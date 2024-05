Nagy bejelentést tett a Mastercard a növekvő kártyás költésekről

A Mastercard jelentős első negyedévi nyereségnövekedést ért el, amelyet az amerikai fogyasztók növekvő kártyás költései, a határokon átnyúló tranzakciók erős bővülése és új üzleti megállapodások hajtottak előre, mindez a hitelköltségek emelkedése és tartós infláció ellenében.

A Mastercard jelentős első negyedévi nyereséget jelentett, amely túlszárnyalta a Wall Street előrejelzéseit. Ennek hátterében az amerikai fogyasztók magasabb kártyás költései állnak, amelyek az emelkedő hitelköltségek és a tartós infláció ellenére is növekedtek. A fizetési vállalatok, így a Mastercard is, profitálnak a bérnövekedésből és a szoros munkaerőpiacból, ami biztonságot nyújt a kártyahasználóknak – írja a Reuters.

A Mastercard platformján feldolgozott tranzakciók összértéke 10%-kal, 2,3 milliárd dollárra emelkedett. Különösen figyelemre méltó az 18%-kal növekvő határokon átnyúló forgalom, ami a külföldi kártyák felhasználásának növekedését tükrözi.

Michael Miebach vezérigazgató kiemelte, hogy a vállalat bevétel- és nyereségnövekedését a határokon átnyúló forgalom erős bővülése és az új üzleti szerződések megkötése ösztönözte minden régióban. Az egyszeri költségeket nem számítva

a cég részvényenkénti 3,31 dolláros nyereséget ért el, ami meghaladja az LSEG által becsült 3,24 dolláros értéket. A nettó árbevétel 10%-kal, 6,35 milliárd dollárra nőtt.

A fizetési technológiai iparág jelentős változások előtt áll a cég szerint. A Capital One bejelentett egy 35,3 milliárd dolláros ügyletet a Discover Financial felvásárlásáról. Ez az egyesülés létrehozná az Egyesült Államok legnagyobb hitelkártya-kibocsátóját. A Capital One – amely jelenleg a harmadik legnagyobb hitelkártya-kibocsátó a Mastercard és Visa után – azt tervezi, hogy portfólióját átcsoportosítja a Discover hálózatára. Ez az átcsoportosítás várhatóan 2027-ben több mint 1 milliárd dollár bevételt generálna számukra.

A Mastercard korábban közölte, hogy nem vár változást kapcsolatukban a Capital One-nal és továbbra is kész együttműködni velük.

