Eldőlt: nem Mészáros Lőrincé lett a horvát gigacég

A zágrábi székhelyű Fortenova eladja egyes agrárvállalkozásait, amelyekért több magyar üzletember mellett Mészáros Lőrinc is elindult. A pályázat győztese a Telex értesülése szerint végül egy horvát cég lett.

Március végén mi is megírtuk, hogy sajtóértesülések szerint Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor és Jellinek Dániel is érdeklődik a 45-50 ezer munkavállalót foglalkoztató Fortenova eladásra kerülő agrárcégei iránt. (Később az OTP lapunknak azt írta, sem a Bonafarm, sem Csányi Sándor más cége nem jelentett be vásárlási igényt a horvát cégre.)

Május elején aztán kiderült, a magyar pályázók közül már csak Mészáros Lőrinc maradt versenyben két horvát céggel együtt. Végül a Fortenova most egyiküket, a Podravkát hirdette ki győztesnek.

