Mutatjuk a befektetést, ami az évtized egyik legnagyobb durranása lehet!

Mi lehet a következő évtized legizgalmasabb befektetése? Bitcoin? Mesterséges intelligencia? Elektromos autók? Vélhetően ezek a lehetőségek ugranak először az ember eszébe, de egyre „szexibb" témává növi ki magát a zöld átállás, és az ezzel kapcsolatos befektetési lehetőségek is. Ennek köszönhetően komoly ralit láthattunk már az ezüstnél, a réznél és az uránnál is, de a kritikus nyersanyagoknak (szerencsére) több olyan apró szegmense is van, ahol az árfolyamokra nézve még nem az lehet a befektetők első gondolata, hogy „hát, erről már lecsúsztam". Több nagyon fontos terület felett a legtöbben eddig átsiklottak, pedig a kritikus nyersanyagoknál is jelentős strukturális hiányra van kilátás a jövőben, ráadásul komoly rizikófaktort jelent, hogy néhány, bizonyos esetekben rendkívül ingatag helyzetű országtól függ mindössze a teljes globális ellátás. Elemzésünkben egy ilyen kritikus nyersanyagot nézünk meg közelről, utánajárunk, hogy miért lehet ebből a következő évek egyik legizgalmasabb tőzsdei sztorija.