Árat emel a Spotify

A Spotify Premium Individual Plan ára havi 10,99 dollárról havi 11,99 dollárra emelkedik - közölte a svéd vállalat hétfőn. A Premium Family csomag, amely egy háztartásban akár hat tag számára is hozzáférést biztosít, 3 dollárral, havi 19,99 dollárra emelkedik 16,99 dollárról. A vállalat legutóbb 2023 júliusában emelt árat a legnagyobb piacának számító amerikai hallgatóknak szóló előfizetési csomagjain.

Még április elején számoltunk be róla, hogy több fontos piacán drágít a Spotify, miközben új csomagok és szolgáltatások bevezetését tervezi. A szolgáltatásait is átalakítaná a Spotify, miután a tavaly elérhetővé vált hangoskönyvek nagy népszerűségnek örvedenek. A cég havonta akár 15 órányi hangoskönyv-hallgatást is biztosít most fizetős csomagjaiban, és eddig csak a limitet túllépő hallgatók után számított fel pluszdíjat.

A Spotify részvénye 4,6 százalékos pluszban van a friss bejelentést követően. Idén már 68 százalékkal került feljebb az árfolyam.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ