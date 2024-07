Kiyosaki: jön a történelem legnagyobb összeomlása

Nagy zuhanást láthatunk ma a legjelentősebb kriptoeszközök árfolyamában, a piacot az helyezte első sorban nyomás alá, hogy a korábban hackertámadás áldozatául esett Mt. Gox jelentős mennyiségű bitcoin kezdett el mozgatni a károsultak kifizetésére.

A bitcoin jócskán a lélektanilag fontos 60 ezer dolláros szint alá zuhant,

de a többi fontos coin jegyzése is beszakadt.

Ebben a környezetben szólalt meg a 2008-as Lehmann-csődöt előrejelző Robert Kiyosaki, aki az X-bejegyzését a tőle megszokott módon egy nem túl finomkodó felütéssel kezdte: szerinte a technikai kép arra enged következtetni, hogy

a történelem legnagyobb összeomlása jön.

A guru szerint igaz ez az ingatlanpiacra, a részvényekre, a követvényere, de még az általa favorizált aranyra, ezüsre és bitcoinra is.

BOOM GOiNG BUST: Technical charts indicate biggest crash in history coming. Prices of real estate, stocks, bonds, gold, silver, & Bitcoin crash. GREAT NEWS: Good time to buy bargains will follow. Technical charts indicate major long term bull market cycle will {:url}