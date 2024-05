Accorde: lehet még felszúrás az amerikai hozamokban

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Változás?

Az áprilisi fordulatot követően tovább emelkedtek a részvénypiacok, így több fő index is abszolút csúcsot ért el május folyamán. Ismét új csúcsokat döntött az S&P 500 koncentrációja, amin az Nvidia erős jelentése sem „segített”, szárnyalt a Nasdaq is, ennek ellenére a pozícionáltság nem szélsőséges, a tavaszihoz hasonlóan kiszélesedhet az emelkedés, habár szezonálisan nem a nyár a legerősebb időszak a részvények számára. Szintén ez ellen szólhat, hogy a már szinte száz százalékosan várt júniusi eurozóna kamatvágással ellentétben továbbra is év végén billeg az egyetlen várt vágás az Egyesült Államokban, ami a ralit támogató dollárgyengeségnek ellenszelet jelent. A nyárra ráfordulva ajánlott portfóliónkon nem változtattunk, mivel régiós kitettségünk továbbra is jól teljesít és pozitív kilátásokkal bír a második félévre vonatkozóan, amikor a régióban beindulhat a reálbérek növekedése okozta erős fogyasztás.

Folytatódott a rali a fémek piacán, ahol a fa, majd a soft commodityk után ez a szektor került sorra. Az erősen spekulatív piacon kisebb kínálat oldali problémákra is nagy mozgásokat láthatunk, attól függetlenül, hogy például a réz esetében a legnagyobb felvevő piac továbbra is erősen túlkínálatos. Előző havi kiszúrás után a gyengébb adatokra korrigált az amerikai hozamgörbe, így részben érdemes volt profitot realizálni a hosszabb papírokon, várva a jobb beszállási pontokat. Továbbra is azt gondoljuk, hogy lehet még felszúrás az amerikai hozamokban. Vállalati kötvény fronton sem változtattunk a sok új kibocsátás ellenére sem, mivel a rendkívül alacsony felárak aligha tudnak már csökkenni, egy esetleges risk-off hangulat jobb beszállási lehetőségeket jelenthetne, még a relatív magas hozamok ellenére is."

