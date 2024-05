Apelso Capital: a hazai kötvények mostani szintjével már nem mernék szembe menni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írását olvashatják:

"Az áprilisban látott kisebb részvénypiaci korrekciót májusban nem követte folytatás, sőt. Az amerikai részvénypiac új csúcsokat ért el, ami nagyban köszönhető annak, hogy technológiai szektorban működő vállalatok eredményei szárnyaltak a mögöttünk hagyott néhány hétben. Azonban nemcsak az USA részvénypiaca volt erős, hiszen ahogyan a német DAX Index is új magaslatokban volt, úgy a kínai részvényeket tartalmazó kosár is komoly áremelkedésen volt túl a hónapban. Az áremelkedések mögött a relatíve erős adatok álltak: ahogy az eredményszámok megfelelő hátszelet biztosítottak az amerikai részvényeknek az áremelkedéséhez, úgy az európai piacon a kínai gazdaság némi élénkülésének, illetve új kínai állami gazdasági csomagok körüli híreknek örültek a befektetők.

Az erős Egyesült Államokból érkező makrogazdasági adatoknak, illetve a némileg élénkülő európai fundamentumoknak nemcsak a részvénypiacokon volt hatása. A kamatcsökkentési várakozások tekintetében is történt változás, hiszen ha a gazdaság erős, akkor fontosabb az infláció elleni tartós fellépés, mint a gazdasági növekedés segítése az alacsonyabb kamatszintekkel. Az USA-ban az idei 1-2 kamatcsökkentésből a piac mára csupán csak 1-et áraz, és azt is már inkább csak decemberre, mint őszre, míg Európában is későbbre várják a második kamatvágást, mint ahogyan áprilisban látta a piac.

A hazai gazdaságból továbbra is csak elvétve érkeznek igazán pozitív hírek. A külföldi exportpiacaink gyengélkednek, és ez a hazai ipar teljesítményében meg is látszik, miközben a hazai vállalati szektor hitelfelvétele is csak mérsékelten emelkedett az idei első negyedévben az MNB kimutatása szerint. Ennek hatása a hazai beruházások közel 10%-os visszaesésében is jelentkezhetett. A lakosság fogyasztása sem tért még vissza, csak a korábbi komoly csökkenésből jött vissza egy keveset. Ráadásul az állam az uniós források nagymértékű hiányában és a kifeszített költségvetési helyzete miatt eltolja a beruházásait, ezért az állam fogyasztása sem tud rövid távon segíteni. A hazai eszközök közül a legérdekesebb a forint mozgása volt a mögöttünk hagyott hetekben, amely májusban végig erősödött, és amit mi leginkább a jegybank konzervatív hozzáállásával magyarázunk.

A jövővel kapcsolatban a világképünk továbbra is óvatos, hiszen a magasabb kamatkörnyezet miatt a világban a lassulás továbbra is egy reális szcenárió, míg a kötvénypiaci hozamszintek hosszútávon vonzó alternatívát képviselnek a korábbiakhoz képest. A közép-európai és hazai eszközök közül a relatíve alacsony értékeltséggel futó részvényeket továbbra is preferáljuk, és a hazai kötvények mostani szintjével már nem mernék szembe menni. A modell portfóliót ebben a hónapban is hasonló módon állítottuk össze, igaz egy kicsit növeltük a hazai kötvénykitettséget a nemzetközi kötvénykitettség kárára."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

