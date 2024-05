Gyűlnek a bajok a magyar cégeknél, amelyeket kitömtek a Növekedési Kötvényprogram milliárdjaival

Palkó István 2024. május 31. 06:05

Mintegy 90 hazai cég vette igénybe a magyar gazdaságtörténet egyetlen valamire való, széleskörű vállalati kötvényprogramját, amelyben 2019 közepétől 2022 elejéig összesen 1550 milliárdnyi jegybanki, és nagyjából ugyanennyi banki forrást vontak be a vállalatok. Jellemzően 10 évre adósodtak el a kötvénykibocsátók, de már kezdetben sejteni lehetett, hogy nem mindegyük számára lesz fáklyásmenet az adósságtörlesztés, ráadásul időközben egy recesszión is átesett a magyar gazdaság. A tőketörlesztések még szinte el sem kezdődtek, de az egyik hitelminősítő értékelése alapján már veszélyzónába került mostanra több cég is a Növekedési Kötvényprogram résztvevői közül, őket a korai beváltás és ezzel a likviditás elvesztésének a kockázata fenyegeti.