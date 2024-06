K&H: van egy kedvezőtlen hír a forint szempontjából

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a K&H Alapkezelő írását olvashatják:

"Júniusban tovább folytatódott a részvény- és a kötvénypiacok jó teljesítménye. A vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adatok hozamcsökkenést okoztak az amerikai kötvénypiacon, és ennek farvizén a hazai kötvényhozamok is mérséklődtek, felfelé hajtva a kötvénybefektetések árfolyamát. A részvénypiacok folytatták emelkedő trendjüket, az amerikai gazdaság magas kamatokkal szembeni ellenállóképessége és a kedvezően alakuló vállalati profitok álltak továbbra is a háttérben. Az amerikai jegybank továbbra is több, mint 20 éves csúcson, az 5,25-5,50%-os sávban tartja irányadó kamatszintjét. Az erős amerikai munkaerőpiac és a kedvező növekedési kilátások miatt nem is kell siessen a kamatvágásokkal, várhatóan inkább reaktív lesz, és igyekszik megbizonyosodni a dezinflációs trend tartósságáról, mielőtt csökkentésekbe kezdene. Mindez még jó darabig vonzóvá teheti a dolláros pénzpiaci- és rövid kötvény jellegű befektetéseket és egyben kedvezőtlen hír a feltörekvő piaci eszközök, így például a forint árfolyam szempontjából is.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. A főbb eszközosztályokat tekintve a részvények esetén némileg a hosszú távú súly alatt tartjuk a jelenlegi kitettséget. Amíg az amerikai és a globális gazdaság jól teljesít, a részvénypiacok is erősek maradhatnak, azonban a jelenlegi értékeltségi szintek már inkább drágának mondhatóak és nagyon sok pozitív várakozás árazódott be az árfolyamokba, így egyre nő a negatív meglepetések esélye is. A részvényeken belül felülsúlyozzuk Európát és Japánt, míg az észak-amerikai és a kínai papírokból a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk. A szektorokat tekintve a jelenlegi gazdasági környezetben jól teljesíthetnek az élelmiszergyártó és gyógyszeripari vállalatok papírjai, de a szoftvergyártó és a pénzügyi vállalatok részvényei is vonzóak. Ezzel szemben a gazdasági folyamatok kevésbé kedveznek a szállítmányozási, az autóipari vagy az ipari szektor papírjainak, így ezekből a részvényekből a hosszú távú súlynál kevesebbet tartunk a vegyes alapok portfólióiban.

A kötvényekkel kapcsolatban összességében pozitívak vagyunk, mivel a várható kamatcsökkentések és a mérséklődő infláció kedvező lehet az eszközosztály számára. A pénzpiaci eszközöket továbbra is felülsúlyozzuk, azonban az itthon tovább folytatódó jegybanki kamatcsökkentési ciklus nyomán fokozatosan csökkentjük a pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliókban és ebből a hosszabb kötvények és a részvények irányába súlyozunk át."

