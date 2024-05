Áramlik ki a pénz a magyarok egyik kedvenc befektetéséből – Mi történik?

Két éve nem látott dolog történt a befektetési alapok piacán: csökkent a kezelt vagyon áprilisban, mégpedig közel 6 milliárd forinttal. Ami ennél is nagyobb meglepetésként hathat: 2022 áprilisa óta most először haladta meg a befektetők tőkekivonása a pénzbeáramlást a kötvényalapoknál. Mi folyik itt?

Két éve nem láttunk ilyet

2022 májusa óta töretlenül áramlott be a pénz a hazai kötvényalapokba, szinte minden hónapban több százmilliárd forintnyi friss tőkét tettek ide a befektetők.

Ennek a töretlen trendnek azonban vége: a BAMOSZ friss adatai szerint áprilisban közel 44 milliárd forint távozott.

A kötvényalapoknál is nagyobb tőkekiáramlást szenvedtek el az elsősorban intézményi szereplők pénzét kezelő zártkörű alapok, innen közel 87 milliárd forint távozott.

A legtöbb pénzt pedig a vegyes alapok gyűjtötték össze, áprilisban több mint 68 milliárd forintot, az abszolút hozamú alapoké volt a második legkeresettebb kategória több mint 58 milliárddal.

A jelentős tőkekiáramlásoknak köszönhetően a múlt havi nettó értékesítés igen szerény szinten, valamivel több mint 10 milliárd forintnál zárt, holott az ezt megelőző hónapokra 200-400 milliárdos növekmények voltak jellemzőek. Ha ez nem lenne elég, a hozamok se voltak jók múlt hónapban, a szektor 16 milliárdot vesztett a kedvezőtlen árfolyam átértékelődéseken.

A fentiek eredményeképp a befektetési alapokban kezelt összvagyon is csökkent, amire szintén két éve volt példa utoljára.

A kötvényalapoknál látott váratlan fordulat ellenére a kezelt vagyont tekintve még mindig messze ez a kategória kezeli a legtöbb pénzt, április végén közel 5800 milliárd forinttal. Csak jóval lemaradva követik őket a második helyen a vegyes alapok több mint 2100 milliárddal, amelyek így áprilisban megelőzték az ingatlanalapokat, amelyekben 2074 milliárd forintnyi vagyon volt.

A vagyonarányos hozamot tekintve még mindig a részvényalapok vezetnek, áprilisig bezárólag közel 10%-os hozamnál tart a kategória. Az abszolút hozamú alapok 4% feletti teljesítménynél tartanak, míg a vegyes alapoké a harmadik legjobb hozamadat 3,63%-kal.

Mi történt a kötvényalapokkal?

Már a márciusi adatoknál is látszódott annak a jele, hogy csökken a kereslet a kötvényalapok iránt, de az áprilisi tőkekiáramlás sokakat meglepetésként érhet.

Pedig ha jobban a számok mögé nézünk, várható volt, hogy előbb-utóbb elül az elmúlt két évben látott fokozott kereslet. A kötvényalapokba akkor kezdtek el nagyobb pénzek beáramlani, amikor a kötvénypiaci hozamok is csökkenésnek indultak: a lépés logikus volt, ugyanis a kötvényalapok árfolyamára a kötvényhozam-hozamcsökkenés pozitívan hat, így végső soron az alapok hozamára is. Csakhogy ez a trend idén megfordult, ismét emelkedésnek indultak a kötvénypiaci hozamok, ami megnehezíti ezen alapok hozamszerzési lehetőségeit is (ezt a fenti hozamábra is bizonyítja).

Mi a különbség a piaci kötvényhozam és a befektetési jegy hozama között?



A kötvényalapok teljesítményét legfőképpen két tényező határozza meg:



1) Az első tényező a hozamok általános szintje. Ez azért fontos, mert, ha nem változik a portfólióban lévő kötvények hozama, akkor leegyszerűsítve 1 év alatt ezt a bruttó teljesítményt tudja elérni a kötvényalapunk. Ha például egy portfólióban 50-50%-ban van egy-egy kötvény, amelynek a hozama (YTM) 3% illetve 4%, akkor a kötvényportfólió változatlan hozamokat feltételezve 1 év alatt 3,5%-os hozamot tud biztosítani (a költségek levonása előtt).



2) A másik dimenzió a hozamok változása és annak iránya. Itt már figyelembe kell venni a kötvényportfólió módosított átlagidejét is (a fenti keretes írás szerint). Vagyis a kötvénypiaci hozamemelkedés a kötvények és ezáltal a kötényalapok árfolyamának csökkenését idézik elő, így a kötvényalap hozama romlik.



A különböző kötvényportfóliók teljesítményét eltérő módon érinti a fenti két tényező. Az alacsonyabb módosított átlagidővel (alacsonyabb kamatlábkockázattal) rendelkező alapoknál (lásd: rövid kötvényalapok) a hozamok változása minden más változatlansága esetén kisebb árfolyamváltozást eredményez, így itt a hozamok általános szintje még meghatározóbb. A nagyobb módosított átlagidejű portfólióknál (lásd: hosszú kötvényalapok) is az átlagos hozam a kiinduló pont, de a nagyobb kamatlábkitettség miatt itt hatványozottan fontos a hozamok változása és azok iránya.

Arról, hogy mi várható idén a hazai kötvényalapoknál, legutóbb az alábbi cikkeinkben szólaltak meg a hazai profi befektetők:

Egyelőre az látszik, hogy a kötvényalapokból és más kategóriákból kiáramló pénzek nem a befektetési alapok piacán keresték maguknak a helyet (összességében is gyengék voltak az értékesítési adatok), és az is biztosra vehető, hogy az állampapírok se vonzottak mostanság nagyobb megtakarításokat, ugyanis az elmúlt hetekben látványosan visszaesett az értékesítés. Valószínű, hogy a pénz egy része bankszámlán landolt, de erről frissebb adatokat csak a következő hetekben fogunk látni. Egy másik lehetséges magyarázat lehet, hogy a márciusban beindulni látszó fogyasztás áprilisban is kitartott, de ezt is csak a június eleji adatközlésből fogjuk biztosra tudni.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ