állampapírpiacon.

A 7% fölötti folyó nominális hozam mellett várhatóan némi ex post reálhozamot is elkönyvelhetnek majd a befektetők. A kilátásokat külső hatásként az értékelhetné át, ha a másodkörös inflációs hatások miatt a nagy jegybankok a kamatemelések újrakezdésére kényszerülnek. Ez a várakozásokat immár hosszú ideje felülmúlóan erős USA gazdaság ellenére ugyanakkor jelenleg valószínűtlen, inkább a kamatszint szinten tartása várható és a maradék kamatvágási várakozások kiárazása. A hazai kamatkörnyezet szempontjából meghatározóbb EKB politikájában biztosabbnak is látszik a kamatvágás, erre jó eséllyel már júniusban sor kerülhet, a piaci árazásnak közel megfelelően. A hazai hatások közül az egyensúlyi mutatók erőteljes romlása, illetve egy külső vagy belső eredetű negatív kockázati sokk vezethetne az elvárt kockázati prémium megugrásához, ami még magasabbra vihetné a forinthozamokat. Emlékeztetőül: 8%-os forinthozamok 2023 tavaszán-nyarán voltak jellemzőek, amikor az irányadó kamat még magasan a kétszámjegyű tartományban volt, akárcsak az infláció – és a befektetőket az állampapírpiac felé terelő szabályozási intézkedések még nem léptek életbe. A hosszú kötvényalapok vásárlói most sokkal jobb hozamkilátásokra számíthatnak, mint év elején, akár forintos, akár devizás alapokról beszélünk – és az egyedi kötvénybefektetésektől eltérően támaszkodhatnak az alapok képességére, hogy a piaci lehetőségek változására gyorsan és rugalmasan tudnak reagálni.

Móricz Dániel, befektetési igazgató (Hold): A vártnál jobb globális gazdasági konjunktúra és magasabb amerikai inflációs adatok hatására az idei évben emelkedtek a globális kötvényhozamok. A befektetők megítélése szerint csökkent a recessziós veszély. Ez a magyar kötvényhozamokat is felfelé tolta. Ezek a folyamatok a következő hetekben, néhány hónapban folytatódhatnak. Ugyanakkor a magasabb hozamszint és a vártnál későbbi amerikai monetáris lazítás, az emelkedő energiaárakkal karöltve idővel ismét fékezik majd a gazdaságokat, ráadásul az USA-ban fokozatosan romlik a munkaerőpiaci helyzet (csökken a kereslet). Összességében ez idővel visszafordíthatja a hozamemelkedést a fejlett piacokon. Ez befolyásolja a magyar állampapírpiaci folyamatokat is, de a tervezettnél sokkal nagyobb költségvetési hiány és – többek között a kétszámjegyű bérnövekedés miatt – nyártól ismét emelkedő hazai infláció következtében a magyar kötvényhozamok relatíve többet emelkedhetnek, illetve később magasabban ragadhatnak.

Mindezek alapján a hosszú hazai kötvényalapok megítélésem szerint jelenleg kevésbé vonzóak, mint a rövid futamidejűek.

A forint továbbra is gyengülő pályán van az euróval szemben, várakozásotok szerint mehet az árfolyam 400 fölé is a közeljövőben? Ez milyen hatással járhat az alapok értékesítésére és hozamteljesítményére?

Móricz Dániel, befektetési igazgató (Hold): Valószínűnek tartom, hogy az idei évben a forint árfolyama az euróval szemben jár majd a 400-as szint fölött is. Itt a globális kockázatvállalási hajlandóság alakulása mellett a hazai alapkamatpálya a legfontosabb tényező. Megítélésem szerint az MNB-nek már nincs túl sok mozgástere a kamatok vágására úgy, hogy annak hatására ne gyengüljön a forint árfolyama. A gyengébb forintárfolyam valószínűleg nem lesz érdemi hatással az alapok értékesítésére.

A lakossági megtakarításoknak már most is egy jelentős része tartósan devizában (főleg euróban, kevésbé dollárban) denominált befektetési alapokban van.

A forintban denominált befektetési alapok esetében is van mögöttes devizakitettség, tehát a forint gyengülése javíthatja a forintban kimutatott hozamokat.

Szabó József, befektetési igazgató (OTP): A forint gyengülésére reagálva az MNB hangsúlyosabban kiemelte a devizaárfolyam szerepét az inflációs folyamatok és kilátások alakításában. A forint érzékenysége a hazai és nemzetközi hatásokra megmarad, de arra számítunk, hogy a jegybank a rendelkezésére álló eszközökkel csillapítani igyekszik majd az árfolyam ingadozását.

Az év végi forward árfolyamok ugyanakkor 400 felett vannak, ennek – és a korábbi időszak árfolyamcsúcsainak – tükrében azért a 400 feletti árfolyam nem elképzelhetetlen kilátás.

A forint megingásai mellett a devizaalapú vagy kemény devizás befektetésekkel is rendelkező alapok iránti érdeklődés általában megnő, ez az elmúlt időszakban is egyértelműen látható volt. A devizakitettséget aktívan kezelő, használó alapok akár profitálhatnak is az ingadozásokból, a fedezetlen devizaeszközök tartásából, vagy a forintra fedezett devizás eszközök taktikus kezeléséből.

Rigó Gábor, portfóliómanager (Gránit): A magyar inflációs folyamatok egyelőre nem görgetnek akadályt a további monetáris lazítások elé, ugyanakkor jelenleg nem is ez jelenti a legnagyobb korlátot, sokkal inkább a világpiac vezető jegybankjainak monetáris politikája. Mivel ott ragadósabbnak tűnik az infláció, ezáltal később kezdhetik meg a kamatvágási ciklusaikat, és így lassanként eltűnik a pozitív „carry” a forint oldaláról, ami miatt sokkal sérülékenyebb lehet a magyar fizetőeszköz.

Ezek a folyamatok az év hátralevő részében eredményezhetnek akár tartósan is 400 forint feletti euró árfolyamot.

A magasabb árfolyam hosszútávon negatívan hathat a magyar háztartások megtakarítási szokásaira, ezáltal csökkentve a befektetési alapokba befolyó pénz mértékét. A fedezetlen devizakitettséggel működő alapok teljesítményére pozitív hatást gyakorolna a gyengülő forint.

A kedvező növekedési adatok és a piaci no-landing várakozások mellett vannak most jó beszállási pontok az árupiacokon?

Hosszú Ferenc, befektetési igazgató (OTP): Az elmúlt év inkább oldalazó – lefele tartó nyersanyagárai után idén magukra találtak az árupiacok, elsősorban a fémek és a nyersolaj kiemelkedő teljesítményének köszönhetően. Mindez részben valóban a piac erősödő „no-landing” várakozásának köszönhető, ugyanakkor a nyersanyagok többségének az egyedi tényezői miatt is kedvezőek a kilátásai a gazdaság földet érésének típusától függetlenül is (amennyiben a „hard-landinget” elkerüljük).

Makro szinten az elmúlt évek deglobalizációs trendje fokozódhat, a geopolitikai konfliktusok rövid távú enyhülése kevéssé valószínű, az év második felében esedékes amerikai választások kimenetelétől függően pedig aggályokat okozhat a Kínával folytatott kereskedelmi háború újbóli élesedése is.

Az energiaszektorban az OPEC+ országok kitermelés-szabályozása eredményesnek tűnik, az előttünk álló hónapokban számottevően szűkülhet a piac, ami az árak további emelkedéséhez vezethet. Ezt támogatják a folyamatos geopolitikai feszültségek, amelyek a kínálat további csökkenésének veszélyével fenyegetnek.

A bizonytalan környezet megnöveli a biztonságos menedéknek tartott eszközök, így a nemesfémek keresletét is. Az arany árfolyamát támogatta már az elmúlt hónapokban is az erős dedollarizációs trend, és a megemelkedett jegybanki kereslet. Ennek fennmaradására továbbra is számíthatunk, sőt a hozamok esetleges csökkenése az év későbbi részében újabb befektetőket vonzhat a piacra. Ha pedig az infláció ismét emelkedésnek indulna, a nemesfémek ebben a környezetben is jó fedezetet jelenthetnek.

Ezért a korrekciókat érdemes lehet vételekre kihasználni a közép- és hosszú távon gondolkodó befektetőknek.

A főbb ipari fémek több mint egy éves csúcsra emelkedtek, árfolyamukat támogatják a rugalmatlan és középtávon alultervezett termelői kapacitások, illetve az elmúlt években - a magas finanszírozási kamatlábak miatt - kimerített készletek újbóli feltöltése. A réz az elkövetkező években strukturális hiánnyal nézhet szembe, mert a kínálati gyengeséggel szemben Kína stabilizálódása, a zöld átállás, sőt kisebb mértékben az AI-forradalom miatt egyre erősödő kereslettel néz szembe. Rövid távon ugyan a spekulatív kereslet már talán túlzóan felhajtotta az árakat, de a korrekciókban itt is érdemes lehet vételekben gondolkozni.

Az agrárszektorban a gabonafélék lokális mélypontokon kereskednek jelenleg erőteljes negatív pozicionáltság mellett, ami a terméshez kapcsolódó negatív hírek esetén akár nagyobb mértékű áremelkedéshez is vezethet. A kedvező kilátások mellett az áru- és részvénypiacok korrelációja is alacsony szinten maradhat, így az árupiaci befektetések jó diverzifikációs lehetőséggel kecsegtetnek a befektetők portfóliójában.

Rigó Gábor, portfóliómanager (Gránit): Ameddig fennmarad a gazdasági növekedés globálisan, és a világ vezető jegybankjai sem kezdik el a monetáris politikájuk enyhítését, akkor a historikus analógiák alapján a nyersanyag piacokon egy pozitív időszak jöhet. Ugyan ezt támogatja, hogy az erősödő feldolgozóipar, illetve a fogyasztás felfutása miatt a keresleti oldalról is érkezik nyomás a nyersanyagárakra. Az OPEC mindeközben továbbra is a kitermelés visszafogását támogatja, a legutóbbi ülésükön június végéig meghosszabbították a napi 2,2 millió hordós termeléscsökkentést. Bár már jelentősen emelkedtek a nyersanyagárak az elmúlt időszakban, de ha a nemzetközi helyzet változatlan marad, az jó beszállási lehetőségeket jelenthet a következő időszakban is.

Móricz Dániel, befektetési igazgató (Hold): Hosszabb távon nézve az árupiacok a részvényekhez képest nyomottabb szinten vannak.

Személy szerint én arra számítok, hogy ebben az évtizedben a globális infláció magasabb szinten stabilizálódhat, egy ilyen időszakban pedig van helye az árupiaci befektetéseknek a portfólióban.

Meg kell azonban jegyezni, hogy hosszú távon az árupiacnál vonzóbbak a nyersanyagkapcsolt részvények, ugyanis utóbbiak fizetnek osztalékot. Másrészt, ahogy említettem, én a második félévben, de legkésőbb 2025 első harmadában érdemi globális gazdasági lassulásra számítok, egy ilyen környezetben pedig a nyersanyagok nem teljesítenek jól. Rövid távon pedig intő jelnek gondolom az olajár közel-keleti konfliktusra adott visszafogott reakcióját.

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy nem most érdemes növelni az árupiaci kitettséget a portfólióban.

Várható-e nagyobb korrekció a részvénypiacokon vagy jönnek az újabb csúcsok? Mely régiók és vállalatok lehetnek felülteljesítők az alapkezelői kínálatban és miért?

Móricz Dániel, befektetési igazgató (Hold): Az optimista pozícionáltság alapján nem lenne meglepő, ha a következő napokban, néhány hétben folytatódna a nemrég kezdődött részvénypiaci korrekció. Ezt követően, amíg kitart a globális feldolgozóipari konjunktúra, addig még újra emelkedhetnek a globális részvénypiacok, akár új csúcsra is mehetnek.

Megítélésem szerint azonban ez már nem fog túl sokáig tartani és nincs is nagy tér további jelentős emelkedésre, amivel szemben egyéves távon jóval nagyobb kockázatnak gondolom az esést.

Érdemes tehát most a kockázati kitettséget, a részvények arányát óvatosabb, a hosszú távú átlagosnál alacsonyabb szinten tartani. Részvénybefektetések esetében mi mindig több éves távlatban gondolkodunk, aminek az előnye, hogy az 5-10 éves távon elérhető hozamokat leginkább meghatározó tényező a vásárláskori értékeltségi szint (1-2 éves távon mindazonáltal ez alig számít). Ezzel a hosszú távú szemlélettel most alapvetően az európai (mind néhány közép-kelet-európai, mind néhány nyugat-európai), valamint a latin-amerikai részvénypiacok a vonzóak, ahol az értékeltségi szintek – különösen az USA részvénypiacához képest – relative jóval nyomottabbak.

Hosszabb távon, véleményem szerint Európában a részvények jóval vonzóbb befektetések a kötvényeknél, míg az Egyesült Államokban az inflációindexált állampapírok kedvezőbb alternatívát nyújtanak a részvénypiacnál.

Mandl Gergely, senior portfóliómanager (Gránit): Jelenleg a főbb fejlett piaci gazdaságokat tekintve nem látszik olyan komolyabb probléma, amely igazán negatívan érinthetné a fejlett piaci gazdaságokat, aminek következtében egy komolyabb részvénypiaci lejtmenet alakulhatnak ki. Az amerikai gazdaságot tekintve azonban azt elmondhatjuk, hogy csökkent annak a valószínűsége, hogy a jelentős fiskális stimuluson túl komolyabb monetáris stimulus is érkezzen a piacra, hiszen az USA-ban kicsit ragadósabbnak tűnik az infláció, mint az Eurozónában. Így előállhat az a szcenárió, hogy míg az USA-ban a Fed ki kell, hogy tartson a jelenlegi monetáris kondíciói mellett, addig az EKB el fogja tudni kezdeni a monetáris kondíciók lazítását, ezzel pedig további hátszelet fog tudni adni az európai gazdaságnak és egyben az európai részvénypiacoknak is.

Az európai piacok várható jó teljesítménye pedig segítheti a Közép-Kelet európai és a PIGS országok jó teljesítményét is. Mivel ezek a régiók érzékenyebbek a gazdasági ciklusokra, így ezen régiós papíroktól várnák jobb teljesítményt.

Halas Zoltán, szenior portfolió menedzser (fejlett piacok, OTP): Nagyobb korrekcióra jelenleg nem számítunk, kisebb korrekcióra, konszolidációra igen. Ez a folyamat már most is tart, véleményünk szerint a fejlett piacok enyhén túladottak, de nagyon erős negyedéven vannak túl, ezért egy természetes korrekció belefér a világnézetünkbe, és nem változtatja meg az idei pozitív világképünket a részvénypiaci kilátásokat illetően. A most induló jelentési szezon hozhat volatilitást a fejlett piacokra, ezért valószínűleg érdemes kivárni a vételekkel: magas értékeltségi szinten és jelentős emelkedésen vannak túl a piacok, illetve makrogazdasági oldalról is pozitív hírek jelentek meg, amely fokozhatta az elemzői várakozásokat. Európában az értékeltségi szintek kevésbé feszítettek, mint az USA-ban, illetve monetáris fronton divergencia figyelhető meg a két piac között: Európában már lőtávolságba került a monetáris lazítás, az USA-ban ugyanakkor egyre távolodik. A gazdasági aktivitást mérő mutatókban mindenhol javulás figyelhető meg, amely általánosságban kedvező a részvénypiac számára. Pozitív, hogy a kínai gazdaságban is kedvező folyamatokat látunk, amely az európai gazdaságra szintén kedvezőbben hathat, mint az amerikaira.

Ennek megfelelően rövid távon az európai piacban nagyobb fantáziát látunk, ugyanakkor az amerikai technológiai óriások és AI kapcsolt vállalatok okozhatnak újból meglepetést, mint ahogy az elmúlt évben folyamatosan tették.

Czakó Ágnes, szenior portfóliómenedzser (KKE régió, OTP): A régiónkban a kilátások és értékeltségi szintek továbbra is kedvezőek, a monetáris szigorítási ciklus véget ért. A kamatlábak és az infláció 2023 második felében megindult csökkenése régiós szinten pozitív katalizátorként szolgálhat a cégek jövedelmezőségét illetően, a lakossági fogyasztás felpörgésének és az elhalasztott beruházásoknak köszönhetően. A folytatódó kamatcsökkentések a diszkontfaktorok csökkenésén keresztül is pozitívan hathatnak a részvényárfolyamokra. A lengyel kormányváltás a politikai kockázat mérséklődését, valamint az EU-s források újbóli hozzáférését eredményezte, amely a nemzetközi befektetők figyelmét is felkeltette. Az új kormány nem titkolt célja a tőkepiac élénkítése, melyhez a tőzsdén lévő, állami irányítású cégek top menedzsmentjében végrehajtandó cserék is hozzájárulnak a befektetői bizalom erősítésén keresztül. Ami hazánkat illeti, az EU-s források körüli vita rendeződése éppúgy pozitív faktor lehetne a részvénypiac teljesítményét illetően, mint az egyes szektorokat érintő extraprofit adók esetleges kivezetése (bár utóbbit nem tartjuk rövid távon túl valószínűnek). A gazdaság bővülhet, bár a recesszióból való kilábalás várhatóan lassú lesz, tekintve, hogy az ipar még nem állt talpra, a szolgáltatószektor szintén szenved, a fő üzleti partnernek számító német gazdaság, illetve az euró-zóna szintén a gyengélkedés és a stagnálás jeleit mutatja. Bár a normalizálódó kamatkörnyezet segíthet a beruházások élénkítésében, de az elemzők nem várnak ugrásszerű növekedést.

Fundamentális szemszögből a magyar piac még mindig nagyon nyomott értékeltségen forog, melyhez rendkívül jó negyedéves jelentések társulnak, amely stabil alapot szolgáltathat a további árfolyamemelkedéshez.

Az orosz-ukrán háború esetleges lezárulása az egész régióra nézve egy hatalmas pozitív triggert jelentene, hisz feltételezhetően a régiós cégek profitálhatnának leginkább Ukrajna újjáépítéséből. Nem mellesleg pedig a régiós cégek jelenleg nyomott értékeltségen forgó orosz és/vagy ukrán kitettségei azonnal átárazódnának.

