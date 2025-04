Trump vámjai elintézték a forintot is - Hol lesz ennek a vége?

Nagyon fáj a piacoknak Donald Trump szerda esti vámbejelentése. Az amerikai elnök döntése lényegében az eddig ismert globalizáció végét jelenti, és akár súlyos recessziót is hozhat magával. Ennek megfelelően hatalmas esést láthatunk a világ tőzsdéin, de a bejelentések a devizapiacon is nagy hullámokat vertek: látványosan szenved a dollár, vele együtt pedig a forint is.