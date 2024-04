5 kortárs művész, akik friss megközelítéssel fordulnak a növények és virágok ábrázolásához

A virágok régóta fontos helyet foglalnak el a kultúrában, szépségük és szimbolikus jelentésük révén befolyásolják a divatot, a dizájnt és az irodalmat is. A művészek is évszázadok óta fordulnak a növényvilág felé inspirációért. Számtalan alkotó munkásságában jelenik meg a virág motívuma, így olykor úgy tűnhet, mintha nem lehetne már semmi újat mondani, illetve mutatni általuk. Az alábbiakban az Art Advisory Budapest válogatásában bemutatott öt hazai kortárs művész azonban bebizonyítja, hogy ez messze áll a valóságtól. Mindegyikőjük különféle, friss módon mutatja be a virágok és növények vizuális és konceptuális erejét.