Nagy győzelmet aratott az ethereum, az SEC lezárta a vizsgálatát

Az Ethereum-hálózatot fejlesztő Consensys közölte, hogy az amerikai tőzsdelügyelet befejezte azt a vizsgálatot, amely annak megállapítására irányult, hogy a hálózat tokenje (ETH) értékpapírnak minősül-e.

Az SEC végrehajtó osztálya értesített minket, hogy lezárja az Ethereum 2.0-val kapcsolatos vizsgálatát. Ez azt jelenti, hogy a SEC nem emel vádat azzal az állítással, hogy az ETH értékesítése értékpapírügyletnek minősül

- közölte a Consensys egy június 19-i X-posztban.

ETHEREUM SURVIVES THE SEC.Today were happy to announce a major win for Ethereum developers, technology providers, and industry participants: the Enforcement Division of the SEC has notified us that it is closing its investigation into Ethereum 2.0. This means that the SEC {:url}