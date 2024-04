Apelso Capital: még talán rúghat párat ez a nagy bika

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írását olvashatják:

"Egy, a megítélésünk szerint túlságosan nyugodt befektetői hangulatot tükröző időszakot követően április elején a volatilitás visszatért a piacokra, a részvénypiacok pedig úgy kezdtek el viselkedni, ahogy egyébként szoktak: időről időre kisebb-nagyobb korrekciókat elszenvedve. A mostanihoz hasonló mértékű, 5% körüli esések esetén egy kérdés jelenik meg azonnal minden befektető fejében: ez valami nagyobbnak a kezdete, vagy pedig bízhatunk abban, hogy a nyugalom rövid időn belül visszatér a piacokra. Azaz ez egy olyan esés, amiből könnyen lehet egy nagyobb, 20-25%-os korrekció, vagy pedig csak egy menetrendszerű, minden évben előforduló gőzkieresztésről beszélünk.

A jelenlegi folyamatok elemzése alapján úgy gondoljuk, hogy egyelőre inkább az utóbbiról van szó, azaz ez még nem az elmúlt évek bikapiacának egyértelmű vége. Összességében egy tökéletesre árazott piacra érkezett egyidőben több olyan fejlemény, amelyek együttesen elegendően voltak ahhoz, hogy a tavaly október óta tartó, gyakorlatilag korrekció nélküli emelkedést megakasszák. Lehet nevesíteni a geopolitikai konfliktusokat, az emelkedő fejlett piaci hozamokat vagy bármilyen más tényezőt, az igazság, hogy ilyen emelkedést követő korrekcióhoz nem igazi ok kell, hanem inkább csak egy jó ürügy.

A továbbiakat illetően a kritikus tényező megítélésünk szerint a vállalati profitok alakulása lesz. Amennyiben ezen a téren nem következik be látványos negatív trendforduló (az elmúlt hetekben az elkövetkező 12 hónapra vonatkozó profitvárakozások az S&P500 index esetében inkább még enyhén felfelé kúsztak), akkor lehet még erő az elkövetkező hónapokra a piacokban. Ebből a szempontból érdekes adalék, hogy bár a részvénypiaci lefordulások az elmúlt 50 évben átlagosan 6 hónappal előzték meg időben a gazdasági visszaesések kezdetét (és így a mi, az év vége felé érezhető gazdasági lassulásra számító világképünkkel egy tavaszi piaci tetőzés teljesen konzisztens is lenne), ebből a szempontból is nagy volt az átlag körüli szórás. Az 1969-70-es USA recesszió esetében például az S&P500 Index a gazdaság fékezése előtt 13 hónappal tetőzött, az 1980-as vagy 1990-es recessziók esetében pedig szinte egyidőben (1-2 hónapon belül).

Egy szó mint száz, bár alapvető világképünk inkább óvatos, és továbbra is szignifikáns a jegybanki hibázás kockázata, az erős – megsértett, de véglegesen nem megölt – piaci momentum még tartogathat lendületet a részvénypiacoknak: még talán rúghat párat ez a nagy bika. A modell portfóliónk összesített kockázati szintjén ezért egyelőre az előző hónaphoz képest nem változtatunk, abban a közvetlenül kockázatos és alternatív kitettségek szintjét az előző hónaphoz hasonló szinten tartjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.